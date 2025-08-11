Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Ponedeljek,
11. 8. 2025,
10.42

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Filippo Baroncini kolesarstvo

Ponedeljek, 11. 8. 2025, 10.42

22 minut

Filippa Baroncinija prepeljali na zdravljenje v domovino

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Filippo Baroncini | Filippo Baroncini zdravljenje nadaljuje v Italiji. | Foto Guliverimage

Filippo Baroncini zdravljenje nadaljuje v Italiji.

Foto: Guliverimage

Italijanskega kolesarja Filippa Baroncinija, ki je grdo padel v tretji etapi dirke po Poljski, so v nedeljo prepeljali v Italijo, kjer bodo nadaljevali zdravljenje.

Filippo Baroncini
Sportal Pogačarjev moštveni kolega po padcu v umetni komi
Brandon McNulty
Sportal Odločila zadnja etapa, dirko dobil Pogačarjev kolega

Filippo Baroncini, moštveni sotekmovalec slovenskega zvezdnika Tadeja Pogačarja pri ekipi UAE Emirates, je bil v tretji etapi dirke po Poljski udeležen v množičnem padcu in si je pri tem poškodoval obrazne kosti in zlomil ključnico. Sprva je bil pri zavesti, a so ga v bolnišnici v Walbrzychu zaradi lažjega okrevanja spravili v umetno komo.

Po poročanju Cyclinguptodate so 24-letnika po posvetovanju z zdravniškimi ekipami in družino z letalom prepeljali v Italijo, kjer ga bodo oskrbovali v bolnišnici bližje domu. 

Športni direktor ekipe UAE Team Emirates Mauro Gianetti je kar hitro po grdem padcu navijače pomiril z besedami, da je Baroncinijevo stanje sicer resno, a njegovo življenje ni ogroženo. "Med nesrečo ni utrpel nobenih poškodb vitalnih organov," je Gianetti povedal za Tuttobiciweb. 

Tadej Pogačar Komenda
Sportal Pogačar verjame, da ima Slovenija dovolj trmastih otrok
Tadej Pogačar Komenda
Sportal Pogačar se ni mogel izogniti vprašanju o Šešku. Kaj je povedal?
Jurij Kern, župan občine Komenda
Sportal Župan Komende: Verjamem, da bodo tudi čez 50 let vsi vedeli, kdo je Pogačar
Filippo Baroncini kolesarstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.