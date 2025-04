Kjer se 'prepirata' svetovni in olimpijski prvak, Matthias Skjelmose dobiček ima! #video

Na razgibani trasi med Maastrichtom in Berg en Terblijtom (255,9 km) je preizkušnja potekala po preverjenem receptu ekipe emiratov. Ti so narekovali močan ritem, nadzorovali položaj v glavnini tudi ob zgodnjem pobegu, nato pa pokrivali napade boljših kolesarjev.

Prvi resnejši napad je 48 km pred koncem uprizoril Francoz Julian Alaphilippe (Tudor), s sabo pa je odpeljal le Tadeja Pogačarja. Ta je nato na naslednjem strmem klancu z ritmom strl Francoza in se 43 km pred ciljem sam podal proti cilju.

V ozadju je skupina z Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step) narekovala ritem in držala razliko okoli 30 sekund do slovenskega asa v ospredju, a sprva bližje ni prišla.

Foto: Guliverimage

Dvakratni olimpijski prvak Evenepoel je nato večkrat napadel sam in se priključil zasledovalcu Matthiasu Skjelmoseju (Lidl-Trek), s katerim sta nato nadaljevala skupaj v lovu na vse bolj utrujenega in nervoznega Pogačarja. Pridobivala sta sekundo za sekundo in se mu priključila vsega osem kilometrov pred ciljem.

Kolesarje je čakal le še sloviti Cauberg dva kilometra pred ciljem. Na njem pa nihče ni imel več dovolj moči za napad. Prišlo je do sprinta, ki ga je začel Evenepoel, Pogačar je s skrajnimi močmi prišel mimo Belgijca, iz ozadja pa je iz zavetrja Slovenca na ciljni črti ugnal Skjelmose za 12. zmago v karieri.

Na dirki sta nastopila še dva Slovenca. Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) je odpadel dobrih 50 km pred ciljem, Domen Novak pa je bil pri emiratih v službi kapetana Pogačarja.

Foto: Guliverimage

CILJ! Kakšen zaključek! Evenepoel je prvi začel sprint, a Skjelmose je prvi prečkal ciljno črto. Presenečeni Danec kar ni mogel verjeti, kaj mu je uspelo. Premagal je tako svetovnega kot olimpijskega prvaka Pogačarja in Evenepoela. Noro! Wout van Aert je bil znova četrti.

2.8 km do cilja: Trojica Pogačar, Evenepoel in Skjelmose je že na začetku vzpona na ikonični klanec Cauberg, ki je prvič po letu 2013 del dirke Amstel Gold.



Osem km do cilja: Evenepoel in Skjelmose sta s složno vožnjo ujela Pogačarja, ki se trudi ostati z dvojico, ki je očitno izjemno razpoložena. Zasledovalna skupina, v kateri sta tudi Ben Healy (EF Education - EasyPost) in Wout van Aert (Visma) zastajajo 43 sekund.

Devet km do cilja: Naveza Evenepoel in Skjelmose dobro deluje, zaostanek za Pogačarjem, ki vozi sam in tako troši več energije, zdaj znaša samo še osem sekund. Prvi kolesar sveta je na predzadnjem vzponu dneva, na Bemelerbergu (0.6km, 5.5%).

Foto: Guliverimage 20 km do cilja: Pogačar je kot vodilni dosegel vrh vzpona Cauberg, do konca dirke ga čaka še en mestni krog. Zasledovalca Evenepoel in Skjelmose zdaj zastajata okoli 15 sekund, glavnina ima več kot po minute zaostanka.



23 km do cilja: Pogačar je že na vzponu Cauberg (0.6km, 6.7%), kjer ga je pričakala reka navijačev. Prednost pred Evenepoelom in Skjelmosejem kopni, zdaj znaša samo še 17 sekund.



24 km do cilja: Evenepoel je dohitel Sjlemoseja in zdaj družno nadaljujeta lov na Pogačarja, ki izgublja prednost. Ta zdaj znaša 23 sekund, kar je 330 metrov na trasi.

32 km do cilja: Pogačar še vedno suvereno vodi, njegova prednost zdaj znaša že 34 sekund, v ozadju tempo glavnine narekuje olimpijski prvak Evenepoel. Tik za njim vozi lanski zmagovalec dirke Amstel Gold Pidcock, medtem ko Wout van Aert popušča. Medtem se je Danec Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) odločil za napad. Lahko ulovi Pogačarja?



40 km do cilja: Pogačar je že na naslednjem vzponu, na Eyserboswegu (0.6km, 9.2%), in vztrajno povečuje prednost pred glavnino. Ta zdaj znaša že 30 sekund. V ozadju tempo glavnine zasledovalne skupine narekuje povratnik po poškodbi Evenepoel. Spremljamo najhitrejšo izvedbo dirke Amstel Gold v zgodovini. Kolesarji so več kot 200 km opravili s povprečno hitrostjo 44.116 km/h.

42 km do cilj: Alaphilippe ne zmore slediti tempu Pogačarja, ki bo očitno sam nadaljeval pot do cilja. Alaphilippe je popustil in 'potonil' v glavnini. Prvi kolesar sveta ima zdaj 11 sekund prednosti pred glavnino. Kdo bo zbral pogum, da se mu skuša približati?

Foto: Guliverimage 48 km do cilja: Kolesarji so na vzponu Gulperberg (1km, 4.8%), kjer se je Julian Alaphilippe (Tudor) odločil za napad. Edini, ki mu lahko sledi, je Tadej Pogačar. Trenutno imata devet sekund pred glavnino. Bo to dovolj? Kje sta Remco Evenepoel in Tom Pidcocok?



53 km do cilja: Glavnina je na vsakem klancu manj številčna, popustil je tudi slovenski kolesar Gal Glivar iz ekipe Alpecin, brez moči sta tudi Alex Aranburu (Cofidis) in Dylan van Baarle (Team Visma | Lease a Bike).



56 km do cilja: Kolesarji so že prevozili 200 km, do cilja jih čaka še 56 kilometrov. Tempo glavnine še vedno narekujejo kolesarji Pogačarjeve, vse manj številčne ekipe. Dirko sta predčasno končala še dva Pogačarjeva moštvena kolega Tim Wellens in Domen Novak, predajo so podpisali tudi kolesarji Wilksch Hannes (Tudor Pro Cycling Team), Oscar Riesebeek (Alpecin - Deceuninck) in Clement Champoussin in Daarren an Bekkum (oba Astana). Skupaj je odstopilo že 41 kolesarjev.



66 km do cilja: Glavnina je ujela še zadnjega ubežnika Michaela Hessmanna (Movistar), vse se začenja na novo. Tempo glavnine narekuje Pogačarjev pomočnik Pavel Sivakov.

72 km do cilja: Na čelo glavnine se je prebila ekipa Lidl – Trek in dvignila tempo. Pred glavnino zdaj vztraja le še Nemec Hessmann, ki pa bo tudi kmalu ujet.

79 km do cilja: Iz vodilne skupine je odpadel še Belgijec Cedric Beullens (Lotto). Trojica ostaja 13 sekund pred glavnino.

80 km do cilja: Kolesarji so že prečkali ciljno črto, pa se podali v nov krov, glavnina je spet malce popustila in četverici ubežnikov omogočila nekaj več svobode. Rémi Cavagna (Groupama-FDJ), Michel Hessmann (Movistar), Cedric Beullens (Lotto) in Jelle Johannink (Unibet Tietema Rockets) vozijo 15 sekund pred zasledovalci.

Padel je tudi Pogačarjev moštveni kolega pri UAE Emirates Jhonathan Narvaez, ki je obtolčen končal z dirko in sedel v spremljevalno vozilo.

85 km do cilja: Četverica je obupala, tudi ubežna skupina je razpadla, glavnina, na čelu katere tempo še naprej diktirajo kolesarji Pogačarjeve ekipe UAE Emirates, pa se je četverici preostalih ubežnikov (Hessman, Cavagna, Beullens in Johannink) približala na pet sekund.

94 km do cilja: Van Baarle, Simmons, Thompson in Clarke niso ušli prav daleč, še vedno niso ujeli vodilne osmerice, glavnina pa jih ima na očeh. Razlike med skupinami pa so zdaj že zelo majhne.

Tadej Pogačar pred dirko:

"Mislim, da sem se po Roubaixu dobro spočil, je pa ta moja sezona že dolga oziroma zelo razpotegnjena. Dirk sicer ni bilo veliko, so bile pa zelo intenzivne. Bomo videli, kakšne noge bom imel danes na klancih, pričakujem pa, da bomo v zaključku prav vsi že dodobra načeti. Je pa finale te dirke lep."

103 km do cilja: Iz glavnine sta skočila Novozelandec Reuben Thompson (Lotto) in Avstralec Simon Clarke (Israel - Premier Tech), hitro sta se jima pridružila še Nizozemec Dylan van Baarle (Visma | Lease a Bike) in Američan Quinn Simmons (Lidl - Trek). Močna četverica se naglo približuje vodilni osmerici, medtem ko glavnina vozi kakšnih 50 sekund za vodilnimi.

105 km do cilja: Prišlo je do padca, v katerega so bili vpleteni tudi trije Belgijci, Remco Evenepoel, Wout van Aert in Thibau Nys. Vsi so hitro spet ujeli glavnino. Ta zdaj vozi le še 1:40 za osmerico ubežnikov.

14.03: Končala se je ženska dirka Amstel Gold, 157,4 kilometre od Maastrichta do Berg en Terblijta je najhitreje premagala Nizozemka Mischa Bredewold (SD Worx – Protime), ki je tekmicam ušla na zadnjem klancu dneva Cauberg. Na stopničkah sta končali še dve domači kolesarki, Ellen van Dijk (Lidl – Trek) in Puck Pieterse (Fenix – Deceuninck). Slovenska tekmovalka Eugenija Bujak (Cofidis) je osvojila 78. mesto, njena ekipna kolegica Špela Kern pa dirke ni končala.

125 km do cilja: Na čelu glavnine tempo diktirata moštvi UAE Team Emirates – XRG Tadeja Pogačarja in Soudal – Quick Step Remca Evenepoela. Občasno pomaga še ekipa Q36.5 Toma Pidcocka. Prednost ubežnikov je padla na dve minuti in 20 sekund.

165 km do cilja: brez sprememb, v begu je še naprej osmerica kolesarjev, njihova prednost je sicer padla na 3:40. Kolesarje zdaj čaka 2,3 km vožnje na Schweiberg. V glavnini ritem narekuje ekipa UAE Team Emirates - XRG na čelu z Domnom Novakom.

180 km do cilja: za kolesarji je približno 75 km dirke, v begu je še naprej osmerica kolesarjev, ki ima 4:30 prednosti pred glavnino s Tadejem Pogačarjem, kjer je vse precej mirno.

200 km do cilja: osmerica v begu ima prednost že več kot štirih minut. Kolesarji so opravili s šestim vzponom dneva na Rijksweg.

Foto: Guliverimage

219 km do cilja: v begu je trentno osem kolesarjev - Remi Cavagna (Groupama-FDJ), Rob Stannard (Bahrain-Victorious), Michel Hessmann (Movistar), Emiel Verstrynge (Alpecin-Deceuninck), Jarrad Drizners (Lotto), Cedric Beullens (Lotto), Jelle Johannink (Unibet Tietema Rockets) in Hartthijs de Vries (Unibet Tietema Rockets). Osmerica ima pred glavnino dobre tri minute prednosti.

228 km do cilja: Pogačar je s pomočjo moštvenih kolegov ujel prvi del glavnine, ki zdaj spet vozi skupaj.

232 km do cilja: Prišlo je do razcepa v glavnini, Tadej Pogačar se je sicer znašel v drugi skupini glavnine skupaj še z nekaterimi moštvenimi kolegi, njihov zaostanek je 20 sekund.

240 km do cilja: kolesarji so prišli do prvega vzpona v dnevu na Maasberg (400 m; 4,5% naklon). Vzponov bo na tej dirki kar 34. Zaenkrat še brez pravega pobega.

10:49: dirka se je uradno začela.

10.43: z zaprto vožnjo se je začela 255,9 km dolga dirka Amstel Gold od Maastrichta do Berg en Terblijta.

Tadej Pogačar in Remco Evenepoel pred startom. Foto: Guliverimage

Prvi favorit je tudi tokrat Tadej Pogačar, ki je leta 2023 že slavil na tej dirki, lani pa ga je ob njegovi odsotnost na najvišji stopnički nasledil Tom Pidcock, ki je na štartu tudi letos. Pogačar se prvič v tej sezoni meri z Belgijcem Remcom Evenepoelom, ki je v petek slavil na Brabantski puščici in se na najboljši mogoč način vrnil na tekmovanja.