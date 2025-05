Dirke, ki poteka v okolici Frankfurta in ki je od 2017 dalje del svetovne serije, sta se udeležila tudi dva slovenske kolesarja, Matej Mohorič (Bahrain Victorious) in Gal Glivar (Alpecin Deceuninck), ki praznuje 23. rojstni dan. Bila sta 67. in 85. Uspeha Simona Špilaka iz 2013, ki je zmagal v dresu Katjuše, nista ponovila. Oba sta bila daleč od najvišjih mest.

Results powered by FirstCycling.com

Michael Matthews, ki je bil najhitrejši v sprintu približno 30 kolesarjev, je s 34 leti in 217 dnevi drugi najstarejši zmagovalec dirke Eschborn - Frankfurt. Hkrati je bila to jubilejna 350. zmaga za ekipo Jayco AlUla. Drugo mesto na skoraj 200 kilometrov dolgi trasi z ravninskimi odseki, zahtevnimi vzponi in hitrimi spusti po slikoviti pokrajini Taunus, je v času zmagovalca zasedel Danec Magnus Cort (Uno-X Mobility), tretji pa je bil Španec Jon Barrenetxea (Movistar).