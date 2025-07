Župana Budimpešte pozvali na zaslišanje zaradi parade ponosa

"Župana so preiskovalni organi poklicali na zaslišanje kot osumljenca, zaslišan bo prihodnji teden," so za AFP povedali v uradu župana Karacsonya.

Opozicijski župan Budimpešte se je po zakonski prepovedi parade, ki jo je marca uvedla konservativna vlada premierja Viktorja Orbana, v imenu občine ponudil za organizatorja dogodka in tako poskušal zaobiti prepoved. Da dogodek bo, je vztrajal tudi po tem, ko ga je prepovedala še policija.

Vlada z vsemi topovi proti skupnosti LGBTIQ+

Madžarska vlada je v zadnjih mesecih in letih v imenu zaščite otrok sprejela vrsto zakonov, ki omejujejo pravice pripadnikov skupnosti LGBTIQ+. Poleg zakonske prepovedi organizacije parade ponosa je v marcu uvedla tudi globe za udeležence in organizatorje, ki jih lahko doleti tudi enoletna zaporna kazen.

"Postal sem osumljenec, in če je to cena, ki jo moramo v tej državi plačati za to, da se zavzemamo za svojo svobodo in svobodo drugih, potem sem na to ponosen," je danes v odzivu na omrežju Facebook zapisal liberalni župan madžarske prestolnice Gergely Karacsony. Foto: Reuters Policija sicer med dogodkom ni posredovala in shoda v skladu z Orbanovimi napovedmi ni razgnala, organizatorjem in udeležencem parade pa je vlada nato zagrozila s pravnimi posledicami. Policija je sicer v začetku julija sporočila, da udeležencev dogodka ne bo preiskovala, so pa sprožili preiskavo proti "neznanemu storilcu" zaradi organizacije prepovedanega shoda.

Podporo paradi ponosa v Budimpešti je junija v skupni izjavi izrazilo 33 držav, med njimi večina držav članic EU, in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Dogodka se je udeležilo tudi nekaj evropskih poslancev in ministrov evropskih držav. Orbanova vlada je medtem obtožila opozicijo, da je dogodek organizirala "na ukaz Bruslja" in da poskuša Madžarski "vsiliti prebujensko kulturo".