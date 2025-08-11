Italijanskega kolesarja Filippa Baroncinija, ki je grdo padel v tretji etapi dirke po Poljski, so v nedeljo prepeljali v Italijo, kjer bodo nadaljevali zdravljenje.

Filippo Baroncini, moštveni sotekmovalec slovenskega zvezdnika Tadeja Pogačarja pri ekipi UAE Emirates, je bil v tretji etapi dirke po Poljski udeležen v množičnem padcu in si je pri tem poškodoval obrazne kosti in zlomil ključnico. Sprva je bil pri zavesti, a so ga v bolnišnici v Walbrzychu zaradi lažjega okrevanja spravili v umetno komo.

Po poročanju Cyclinguptodate so 24-letnika po posvetovanju z zdravniškimi ekipami in družino z letalom prepeljali v Italijo, kjer ga bodo oskrbovali v bolnišnici bližje domu.

Športni direktor ekipe UAE Team Emirates Mauro Gianetti je kar hitro po grdem padcu navijače pomiril z besedami, da je Baroncinijevo stanje sicer resno, a njegovo življenje ni ogroženo. "Med nesrečo ni utrpel nobenih poškodb vitalnih organov," je Gianetti povedal za Tuttobiciweb.