Primož Roglič pred Girom šaljivo razpoložen: Zdaj sem že star ...

Primož Roglič odšteva dneve do 9. maja, ko se bo začela Dirka po Italiji, v kateri bo v dresu Red Bull-Bora-Hansgrohe računal tudi na pomoč dobrega prijatelja Jana Tratnika, ki se je po koncu lanske sezone poslovil od ekipe Visma | Lease a Bike in se podal v nemško ekipo. Roglič in Tratnik, ki sta moči združila že na dirki po Algarveju, sta v dobrem duhu opravila z dvema dolgima pripravljalnima taboroma na vulkanu Teide na Kanarskih otokih.

Se pa za oba slovenska kolesarja obeta novost, saj bosta Roglič in Tratnik letos prvič skupaj kolesarila na Giru. Načrt je bil, da bi sodelovala že leta 2023, takrat še v dresu nizozemske ekipe, a je Tratnika nekaj dni pred tem na treningu zbil avto. Zdaj upata, da bo do starta vendarle vse steklo po načrtih in bosta oba skupaj na startu v Albaniji. Giro bo kot "domača" dirka za oba, saj je blizu Slovenije, in bo letos dejansko obiskal Slovenijo. Še zdaj je nepozaben spomin na leto 2023, ko so slovenski navijači Rogliču pripravili nepozaben sprejem in podporo na zadnjem gorskem kronometru na Višarje.

Podpore je bil leta 2024 deležen tudi Tadej Pogačar, ko je predzadnji dan v Bassano de Grappi potrdil svojo zmago na Giru. V obeh primerih je bila dirka relativno blizu Slovenije, a na italijanski strani meje. Zato si lahko le predstavljamo, kakšen sprejem bo Dirka po Italiji deležna letos, ko bo v 14. etapi prečkala Slovenijo, še posebej, če bo Roglič spet v rožnati majici.

"Ta dirka mi predstavlja veliko veselje," je za Cycling News v dvojnem pogovoru s Tratnikom dejal Roglič o svojem četrtem nastopu na Giru. "To je prva od Grand Tourov, ena največjih dirk v celem letu, in še lepše je, če jo opravim skupaj s prijateljem in sotekmovalcem. Veselim se izzivov, ki prihajajo," je še dodal Roglič.

"Raje bi pivo"

Roglič bo v lovu za rožnato majico med glavnimi kandidati za končni uspeh, v tej sezoni je nastopil na Dirki po Algarveju, nato je zmagal na Dirki po Kataloniji, zdaj pa ga čaka nastop na Dirki po Italiji." Zagotovo sem lačen uspeha. Zdaj sem že star, zato ne morem več biti in dirkati povsod. Vse je nekoliko bolj premišljeno," je v smehu dejal Zasavec. V šali je dobro razpoložen odgovoril tudi na vprašanje, ali med posamezniki etapami kot del regeneracije res poseže po dveh kozarcih sadnega soka. "Raje bi pivo, a verjetno to med Girom ne bi bilo pametno," je bil dobro razpoložen 35-letni Roglič.

Temu motivacije za nov vrhunski rezultat ne manjka, ob tem lahko vleče vzporednice tudi z nekaterimi preteklimi rezultati. Katalonija je bila namreč tudi tedenska dirka World Toura, ki jo je Roglič zmagal leta 2023, preden je istega leta zmagal na Giru, kar je 24 mesecev pozneje zagotovo spodbuden precedens za slovenskega veterana. "Včasih se mi zdi prav noro, da dirkam na Giru, potem je tu spet drugi občutek, da je vse kot mora biti. Tam bom dirkal z Janom in zagotovo nas čaka dobra dirka," je še dodal Roglič.

Pomoč v izkušenem Tratniku

Ta se tako veseli, da bo na tritedenski preizkušnji spet združil moči s Tratnikom, ki je prav na Giru leta 2020 dosegel svojo edino etapno zmago na Grand Tourih do zdaj. Njegova vloga letos bo prav posebna, kot je povedal za Cycling News. "Med dirko bom organiziral ekipo, pomagal pri stikih med kolesarji in športnimi direktorji ter preučil dirko, da bom videl, kaj se bo zgodilo, izvajal ukrepe in imel vse pod nadzorom, dokler bom tam. Mislim, da sem tip kolesarja, ki lahko premaga veliko ravninskih, srednje zahtevnih, hribovitih etap, tudi zahtevnih, ampak kakorkoli že, tudi za visokogorje imamo res močno zasedbo: od tri do štiri odlične kolesarje, ki obožujejo gorske etape, ostali pa bomo več delali na ravnih in srednje zahtevnih ravninskih progah. Torej bo predvsem to moja naloga," je še dodal Tratnik.

Prav tako ne gre pozabiti, da Roglič ne bo edini kandidat za visoka mesta v skupni razvrstitvi Gira v dresu Red Bulla. Tukaj so med drugim nekdanji zmagovalec Gira Jai Hindley, pa Dani Martínez, ki je bil lani drugi, in nekateri pomembni vzhajajoči italijanski specialisti za premagovanje višinskih metrov, kot je Giulio Pellizzari. To bo Bori omogočilo zelo napadalno igro z več možnostmi, če bo treba, poudarja Tratnik. A ob tem je samoumevno, da je Roglič nesporni glavni adut. "Ekipa bo na Giru res močna. Nikogar se ne smemo bati, vsak dan smo delali za Giro in zdaj je čas, da začnemo dirkati," je še dodal Tratnik.

