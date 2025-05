Po razburljivem finišu v starodavnem mestu Matera, v katerem je za las ugnal domačina Edoarda Zambaninija (Bahrain Victorious) in Britanca Thomasa Pidcocka (Q36.5 Pro Cycling Team), Mads Pedersen (Lidl-Trek) ni bil takoj prepričan, da je zmaga res njegova.

🎙️ "The last 20 KM were incredibly hard. I used a lot of energy to move back to Vacek, luckily I had enough for the last sprint. It was a really tough one" - 🇩🇰 🏆 🩷 💜 @Mads__Pedersen (LTK) #GirodItalia pic.twitter.com/5NIMxtgwYX