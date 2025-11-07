Premier Tech prekinja sodelovanje z izraelsko ekipo: "Nadaljevanje je postalo nemogoče"

Kanadsko podjetje Premier Tech je v petek sporočilo, da je s takojšnjim učinkom odstopilo kot sonaslovni sponzor kolesarske ekipe Israel - Premier Tech, kljub prihajajočemu preimenovanju in spremembi imena "stran od svoje trenutne izraelske identitete".

Premier Tech sponzorira ekipo izraelsko-kanadskega milijarderja Sylvana Adamsa od leta 2022, vendar je v sporočilu za javnost dejal, da so stvari postale "nevzdržne" in da je glavni razlog, zakaj so sploh sponzorirali ekipo, zasenčen. "Po več pogovorih z ekipo in skrbni oceni vseh pomembnih okoliščin se je Premier Tech odločil, da s takojšnjim učinkom odstopi kot sonaslovni sponzor ekipe," je zapisano v izjavi Premier Techa.

"Čeprav smo bili seznanjeni z odločitvijo ekipe, da za sezono 2026 spremeni ime, je bil glavni razlog, zakaj je Premier Tech sponzoriral ekipo, zasenčen do te mere, da je postalo nevzdržno, da bi še naprej ostali sponzor."

Israel - Premier Tech se je za leto 2026, ko se bo vrnil na WorldTour, odločil za preimenovanje, potem ko je bil na dirkah, kot sta Vuelta in kanadske klasike, tarča več propalestinskih protestov, kjer so protestniki zagovarjali njihovo izključitev.

Ekipa še ni sporočila, kako se bo imenovala za leto 2026 in s katero licenco bo dirkala. V svoji nedavni vlogi za licenco UCI se je ekipa prijavila preprosto kot "Kolesarska akademija".

