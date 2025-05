Mads Pedersen še do druge zmage, Primož Roglič predal rožnato majico

Primož Roglič je danes pričakovano vrnil rožnato majico vodilnega Dancu Madsu Pedersenu, ki se je veselil še druge etapne zmage na letošnjem Giru. 160-kilometrska tretja etapa Gira, zadnja v Albaniji, se je končala s ciljnim sprintom v Valoni (Vlori) ob jadranski obali, Danec pa je bil močnejši od Avstralca Corbina Stronga (Israel – Premier Tech) in Kolumbijca Orluisa Aularja (Movistar), ki je bil tretji že na petkovi uvodni etapi.

Roglič je v cilj prišel v času zmagovalca na 49. mestu, v skupnem seštevku pa je zdaj drugi z devetimi sekundami zaostanka za Pedersenom, ki je do rožnate majice ponovni prišel po zaslugi bonifikacijskih sekund. Zasavec in njegovi kolegi iz moštva Red Bull – BORA – hansgrohe bodo imeli zdaj brez bremena ikonične majice nekoliko mirnejše delo v nadaljevanju dirke, ki se po ponedeljkovem prvem dnevu odmora, v torek nadaljuje v Italiji. "Pomembno je, da jo imam ob koncu dirke v Rimu," je 35-letni Kisovčan poudaril že po včerajšnjem kronometru, ko je prevzel skupno vodstvo na dirki.

Je pa slovenski as v soboto naredil razliko proti največjim tekmecem za skupno zmago, tako prti Juanu Ayusu (UAE Team Emirates – XRG) vodi s 16 sekundami prednosti, Španec je zdaj peti v skupnem seštevku dirke, pred njim sta poleg Pedersena in Rogliča še Čeh Mathias Vaček (Lidl – Trek) in Američan Brandon McNulty (UAE Emirates).

Dirka po Italiji, potek 3. etape:

Cilj: Rogličevi so popustili šele v zadnjem kilometru, ko se je cesta razširila, nato so na sceno stopili sprinterji in Mads Pedersen je za las premagal Corbina Stronga.

3 km do cilja: Rogličevi vodijo glavnino na izjemno ozki cesti proti cilju.

8 km do cilja: V glavnini nervoza narašča, hitrost je velika, moštva favoritov za skupno zmago se drenjajo v ospredju in s tem ščitijo svoje kapetane, sprinterji pa se pripravljajo na končni obračun.

14 km do cilja: Red Bull – BORA – hansgrohe tako kot v prvi etapi letošnjega Gira tudi danes kapetana Rogliča drži v ospredju glavnine in ga ščiti pred morebitnimi težavami, tudi Bahrain Victorious se je prerinil v osredje, Pedersenov Lidl – Trek je začasno izgubil mesto v "prvi vrsti".

18 km do cilja: Fortunato in Bilbao sta ujeta.

20 km do cilja: Bilbao in Fortunato imata le še 15 sekund prednosti pred glavnino, kot kaže, bo danes o zmagovalcu odločal sprint večje skupine.

27 km do cilja: prednost Bilbaa in Fortunata na ravnini kopni, v glavnini so za vajeti spet poprijeli kolesarji Lidl – Treka, vse klance je dobro preživel tudi njihov adut za današnjo zmago in prevzem rožnate majice Mads Pedersen.

38 km do cilja: Lorenzo Fortunato (Astana) je na vrhu klanca Qafa e Llogarasë osvojil 18 gorskih točk, s Pellom Bilbaom (Bahrain Victorious) se zdaj spuščata z dobrimi 40 sekundami prednosti pred glavnino. Fortunato je zdaj prevzel vodstvo v seštevku najboljšega hribolazca na dirki in bo po etapi oblekel modro majico, ki jo danes nosi Belgijec Sylvain Moniquet.

Izidi gorskega cilja Qafa e Llogarasë (II. kategorija):

1. Fortunato 18

2. Bilbao 8

3. Hamilton 6

4. Tonelli 4

5. Majka 2

6. Caruso 1

39 km do cilja: Na čelu dirke sta zdaj ostala le še Bilbao in Fortunato, v glavnini pa je tempo dvignil Tom Pidcock (Q36.5) in malce preizkusil formo Madsa Pedersena. Nato se je na čelo glavnine prebila še ekipa UAE Team Emirates - XRG Juana Ayusa. Roglič s kolegi iz Bore le mirno opazuje dogajanje in se vozi v ospredju glavnine.

41 km do cilja: V ospredju se je zdaj izoblikovala nova močna skupina s Pellom Bilbaom, Chrisom Hamiltonom in Lorenzom Fortunatom, ki ima 48 sekund prednosti pred glavnino.

45 km do cilja: Beg se počasi končuje, Tarling je že izgubil stik s kolegi, na čelu glavnine zdaj tempo diktira Lidl – Trek Madsa Pedersena. V osredju so ostali še Germani, Donovan, Hamilton in Tonelli, lovita jih pa še Pello Bilbao (Bahrain Victorious) in Lorenzo Fortunato (XSDS Astana), ki sta napadla iz glavnine. Iz te pa je izpadel tudi Belgijec Wout van Aert (Visma | Lease a Bike).

49 km do cilja: Kolesarji se že vzpenjajo na klanec druge kategorije Qafa e Llogarasë (10,6 km, 7,3 %). Glavnina zdaj vozi le še dobro minuto za ubežno šesterico.

53 km do cilja: Chris Hamilton je dobil leteči cilj v Gjilekëju, vodilna šesterica še vzdržuje slabo minuto in pol prednosti pred glavnino. Iz te eden za drugim odpadajo sprinterju, težave pa je imel tudi kolumbijski as Egan Bernal (Ineos Grenadiers), ki je moral menjati kolo. Alessandro Tonelli je prevzel virtualno vodstvo v seštevku najboljšega po točkah, zdaj ima Italijan 10 točk prednosti pred Pedersenom, a zmagovalca etape v cilju čaka še 25 točk.

Izidi letečega cilja, Gjilekë:

1. Hamilton 12 točk

2. Tonelli 8

3. Germani 5

4. Tarling 3

5. Donovan 1

65 km do cilja: Vzpon na Qafa e Vishës je povzročil nekaj težav kolesarjem na repu glavnine, pa tudi vodilna šesterica je izgubila veliko prednosti, ta zdaj znaša le še minuto in pol, kar pomeni, da Tarling izgublja virtualno vodstvo. A zdaj prihaja najtežji klanec dneva, Qafa e Llogarasë, ki meri 10,6 kilometra in ima povprečni naklon 7,3 odstotka.

72 km do cilja: Na letečem cilju Red Bullovega kilometra v Himarëju je zmagal Dries de Bondt, šesterica ubežnikov ostaja 2:45 pred glavnino, kolesarji pa se počasi približujejo vzponu Qafa e Vishës. Na čelu glavnine je zdaj nekoliko bolj pisana zasedba, Lidl - Treku in RB - BORI - hansgrohe pri diktiranju tempa na trenutke pomagata še ekipi Jayco AlUla in UAE Team Emirates - XRG.

Izidi sprinta "Red Bullov kilometer", Himarë:

1. De Bondt 6 bonifikacijskih sekund

2. Donovan 4

3. Germani 2

94 km do cilja: Mark Donovan je dobil tri točke na prvem gorskem cilju dneva, šesterica ubežnikov ostaja okoli tri minute pred glavnino.

Izidi gorskega cilja, Shakelles (IV. kategorija):

1. Donovan 3 točke

2. Germani 2

3. Tonelli 1

99 km do cilja: Kolesarji so zdaj na prvem kategoriziranem vzponu dneva, Shakelles (IV. kategorija, 5,3 km,, 4,2 %), prednost ubežnikov je spet padla pod tri minute.

110 km do cilja: Prednost ubežne šesterice zdaj znaša nekaj več kot tri minute, v prvi uri etape pa je bila povprečna hitrost kolesarjev 46,678 km/h.

120 km do cilja: Na repu glavnine je prišlo do zanimivega pripetljaja, ko se je varnostnikom izmuznila koza in stekla čez cesto, pa trčila v enega od kolesarjev, ki je k sreči ostal na kolesu.

125 km do cilja: Dogajanje se je zdaj povsem umirilo, Rogličevi in Pedersenovi na čelu glavnine nadzorujejo zaostanek za šesterico ubežnikov, vzdržujejo ga pod tremi minutami, vodilni so si že razdelili točke na prvem letečem cilju v Gjörmu, 12 jih je pobral Tonelli.

133 km do cilja: Alessandro Tonelli (Polti - VisitMalta) in Dries de Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale) sta le ujela Joshuo Tarlinga (Ineos Grenadiers), Marka Donovana (Q36.5), Chrisa Hamiltona (Picnic PostNL) in Lorenza Germanija (Groupama - FDJ), šesterica ima 2:52 prednosti pred glavnino, na čelu katere tempo diktirata moštvi Lidl – Trek in Red Bull – BORA – hansgrohe.

140 km do cilja: Vodilna četverica ima zdaj že več kot dve minuti prednosti pred glavnino, kar pomeni, da je virtualno vodstvo na Giru prevzel Joshua Tarling. Zmagovalec včerajšnjega kronometra ima v skupnem seštevku 1:34 zaostanka za Rogličem. Tonelli in De Bondt še nista ujela vodilne četverice.

145 km do cilja: Britanca Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) in Mark Donovan (Q36.5), Avstralec Chris Hamilton (Picnic PostNL) in Italijan Lorenzo Germani (Groupama - FDJ) vozijo slabe pol minute pred dvema zasledovalcema, Italijanom Alessandrom Tonellijem (Polti - VisitMalta) in Belgijcem Driesom de Bondtom (Decathlon AG2R La Mondiale), pa že skoraj minuto pred glavnino. Na čelo te so se postavili kolesarji Lidl - Treka in Red Bull - BORE - hansgrohe.

154 km do cilja: Po nekaj neuspešnih poskusih pobega - v enem trenutku se je iz glavnine odcepila velika skupina, v kateri se je znašel celo Mads Pedersen - kaže, da je prišlo do pobega. Nekaj prednosti imajo včerajšnji zmagovalec Joshua Tarling, Lorenzo Germani, Mark Donovan in Chris Hamilton. Priključiti se jim želita še Alessandro Tonelli in Dries de Bondt.

160 km do cilja: Kolesarji so prevozili kilometer nič in tretja etapa se je začela tudi zares!

Start: Kolesarji so se s starta zapeljali ob 13.15, po dobrih petih kilometrih zaprte vožnje se bo tretja etapa 108. Gira začela tudi zares.

Z včerajšnjim kronometrom v Tirani je opravilo 182 kolesarjev, po padcu v petkovem uvodu sta z dirke odstopila Francoz Geoffrey Bouchard (Decathlon AG2R La Mondiale) in Španec Mikel Landa (Soudal Quickk-Step). Danes tako pričakujemo, da bo startno listo podpisali vseh preostalih 182 tekmovalcev.

Rožnato majico danes nosil Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe), ki pa ima v skupnem seštevku le pičlo sekundo prednosti pred Dancem Madsom Pedersenom (Lidl – Trek). Ta bi lahko danes spet prevzel vodstvo na dirki.

Bo pa Pedersen danes nosil vijolično (ciklamno) majico najboljšega po točkah. V tretji etapi sta na sporedu dva kategorizirana klanca (četrte in druge kategorije), zato utegne biti zanimiv tudi boj za modro majico najboljšega hribolazca na dirki. To danes nosi Belgijec Sylvain Moniquet (Cofidis), ki ima osem točk prednosti pred Italijanom Lorenzom Fortunatom (XDS Astana). Belo majico najboljšega mladega kolesarja nosi Ček Mathias Vaček (Lidl – Trek), ki ima v skupnem seštevku 11 sekund prednosti pred Juanom Ayusom (UAE Team Emirates – XRG).