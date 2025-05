"Nesprejemljivo." Protestnika skušala zbiti ubežna kolesarja. #video

Ekipa Intermarche-Wanty je nekaj ur po zaključku četrtkove etape na italijanskem Giru objavila posnetek, ki je večini gledalcev ob razpletu etape ušel. Kar naenkrat sta na cesto v Neaplju (nekaj več kot tri kilometre pred ciljem) stekla dva protestnika in skušala s trakom in še nekaj drugimi predmeti ustaviti in po tleh zbiti ubežna kolesarja. To sta bila Taco dan der Hoorn (Intermarché–Wanty) in Enzo Paleni (Groupama - FDJ). K sreči se je končalo brez padca, sta bila pa ubežnika nekaj sto metrov pozneje nato ujeta. "Nesprejemljivo. Spoštujte kolesarje," so ob objavi videa zapisali pri ekipi Intermarche-Wanty.

Za Intermarché-Wanty je bila etapa res kot iz more. V množičnem padcu 71 kilometrov pred ciljem je bilo na tleh polovico njihovih kolesarjev: Gerben Thijssen, Francesco Busatto, Gijs Van Hoecke in Dion Smith. Slednji je zaradi močnih bolečin v boku dirko končal.