Protestniki so napolnili trg pred madžarskim parlamentom, ki lahko sprejme več kot sto tisoč ljudi, in skandirali "Dovolj nam je". Ob tem so vihteli zastave Madžarske in EU in mavrične zastave. "Hočem živeti v svobodni Madžarski, ne v diktaturi," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pisalo na enem od transparentov.

Foto: Reuters

Predlog zakona, ki ga je prejšnji teden v parlament vložila stranka Fidesz premierja Viktorja Orbana, bi omejil vpliv nevladnih organizacij, ki prejemajo finančno podporo iz tujine. Glede na predlog zakona bodo te nevladne organizacije, ki lahko vplivajo na javno mnenje, uvrščene na črni seznam.

Pričakujejo, da bo zakon potrjen v prihodnjih tednih

Organizacije s seznama bi glede na predlog zakona finančno podporo iz tujine lahko prejemale le z dovoljenjem davčnega urada, pri čemer bi se uporabljale določbe zakona o pranju denarja. Izgubile bi tudi dostop do financiranja iz dela dohodnine, ki ga Madžari namenjajo za donacije. Predlog zakona predvideva tudi inšpekcijske preglede ter zasege dokumentov in naprav.

Pričakovati je, da bo parlament v Budimpešti predlog zakona potrdil v prihodnjih tednih.

Foto: Reuters

Opozicija je do nove zakonodaje kritična

Gre za najnovejšo potezo Orbana, ki je po vrnitvi na oblast leta 2010 že poostril nadzor nad sodišči, mediji in civilno družbo. Prejšnje zakone, ki so bili veliko manj drakonski od sedanjega osnutka, je Sodišče EU označilo za neskladne z evropsko zakonodajo, zato jih je madžarski parlament razveljavil.

Opozicija je do nove zakonodaje kritična, češ da gre vlada z njo po avtoritarni poti Rusije.

V skupni izjavi, ki so jo objavili neodvisni mediji in organizacije za človekove pravice, med njimi Amnesty International, so predlog zakona označili za avtoritaren poskus ohranitve oblasti. "Njegov cilj je utišati vse kritične glasove in odpraviti ostanke madžarske demokracije," še piše v izjavi, ki jo je podpisalo več kot 300 organizacij.

Vlada na Madžarskem očitke o avtoritarnih namenih zavrača

Odbor za zaščito novinarjev (CPJ) s sedežem v New Yorku je voditelje EU pozval, naj nedvoumno in nemudoma obsodijo predlagano zakonodajo.

Vlada v Budimpešti očitke o avtoritarnih namenih zavrača in vztraja, da želi le odpraviti propagandno mrežo, ki jo financirajo tujci.