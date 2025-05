Avstralec Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe), zmagovalec Gira leta 2022 in dragocen pomočnik prvega favorita letošnje dirke Primoža Rogliča, je moral po padcu zaradi poškodbe dirko predčasno končati. Na tleh je končal tudi Jan Tratnik (Red Bull - BORA - hansgrohe), ki pa jo je odnesel brez večjih posledic. Roglič je imel srečo in se je padcu za las izognil. Padel je tudi tretji Slovenec na dirki Matevž Govekar (Bahrain - Victorious), a jo odnesel brez večjih prask, pravzaprav je bil med boljšimi v ciljnem šprintu, saj je osvojil 10. mesto.

Primož Roglič je v cilju etape dvignil palec:

