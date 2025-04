Primož Roglič (Red Bull BORA-hansgrohe) bo v letošnji sezoni tako kot Tadej Pogačar v lanski nastopil tako na italijanskem Giru kot na francoskem Touru. V njegovi ekipi so prepričani, da lahko zmaga vsaj na eni od teh dveh dirk, ugotavljajo pa, da je slovenski as vedno, ko je dirkal na dveh tritedenskih dirkah v sezoni, zmagal na drugi. Do zdaj je bila to španska Vuelta, ki je Roglič za zdaj nima v programu. Bi bil lahko letos to Tour?

35-letni Primož Roglič je v letošnji sezoni nastopil na dveh dirkah, februarja je na Dirki po Algarveju osvojil osmo mesto, marca pa suvereno dobil Dirko po Kataloniji. Športni direktor njegove ekipe Enrico Gasparotto je v pogovoru za Bici.Pro to označil za jasen signal tekmecem. "Znaki so odlični, a pri nekom, kot je Primož, nikoli nismo imeli resnih dvomov. Dirkal je sproščeno in samozavestno. Znano je, da zna čakati in nato udariti s hitrim zaključnim šprintom ali kratkimi, eksplozivnimi napadi, a na zadnji etapi v Barceloni nam je pripravil pravi spektakel," je bil ob misli na preizkušnjo po Kataloniji navdušen Gasparotto, ki je prepričan, da Roglič nikoli ne nastopa zgolj zaradi udeležbe.

"Vedno dirka na zmago"

"Verjemite mi, Primož nikoli ne štarta na dirki z mislijo, da bo drugi, vedno dirka na zmago. V Algarveju, kjer je začel sezono, je vedel, da še ni v vrhunski formi, a je vseeno dirko končal zelo solidno z dobrim kronometrom. Dirka po Kataloniji mu bolj ustreza, zato sem čutil, da bo šel tam na zmago."

Teide za Rogliča poseben kraj

Roglič je Gasparotta navdušil ne le s kolesarsko kakovostjo, ampak tudi s svojo osebnostjo. "Primož je bil vedno dokaj miren. Edina izjema je bil odstop s Toura, to ga je res prizadelo. A ne pozabimo, njegov kolesarski življenjepis je neverjeten in nikomur se mu ni treba dokazovati. Čudovito je to, da še vedno iskreno uživa v tem, kar počne. Rad gre zgodaj na Teide (gora na Tenerifu na Kanarskih otokih, kjer potekajo višinske priprave, op. a.), tam zares uživa. To je zanj poseben kraj. Rad ima proces priprave na cilje. Ko v tem, kar počneš, najdeš veselje, tudi notranji mir pride sam od sebe," je prepričan italijanski strateg.

"Giro je poln presenečenj, še bolj kot Tour"

Za Rogliča bo prvi večji cilj sezone Dirka po Italiji, ki se bo začela 9. maja s tremi etapami v Albaniji. Tam ga znova čaka španski matador Juan Ayuso (UAE Emirates), ki se mu je (neuspešno) poskušal zoperstaviti že na Dirki po Kataloniji. Gasparotto teh dveh dirk ni hotel primerjati.

"Bodimo jasni, Katalonija ni Giro. Giro traja tri tedne in je poln presenečenj, po nekaterih ocenah celo bolj kot Tour," opozarja Gasparotto. "Na njem so številne zahtevne in nepredvidljive etape, na katerih ne smeš nikoli popustiti. In prav to je tisto, zaradi česar je Giro tako edinstven. V ekipi spoštujemo vse tekmece – Ayusa in preostale –, a osredotočeni smo na to, da čim bolje opravimo domačo nalogo. Analiziramo etape, tekmece, celo vremenske vzorce," je razkril.

"Roglič običajno zmaga na drugi tritedenski dirki"

Po Giru bo Roglič nastopil še na Dirki po Franciji, ki se bo 5. julija začela v Lillu na severu Francije. Gasparotto meni, da Roglič s tem ritmom ne bo imel težav, saj je že večkrat nastopil na dveh tritedenskih dirkah v eni sezoni. Pri tem je izpostavil zanimiv vzorec. "Že večkrat je nastopil na dveh tritedenskih dirkah v sezoni in vsakič je zmagal na drugi, običajno na Vuelti," je namignil Gasparotto. Morda se letos zgodba ponovi, le da bo Roglič namesto na Vuelti slavil na Touru.

A tudi po Touru bo sezona še dolga in s tem dovolj priložnosti za dokazovanje. "Tour ne bo ob koncu sezone, ampak sredi nje. Za nameček mu sledi še zelo zahtevo svetovno prvenstvo, ki bo pisano na kožo hribolazcem," je sklenil Gasparotto.

To bo nov izziv za Rogliča, ki medalje s cestne dirke na svetovnih prvenstvih še nima, ima pa srebro s kronometra leta 2017.

