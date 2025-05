Bo ekipa Primoža Rogliča dočakala veliko okrepitev?

Gianni Vermeersch je v preteklosti sicer redko imel odprte roke, da je dirkal na lasten rezultat, a ko je, je dokazal, da spada med elito. Bil je deseti na Dirki po Flandriji, sedmi na Strade Bianche, drugi na GP Denain in zmagovalec svetovnega prvenstva v gravelu.

Sicer pa je njegova osrednja naloga, da je pomočnik osrednjima zvezdnikoma ekipe Alepcin-Deceuninck Mathieuju van der Poelu in šprinterju Jasperju Philipsenu, ki jima je bil vselej v veliko pomoč pri njunih pohodih do uspehov in je veljal za ključnega pomočnika.

Zdaj naj bi se odločil za novo poglavje, poročajo belgijski mediji, a uradnega obvestila še ni. Poleg prestopov Edwarda Planckaerta (Quick-Step) in Tima Kielicha (Visma | Lease a Bike) bi njegov odhod pomenil še en udarec za belgijsko ekipo Alpecin-Deceuninck.

Če bo prestop dokončno potrjen, bo Vermeersch v spomladanskem delu sezone združil moči z močnim jedrom ekipe, ki jo sestavljajo Maxim Van Gils, Oier Lazkano, brata Van Dijke in Jan Tratnik, povrhu vsega pa bo pomagal tudi Primožu Rogliču.