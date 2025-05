Primož Roglič po veliki drami oblekel rožnato majico na Giru

Dirka po Italiji, 2. etapa (Tirana – Tirana, 13,7 km):

17.15 - Zmagovalec dneva je postal Joshua Tarling, ki je za sekundo prehitel Primoža Rogliča. V skupnem seštevku je slovenski kolesar oblekel rožnato majico vodilnega. Vse do zadnjih trenutkov je bil v igri, da jo zadrži na svojih plečih zmagovalec prve etape Mads Pedersen, ki je bil na koncu za vsega sekundo prepočasen, da bi ostal na vodilnem položaju Gira. Jan Tratnik je imel 11. dosežek. Roglič je denimo tekmeca za skupno zmago, Juana Ayusa, prehitel za 16 sekund. Preostali rivali so zaostali še več.

Rezultati 2. etape

17.05 - Rožnati Mads Pedersen je dobro na progi. Pri merjenju časa ima le 10 sekund zaostanka za Rogličem, koliko je znašala njegova prednost pred začetkom etape.

16.58 - Na progi je tudi rožnati Mads Pedersen (Lidl-Trek), ki je bil junak prve etape. Danes bo moral rožnato majico najverjetneje predati.

16.57 - Izkušeni Richard Carapaz (EF Education First) je imel ob prihodu na cilj zaostanek v višini 38 sekund. Na progi je Wout van Aert (Visma | Lease a Bike), ki bo najverjetneje pomešal štrene povsem na vrhu današnjega kronometra.

16.43 - Giulio Ciccone (Lidl-Trek), ki si na letošnjem Giru želi uvrstitve na zmagovalni oder, je za najbolšim zaostal 43 sekund. Medtem je štartal Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team).

16.31 - Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) je pridrvel v cilj. Za vsega sekundo je zaostal za skoraj zanesljivim današnjim zmagovalcem Joshuo Tarlingom. Zato pa je pridobil sekunde v boju s tekmeci, ki se na Giru spogledujejo s skupno zmago. Ayusu je odščipnil 16 sekund. Na progi so še kolesarji.

16.25 - Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) je izvrstno na poti. Na merjenju časa je izenačil najboljši rezultat.

16.18 - Adam Yates (UAE Emirates) je zaostal 38 sekund za najboljšim dosežkom. Medtem je mladi moštveni kolega, ki prihaja iz Mehike, Isaac Del Toro na prvem merjenju zaostajal 9 sekund.

16.15 - Juan Ayuso (UAE Emirates) je zaostal 17 sekund za Joshuo Tarlingom.

16.14 - Na progo se je podal Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe).

16.09 - Juan Ayuso je na merjenju časa šest sekund za najboljšim časom.

15.58 - Štartal je eden od osrednjih favoritov za skupno zmago na Giru d'Italia in tudi na današnjem kronometru. Juan Ayuso je eden od največjih rivalov Primožu Rogliču na letošnji dirki za skupno zmago. Prvi dan je padel, a ni utrpel težje poškodbe.

15.48 - Daniel Felipe Martinez (Red Bull - BORA - hansgrohe) je dobro opravil s kronometrom. Za Tarlingom je zaostal 18 sekund.

15.45 - Joshua Tarling (INEOS Grenadiers) je prevzel vodstvo. Kot prvi se lahko pohvali s povprečno hitrostjo 51 km/h. jan Tratnik je zdaj šesti in ima zaostanek 18 sekund.

15.40 - Na progi je britanski specialist za vožnja na čas Joshua Tarling (INEOS Grenadiers). Na prvem merjenju je imel tri sekunde zaostanka za najboljšim rezultatom.

15.35 - Moštveni kolega Rogliča in Pogačarja Daniel Felipe Martinez (Red Bull - BORA - hansgrohe), ki je na lanskem Giru zaostal le za Tadejem Pogačarju, je na merjenju časa četrti s sedmimi sekundami zaostanka.

15.15 - Imamo novega vodilnega. Jay Vine (UAE Emirates) je pričakovano prevzel vodstvo. Njegova povprečna hitrost je znašala 50,8 km/h. Za tri sekunde je bil hitrejši od evropskega prvaka Edoarda Affinija (Visma | Lease a Bike). Jan Tratnik (Red Bull - Bora - hansgrohe) je zdaj peti.

15.00 - Lucas Plapp (Jayco AlUla) je bil v enem izmed desnih ovinkov prehiter in se je znašel na tleh. Že na ogrevanju je padel član Cofidisa.

14.57 - Startal je Jay Vine (UAE Emirates), ki je dober v vožnji na čas.

14.49 - Daan Hoole iz ekipe Lidl-Trek je za vsega dve sekundi zaostal za Italijanom Affinijem. Jan Tratnik je zdaj padel na četrto mesto.

14.24 - Imamo novega vodilnega. Italijan Edoardo Affini (Visma | Lease a Bike) je bil za 8 sekund hitrejši od Ethana Hayterja. Jan Tratnik je tako padel na tretje mesto in za evropskim prvakom zaostaja 12 sekund.

14.13 - Na progi nič pretresljivega. Jan Tratnik še vedno drži odlično drugo mesto. Med najboljšo peterico se je zavihtel Michael Hepburn.

13.52 - Jan Tratnik je dobro opravil s traso kronometra in za Hayterjem zaostal vsega štiri sekunde.

13.50 - Na cilju je trenutno najboljši čas postavil Ethan Hayter. Slovenski kolesar Matevž Govekar (Bahrain Victorious) je za njim zaostal 1:25.

13.46 - Jan Tratnik je dobro na progi. Na prvem merjenju rezultata je bil najhitrejši. Za 7 sekund je bil hitrejši od Ethana Hayterja.

Start: Ob 13.25 se je na traso podal prvi kolesar, Nemec Niklas Märkl (Team Picnic PostNL), dve minuti za njim pa je startal tudi že prvi od treh Slovencev na letošnjem Giru, Matevž Govekar (Bahrain – Victorious).

Jan Tratnik (Red Bull – BORA – hansgrohe) se bo na progo podal ob 13.35, eden od favoritov za današnjo zmago Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe) pa ob 16.14.