V zadnjih dneh je v italijanskih Alpah zapadlo od 30 centimetrov do pol metra novega snega, kar je slaba novica za prireditelje Dirke po Italiji, ki se bo začela 9. maja v Draču v Albaniji in končala 1. junija v Rimu. Posebej alarmantno je stanje na ikoničnem prelazu Colle delle Finestre, osrednjem vzponu epske 20. etape Gira, v kateri bi morali imeti glavni favoriti za skupno zmago – v prvi vrsti slovenski as Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe), britanska brata dvojčka Adam (UAE Team Emirates - XRG) in Simon Yates (Visma | Lease a Bike), Španci Juan Ayuso (UAE Team Emirates - XRG), Mikel Landa (Soudal Quick - Step) in Pello Bilbao (Bahrain - Victorious) – še zadnjo priložnost za morebitne premike v skupnem seštevku dirke.

Takšno je trenutno stanje na slovitem prelazu:

#Giro – The Colle delle Finestre stage is already at risk.



Currently, there's 50 cm of snow at the summit, with temperatures ranging from 10 °C to -2 °C.



