Brutalna nedeljska kolesarska klasika Pariz–Roubaix je spet terjala številne žrtve. Ekipe danes poročajo o zlomljenih kosteh, številnih ranah, med tekmovalci, ki epske dirke niso končali, pa se je žal znašel tudi slovenski as Matej Mohorič. Kolesar moštva Bahrain - Victorious je padel, še preden so kolesarji zapeljali na slovite tlakovce, se sicer še postavil na kolo in nadaljeval, a kasneje zaradi poškodb vendarle pomahal z belo zastavo.

Matej Mohorič je pri padcu utrpel "številne udarnine in odrgnine", kot poroča njegova ekipa Bahrain - Victorious, rentgen pa k sreči ni pokazal nobenih zlomov. Podbličan začenja rehabilitacijo poškodovanega stegna in medenice, so še sporočili.

"Imeli smo visoka pričakovanja, sem smo prišli dobro pripravljeni. Složno smo delovali v prvem delu, nato pa je Matej grdo padel. Tudi sam je bil presenečen, kako močno je udaril ob tla. Vrnil se je na kolo, ekipa pa mu je pomagala, da se je vrnil v glavnino. Ko je kasneje dejal, da ne more nadaljevati, smo pozornost usmerili drugam," je dejal športni direktor ekipe Bahraina Aart Vierhouten.

Padcu se ni uspelo izogniti niti Tadeju Pogačarju (UAE Team Emirates - XRG), ki pa jo je odnesel brez poškodb in naposled osvojil drugo mesto. Še nekaj takšnih srečnežev je bilo, Mohorič pa spada med tiste, ki bi jih lahko skupili še veliko huje.

Tudi Tadej Pogačar je pristal na tleh. Foto: Guliverimage

Glede na predviden počitek in nedoločen čas okrevanja je Mohoričev nastop na dirki Amstel Gold, ki bo to nedeljo, vprašljiv. Kasneje ima v programu še nekaj majskih dirk na francoskih tleh.

Tekla je kri

Švicarski as Stefan Küng (Groupama - FDJ) je dirko celo končal, a je po padcu na obraz na velodrom v Roubaixu pripeljal povsem okrvavljen. Po dirki je potreboval šive, so sporočili iz njegove ekipe. Krvaveč je ciljno črto prečkal tudi Čeh Mathias Vacek (Lidl - Trek), padel je na istem ovinku tlakovanega sektorja kot Küng.

Padec Stefana Kűnga:

Full video of the hard crash of Stefan Küng 😰 #ParisRoubaix



🎥: andremarchina https://t.co/nkCzdjKB8h pic.twitter.com/MpCGcJjOik — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) April 13, 2025

Izjemno smolo je imel italijanski član moštva Astana Davide Ballerini. Najprej se je sunkovito izognil neprevidnemu soigneurju, ki mu je stopil na pot, pa pri manevru, s katerim se je izognil trčenju, poškodoval kolo (z zadnjega obroča se mu je snela zračnica). Ko je nato z novim kolesom lovil glavnino, pa mu je pred kolo stopil še eden od gledalcev in trčenja tedaj ni mogel preprečiti. Zaradi zloma kosti v levem zapestju dirke ni mogel nadaljevati, potreboval je operacijo.

Težave Davideja Ballerinija:

Davide Ballerini somehow stays upright as his tyre pops of the wheel rim! 😮 pic.twitter.com/fmbg4weIyA — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) April 13, 2025

Belgijca odpeljali z reševalnim vozilom

Kakšnih 140 kilometrov pred ciljem je prišlo do množičnega padca, v katerem jo je najbolj skupil belgijski član ekipe Lidl - Trek Edward Theuns. Tega so odpeljali z reševalnim vozilom, z opornico na vratu je poskrbel za grozno sliko, a je dan po kalvariji svoje navijače pomiril z objavo na družbenih omrežjih: "Moja sezona klasik se je končala v bolnišnici, a k sreči ni nič zlomljenega, le modrice in bolečine zaradi sunkovitega premika vratu. Najbolj pa boli, da dirke nisem končal."

Množični padec, v katerem jo je skupil Edward Theuns:

💥 Crash at the back of the peloton! @Kristoff87 and @EdwardTheuns are among the riders involved.



💥 Chute à l'arrière du peloton ! @Kristoff87 et @EdwardTheuns font partie des coureurs qui sont tombés.#ParisRoubaix 😈 pic.twitter.com/g8FaTpREbu — Paris-Roubaix (@parisroubaix) April 13, 2025

Španska ekipa Movistar je med dirko izgubila Italijana Manila Mora in Španca Alberta Torresa. Prvi je utrpel zlome kosti v desni dlani in potrebuje operacijo, medtem ko jo je Torres odnesel srečno, z zgolj površinskimi poškodbami.

Nizozemec Julius van den Berg (Picnic PostNL) si je zlomil ključnico, tudi Belgijec Ayco Bastiaens (Soudal - Quickstep) je utrpel zlome, ki potrebujejo operativni poseg, prav tako tudi Švicar Silvan Dillier (Alpecin - Deceuninck), ki se je na 26. tlakovanem odseku zaletel v mehanika moštva Visma | Lease a Bike.

Posledice padca Silvaina Dillierja:

Preberite še: