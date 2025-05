Slovenci, ki so pisali zgodovino Gira, od prvega do zadnjega

Od začetka 108. Dirke po Italiji nas ločijo le še štirje dnevi. Giro se bo v petek, 9. maja začel v Draču v Albaniji, in slovenski ljubitelji kolesarstva računajo, da bodo priljubljeno rožnato dirko, ki je zaradi neposredne bližine že od nekdaj močno povezana s Slovenijo, tudi letos zaznamovali tudi Slovenci. Prvi slovenski kolesar, ki je nastopil na Giru, je bil Gregor Polončič, ki je na rožnati dirki tekmoval leta 1983, Luka Mezgec je bil prvi Slovenec, ki je osvojil etapno zmago na tej dirki (2014), Primož Roglič pa prvi od slovenskih kolesarjev, ki je Giro osvojil tudi v skupnem seštevku (2023). Največ etapnih zmag, kar šest, in to ob eni sami udeležbi na tej dirki, ima Tadej Pogačar, ki je na Giru – na koncu je zmagal s skoraj desetimi minutami prednosti pred drugouvrščenim Danielom Felipejem Martínezom – dominiral lani. Sprehodili smo se po zgodovini slovenskih zmag na Giru ...

Na Dirki po Italiji se je etapne zmage do zdaj veselilo šest Slovencev, prvi med njimi je bil Luka Mezgec, ki je 1. junija 2014 zmagoslavje dočakal na zadnji etapi Gira v Trstu. Zanimivo je, da si je tisto etapo v živo ogledal tudi Tadej Pogačar in da sta lani, torej deset let pozneje, oba nastopila na Giru.

Trije Slovenci na Giru 2025



Na letošnjem Giru bodo nastopili trije Slovenci. Poleg glavnega favorita za zmago Primoža Rogliča še njegov moštveni kolega Jan Tratnik (Red Bull BORA-hansgrohe) in Matevž Govekar (Bahrain-Victorious).

Luka Mezgec je 1. junija 2014 v Trstu poskrbel za prvo etapno zmago na Giru za Slovenijo. Etapo si je od blizu ogledal tudi takrat komaj 15-letni Tadej Pogačar. Foto: Guliverimage

Mezgecu se je odvalil kamen od srca

Mezgec je v intervjuju za Sportal priznal, da se občutkov ob prvi slovenski etapni zmagi na Giru ne spomni več, razen tega, da se mu je, ko je zapeljal čez ciljno črto, odvalil kamen od srca.

"To zmago sem dolgo lovil, a mi je kar ni uspelo ujeti. Mislim, da sem bil leta 2014 zmagi zelo blizu že v šesti ali sedmi etapi, stoodstotno bi zmagal, če se mi ne bi 200 metrov pred ciljem snela veriga. Vse skupaj me je seveda frustriralo, pa potem še ves pritisk, ogromno slovenskih navijačev v Trstu … Ne smemo pozabiti, da so bili to drugi časi, časi, ko je bila vsaka uvrstitev slovenskega kolesarja na zmagovalni oder vredna ogromno, toliko kot danes etapne zmage ne Touru," se je Mezgec ozrl na sloviti Giro.

Dodal je, da ob zmagi sploh ni imel časa razmišljati, kaj je dosegel. "Takrat sem bil kar vroč kolesar, zmagal sem tudi na enodnevni dirki v Belgiji, pa dobil tri etape na Dirki po Kataloniji. Usmerjen sem bil samo v prihodnost. Razmišljal sem samo o tem, kje bi še lahko zmagal, tako da ni bilo časa za proslavljanje. Sicer pa je vedno tako, da ko dosegaš rezultate, nimaš časa razmišljati o njih."

Jan Polanc je leta 2015 osvojil svojo prvo etapno zmago na Giru. Foto: Reuters

Polanc zmagovit v Abetoneju in na Etni, Mohorič najboljši, ko je treba najdlje

Naslednji Slovenec, ki je osvojil etapo na Giru, je bil Jan Polanc. Prvič mu je to uspelo leta 2015, ko je po samostojnem pobegu zmagal v 5. etapi s ciljem v Abetoneju, drugič pa leta 2017, ko je zmagal v 4. etapi – tudi tokrat je bil uspešen ob pobegu v gorski etapi – s ciljem na Etni.

Etapno zmago na Giru (pa tudi na Touru in Vuelti) ima tudi Matej Mohorič, ki je zmagal leta 2018 v 10. etapi, s kar 244 kilometri najdaljši etapi tistega Gira, po zaključnem sprintu manjše skupine v kraju Gualdo Tadino.

Matej Mohorič je leta 2018 zmagal v 10. najdaljši etapi 101. izvedbe Gira. Foto: Guliverimage

Koronska zmaga Tratnika v soseščini

Med koronskim Girom, ko je bila italijanska dirka izjemoma izvedena jeseni, se je etapne zmage razveselil Jan Tratnik, ki je zmagal v 16. etapi s ciljem v kraju San Daniele del Friuli, v neposredni bližini Slovenije, in sicer iz pobega po napadu na zadnjem klancu. Tratnik bo tudi letos vozil na Giru (lani se je zaradi neprevidne voznice poškodoval tik pred začetkom dirke), in sicer kot pomemben pomočnik Primoža Rogliča, ki bo poskušal ponoviti skupno zmago iz leta 2023.

Jan Tratnik je leta 2020 zmagal v bližini slovenske meje. Foto: Guliverimage

Tratnik po zmagi ni skrival čustev ... Foto: Guliverimage

Roglič prvi Slovenec na stopničkah tritedenske dirke in z zmago na Giru

Roglič ima v svojem kolesarskem življenjepisu štiri etapne zmage na Giru, vse je dosegel na posamičnih kronometrih. Leta 2016 je bil najhitrejši v 9. etapi s ciljem v Chiantiju, leta 2019 je bil zmagoslaven tako v 1. etapi v Bologni kot deveti etapi v San Marinu. Leta 2023 je zmagal na nepozabnem gorskem kronometru v predzadnji 20. etapi s ciljem na Svetih Višarjah, kjer si je zagotovil končno zmago. Roglič je tudi prvi slovenski kolesar, ki je tritedensko dirko končal na zmagovalnem odru (leta 2019 je bil na Giru tretji), leta 2023 pa je kot prvi Slovenec zmagal tudi v skupnem seštevku dirke (2023).

Primož Roglič je leta 2019 na Giru osvojil dve etapni zmagi in bil v skupnem seštevku tretji. Foto: STA ,

Pogačar ob bok Merckxu

Najuspešnejši slovenski tekmovalec na Giru je Tadej Pogačar, ki je lani na svojem krstnem nastopu na Dirki po Italiji osvojil šest etapnih zmag in s tem izenačil rekord Eddyja Merckxa iz leta 1973, zmagal pa je tudi v skupnem seštevku Gira, in to z največjo razliko od leta 1965 – s skoraj desetimi minutami prednosti pred drugouvrščenim. Pogačar je bil po Marcu Pantaniju leta 1998 prvi kolesar, ki je zmagal tako na Giru kot Touru v isti sezoni. Letos se dvojčka loteva Roglič.

Tadej Pogačar je lani dominiral na Giru. Osvojil je šest etapnih zmag in s skoraj desetminutno prednostjo dobil Giro. Foto: Ana Kovač

Pogačarjeve etapne zmage na Giru 2024:

2. etapa – gorska etapa z zaključkom na Oropi, kjer je prevzel rožnato majico.

7. etapa – individualna vožnja na čas, s katero je utrdil svojo prednost v skupni razvrstitvi.

8. etapa – zahtevna gorska etapa s ciljem na Prati di Tivo.

15. etapa – kraljevska etapa z zaključkom v Livignu oz. na Mottolinu.

16. etapa – zaradi vremenskih razmer skrajšana etapa s ciljem v Santa Cristina Valgardeni.

20. etapa – gorska etapa z dvema vzponoma na Monte Grappo in ciljem v Bassani del Grappa, kjer je zmagal po 36-kilometrskem solo napadu

108. Giro se bo začel 9. maja v Albaniji in končal 1. junija v Rimu.

Preberite še: