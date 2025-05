Pasti za Primoža Rogliča že v Albaniji: Giro 2025 in nepredvidljivost

Slovenski kolesarski šampion in osrednji kandidat za končno zmago na Dirki po Italiji, Primož Roglič, bo že v uvodnih etapah postavljen pred pomembne preizkušnje. Giro d'Italia se letos začenja v Albaniji, kjer prve tri etape prinašajo razgibane terene, zahtevne vzpone in kronometer, kar pomeni, da bo forma favoritov preizkušena že na samem uvodu. A tisto najtežje šele prihaja. Najbolj peklenski del Gira bo v zadnjem tednu v Italiji, ko bodo kolesarji premagovali epske vzpone, med njimi tudi sloviti Colle delle Finestre. Katere pasti vse čakajo kolesarje na prvem Grand Touru sezone?

V ponedeljek smo pripravili pregled slovenskih zmagovalcev Gira, v torek smo rožnato dirko razčlenili od A do Ž, v sredo smo predstavili ekipo, s katero se Primož Roglič podaja v boj za novo rožnato majico, v četrtek je bil pred vami pregled treh najbolj nenavadnih zgodb, povezanih s slovito italijansko dirko, danes pa bomo prečesali ključne etape, ki bodo na letošnji Dirki po Italiji.

Kaj prinaša uvod v Albaniji?

Etapa 1: Durres–Tirana (164 km) – Petek, 9. maj 2025

Če je kdo mislil, da bo prvi dan še bolj ogrevalna etapa, se je zmotil. Organizator je v Albaniji, kjer bo prve tri dni na cestah pestro, postregel z dinamično etapo. Po ravnini sledi vzpon druge kategorije na Gracen (13,5 km, 5,2 %), nato pa dvakrat čez Surrel (4,9 km, 5,4 %, 3. kategorija) in zaključek z 11 kilometrov dolgim spustom v Tirano.

Priložnost za tiste, ki jih mika rožnata majica že prvi dan. Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) in druščina, ki jih zanima skupna zmaga, bodo verjetno kolesarili povsem skupaj.

Trije Slovenci na Giru 2025 Na letošnjem Giru bodo nastopili trije Slovenci. Poleg glavnega favorita za zmago Primoža Rogliča še njegov moštveni kolega Jan Tratnik (Red Bull - BORA - hansgrohe) in Matevž Govekar (Bahrain Victorious).

Prvi kronometer in prvi testi favoritov

Etapa 2: Tirana–Tirana (13,7 km, kronometer) – Sobota, 10. maj 2025

Že drugi dan bo sledil prvi večji test za konkurente za skupno zmago – prva od dveh voženj na čas. Večinoma je ravninska, vključuje pa 1,5 km dolg vzpon s skupno 150 m višinske razlike. Po vrhu sledi rahel spust in nato ravnina do cilja. Juan Ayuso (UAE Emirates) bo že drugi dan Gira zagotovo izzval slovenskega šampiona.

Etapa 3: Valona–Valona (160 km) – Nedelja, 11. maj 2025

Nič manj pestro ne bo zadnji dan v Albaniji. Etapa, dolga 160 kilometrov, bo zajemala vzpone za 2.800 višinskih metrov. Osrednji bo druge kategorije (10,7 km, 7,4 %), ki bo prišel na vrsto 40 kilometrov pred ciljem. Po dolgem spustu sledi slabih 20 kilometrov dolg ravninski zaključek, ki pa najverjetneje ne bo prinesel sprinta, saj se bo selekcija najverjetneje zgodila že na gorskem cilju.

Po dnevu premora in transferju se bo Dirka po Italiji nadaljevala na Apeninskem polotoku. Takrat bodo na svoj račun prišli tudi šprinterji, saj sta tem 4. in 5. pisana na kožo. Čeprav je šesta etapa nekoliko razgibana, lahko spet pričakujemo zaključni šprint. Vsi klanci bodo približno v prvi polovici dirke.

Etapa 7: Castel di Sangro–Tagliacozzo (168 km) – Petek, 16. maj 2025

Prvo pravo gorsko etapo z zaključkom v klanec bodo kolesarji dočakali v petek, 16. maja. Pred njimi bo zanimiv dan. Takoj po štartu bodo naprej dosegli gorske cilje III. kategorije. V nadaljevanju dneva bosta na sporedu še dva gorska cilja II. kategorije.

Veliki finale bo sledil povsem v zaključku, ko se bodo kolesarji začeli spogledovati z vzponom na Tagliacozzo. Klanec bo dolg 12,6 kilometra, povprečna naklonina pa bo znašala 5,4 odstotka. A bo do številke v zadnjih treh kilometrih tudi več kot desetodstotne. Bo tu prva prava bitka za rožnato majico?

Makadam in izzivi srednjega tedna

Etapa 8: Giulianova–Castelraimondo (197 km) – Sobota, 17. maj 2025

Osmi tekmovalni dan bodo imeli kolesarji pred seboj zahtevno gorsko etapo s 3.700 višinskimi metri. Vključuje vzpone različnih kategorij (1x 1. kat., 2x 3. kat., 1x 4. kat.). Ker se etapa ne bo končala z zaključkom v klanec, bi lahko bil ta dan idealen za ubežnike.

Etapa 9: Gubbio–Siena (181 km) – Nedelja, 18. maj 2025 (makadamski odseki)

Nedeljska etapa ne bo gorska, a bi lahko prinesla nepredvidljivo dogajanje. To bo makadamska etapa v slogu Strade Bianche. Skupno 29,5 kilometra makadama bodo imeli kolesarji pred seboj, a bodo razdeljeni na pet odsekov. Nepredvidljiva in nevarna etapa za favorite za skupno zmago.

Etapa 10: Lucca–Pisa (28,6 km, kronometer) – Torek, 20. maj 2025

Po dnevu premora bodo kolesarji spet zavrteli kolesa, vendar se bodo tokrat spet pomerili v posamični vožnji. Dve znameniti italijanski mesteci Lucca in Pisa bosta predstavljala štart in cilj. Kljub manjšemu vmesnemu vzponu gre za pretežno ravninsko traso.

Etapa 11: Viareggio–Castelnovo ne' Monti (185 km) – Sreda, 21. maj 2025

Za 11. etapo poudarjajo, da bi lahko bila zelo zanimiva. Prva selekcija se bo naredila že na vzponu na smučarsko središče San Pellegrino (13,7 km, 8,8 %, nakloni do 19 %). Sledi dolg spust in valovita pot do cilja. Dva gorska cilja bosta še do konca, oba II. kategorije.

Zadnji se bo končal pet kilometrov pred ciljem in se imenuje Pietra di Bismantova v dolžini 5,8 kilometra in 5,8-odstotno povprečno naklonino, medtem ko bo največji naklon 12-odstoten.

Etapa 14: Treviso–Nova Gorica/Gorica (186 km) – Sobota, 24. maj 2025

Kar zadeva generalno razvrstitev, etapa ne bo imela velikega pomena, bo pa pomembna za Slovenijo. Karavana se bo namreč ustavila v Sloveniji. Profil ni zahteven, dva krajša vzpona bosta na krožni trasi.

Vse skupaj se bo zaključilo v Novi Gorici, ki je skupaj z italijansko Gorico evropska prestolnica leta. Skoraj gotovo s sprintom glavnine.

Etapa 15: Fiume Veneto–Asiago (214 km) – Nedelja, 25. maj 2025

Zadnji dan pred velikim finalnim vikendom bo postregel z gorsko etapo z legendarnim vzponom na Monte Grappa, ki bo dolg kar 25 kilometrov in bo imel 5,7-odstotno povprečno naklonino (najtežji del bo 11-odstoten). Po spustu bo sledil še tretji vzpon dneva. Kolesarje čaka 16,4 kilometra dolg in 5,4-odstoten klanec na Dori – najtežji del bo imel devetodstotni naklon. Ko bodo kolesarji dosegli vrh, bo pred njimi še 27 kilometrov razgibane vožnje.

Etapa 16: Piazzola sul Brenta–San Valentino (199 km) – Torek, 27. maj 2025

Po zadnjem dnevu počitka bi verjetno marsikdo pomislil, da bo na vrsti ravninska etapa. A ne bo. 16. etapa bo imela največ višinskih metrov od vseh – skoraj 5.000 jih bo. Kar pet kategoriziranih vzponov bo na 199 kilometrov dolgi trasi. Prvi bo II. kategorije Carbonare (12,9 km/4,6 %), sledita klanca I. kategorije Candriai (10,1 km/7,6 %) in Santa Barbara (12,7 km/8,3 %). A bo tudi med njima rahel klanec, na katerem se bodo delile bonifikacijske sekunde.

Povsem za konec bo sledil še zaključni vzpon na San Valentino v dolžini 18,2 kilometra in 6,1-odstotno povprečno naklonino, medtem ko bo najvišji naklon znašal 14 odstotkov.

Kraljevske etape in Colle delle Finestre

Etapa 17: San Michele all’Adige–Bormio (154 km) – Sreda, 28. maj 2025

Cilj v Rimu bo vse bližje, a najtežje bo še pred kolesarji. Tudi z vidika, da bodo noge kolesarjev po vseh prevoženih kilometrih utrujene. In tisti favoriti za skupno zmago bodo zagotovo tempirali formo, da bi bili v najboljši formi prav v tretjem tednu.

V sredo, 28. maja, bo tako na sporedu gorska etapa z dvema težjima vzponoma na Passo del Tonale in Passo del Mortirolo. Prvi bo imel predznak II. kategorije, dolg bo 15,2 kilometra in bo imel šestodstotno povprečno naklonino. Drugi bo dolg 12,6 km s kar 7,6-odstotno povprečno naklonino – najtežji del bo 16-odstotni.

Po spustu se bodo kolesarji počasi vzpenjali še na Le Motte, ki je gorski cilj II. kategorije. Ko bodo kolesarji dosegli vrh, bo sledil še spust do Bormia.

Etapa 19: Biella–Champoluc (166 km) – Petek, 30. maj 2025

Po 18. etapi, ki bo namenjana šprinterjem, bo prišel na vrsto veliki finale. Dve kraljevski etapi. Petkova 19. bo imela kar 4.950 višinskih metrov. Kolesarji bodo morali prevoziti pet zahtevnih vzponov. Za "ogrevanje" bo sledil vzpon na Crose Serra (III. kategorija), nato pridejo na vrsto trije prvokategorniki – Col Tzecore (16 km/7,7%-najtežji del 15 %), Col Saint-Pantaleon (16,5 km/7,2 %) in Col de Joux (15,1 km/6,9 %). Po krajšem spustu bo pred kolesarji še zaključni vzpon na Antagnod, ki bo dolg 9,5 kilometra in bo imel 4,5-odstotno povprečno naklonino.

V tem dnevu lahko pričakujemo, da bodo narejeni konkretnejši premiki v skupnem boju za rožnato majico.

Etapa 20: Verrès–Sestriere (203 km) – Sobota, 31. maj 2025

Že naslednji dan bo sledila nova in zadnja kraljevska etapa z vzponom na Colle delle Finestre (Cima Coppi – najvišji del Gira (2178 nadmorske višine). Pred pomembnim vzponom bodo imeli kolesarji pred seboj najprej gorska cilja IV. in II. kategorije.

Izjemno pomemben del dneva bo potem predstavljal gorski cilj Colle delle Finestre, ki bo dolg kar 18,5 kilometra in bo imel povprečno 9,2-odstotno naklonino, medtem ko bo najtežji del 14-odstotni. Nekaj težav naj bi organizatorjem predstavljal sneg, ki bo na tej višini še ostal, vendar je do 31. maja še kar nekaj časa in se v tem obdobju lahko marsikaj spremeni.

Po spustu se bodo kolesarji hitro začeli vzpenjati in bodo šli mimo Pragelata, kjer so bile leta 2006 skakalne tekme na zimskih olimpijskih igrah, ki jih je gostil Torino. Pot jih bo peljala vse do smučarskega središča Sestriere, kjer bo znano, kdo bo letošnji junak tritedenske italijanske kolesarske pentlje.

Zadnji dan bo le še parada šampionov, ki se bo zaključila v večnem mestu Rimu. 1. junija bo torej sledilo novo kronanje Gira d'Italia.