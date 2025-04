Čeprav povsem zasluženo največ pozornosti požanjejo najboljši, pa je zelo posebna tudi zgodba o kolesarju, ki je 112. izvedbo dirke Pariz–Roubaix končal na čisto zadnjem mestu. Letos je bil to 23-letni Joseph Pidcock, mlajši brat bolj znanega in uspešnega Toma Pidcocka, ki je v cilj pripeljal skoraj 54 minut za zmagovalcem Mathieujem van der Poelom in 20 minut za časovno zaporo.

"Moral sem dokončati dirko, mnogi sploh ne dobijo priložnosti za nastop na tej dirki," je razlog za vztrajanje na zahtevni trasi opisal britanski kolesar Joseph Pidcock, član ekipe Q36.5 Pro Cycling Team.

Joseph Pidcock arrived at the Roubaix velodrome nearly an hour after Mathieu van der Poel, outside the time limit. But he finished.



Chapeau 🎩👏 pic.twitter.com/q6VORERwOK — Dan Deakins (@DanDeakins) April 15, 2025

Na progi je preživel skoraj šest ur in pol, od tega je kar tri ure vozil za metlo, zadnjim vozilom na dirki, ki v simbolnem pomenu 'pometa' vse, kar je po časovni zapori še ostalo na trasi. Kolesarji, ki jih prehiti, niso več v igri za uvrstitev in so na seznamu uvrstitev označeni s kratico OTL – over the time limit oz. zunaj časovne zapore v prevodu.

"Končal sem čisto zadnji, pa dobil toliko sporočil!"

Pidcock je bil izjemno pozitivno presenečen nad pozornostjo, ki je je bil deležen, čeprav je na velodrom pripeljal zadnji in zunaj časovne zapore. "Noro, koliko sporočil sem dobil od nedelje zvečer. Dirko sem končal kot zadnji – čisto zadnji – in kljub temu sem dobil toliko pozornosti," se je čudil 23-letni Britanec, ki letos tako kot njegov starejši brat Tom nastopa za prokontinentalno moštvo Q36.5 Pro Cycling Team.

Čeprav bi glede na velik zaostanek – van der Poel je v cilj pripeljal skoraj uro pred njim – pričakovali, da ga je pestila serija padcev ali defektov, nič od tega ne drži. "Nikoli nisem padel, niti nisem imel defekta," ni želel iskati izgovorov. "Čeprav sem bil enkrat zelo blizu. Ko je padel Wout van Aert, me je narahlo oplazil. Tisto je bilo zelo blizu," je povedal in priznal, kako začuden je bil, ko se je van Aert že dve minuti po padcu vrnil v glavnino.

Foto: Ana Kovač

Masaker na tlakovanih odsekih

Razlog za slabšo prestavo je bila ne najboljša priprava, je priznal. "V začetku marca sem na dirki Trofeo Laigueglia utrpel pretres možganov in moral počivati tri tedne, nato pa sem pred tednom dni dobil telefonski klic, da se lahko pripravim na svoj prvi Paris–Roubaix. Nekaj časa sem vozil za Pogačarjem in bil presenečen, kako vitek je v resničnem življenju. Do nedelje sem ga videl zgolj na televiziji," je razkril Pidcocok, ki je zaostal že na prvem tlakovanem odseku. "Bilo je polno blata in kolesarjev na tleh. Pravi masaker," je bil slikovit britanski kolesar, ki je sto kilometrov pred ciljem opazil, da se tik za njim vozi metla, torej zadnje vozilo na dirki.

Tri ure za metlo

"Imel sem precej slabo vest zaradi voznika, občutek sem imel, da ga zadržujem," je bil iskren Pidcock, a možakar je očitno imel drugačno mnenje. "Ko se mi je približal, sem mislil, da je moje dirke konec, a prijazni gospod mi je v resnici želel samo ponuditi vodo. Verjetno je vedel, kako poseben občutek je za kolesarja, ko se pripelje na velodrom."

Foto: Ana Kovač

Prav to je bila Pidcockova motivacija. "Koliko ljudi dobi priložnost, da lahko zaključi tako posebno dirko? Jaz sem eden od peščice srečnežev in to je tudi razlog, zakaj sem si ne glede na vse želel končati dirko."

V zadnjem delu dirke je vozil 20 minut za predzadnjim kolesarjem na trasi, ves čas, še posebej na tlakovanih odsekih, pa je bil deležen glasne navijaške podpore. Ko je po treh urah vožnje pred metlo končno zagledal obrise velodroma, si je oddahnil. V cilju so ga pričakali moštveni kolegi in novinarji, on pa je bil tako izčrpan, da ni zmogel iz sebe iztisniti nobene reakcije.

Prihodnje leto oba brata Pidcock na Roubaixu?

Joseph upa, da bo prihodnje leto sloviti Roubaix doživel skupaj s svojim starejšim bratom Tomom. "Že zdaj se mi je zdelo čudno, da na dirki ni nastopil že letos, a je rekel, da ima druge cilje in da je nastop na Roubaixu preveč tvegan," je še razkril Joseph.

Tom Pidcock bo v petek nastopil na Brabantski puščici, ki bo po poškodbi prvi test za Remca Evenepoela, nato pa ga (tako kot Pogačarja) čakajo ardenske klasike Amstel Gold Race (20. 4.), Valonska puščica (23. 4.) in za zaključek še kolesarski spomenik Liege–Bastogne–Liege (27. 4.). Tukaj bi Pogačar tehtnico v razmerju zmag na spomenikih med njim in van der Poelom spet lahko premaknil v svojo korist. Trenutno je rezultat neodločen, do zdaj sta na spomenikih oba zbrala osem zmag.

Preberite še: