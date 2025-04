Izjemen Pogačarjev debi na severnem peklu, premoč priznal le van der Poelu

"Zakaj? Zakaj pa ne?" včeraj na vprašanja, zakaj se je kot trikratni šampion Dirke po Franciji, ki bo poleti na francoski pentlji tudi branil zmago, odločil tvegati z nastopom na severnem peklu, kjer si kolesarji lahko le ob trenutku nepazljivosti pokvarijo sezono, odgovarjal Tadej Pogačar.

Letos je na kraljici klasik dirkal sploh prvič v profesionalni karieri, a spet dokazal, da je mojster za domala vse vrste dirk. Na povsem ravninski trasi, ki pa jo je začinilo 30 zloglasnih odsekov z granitnimi kockami, se je držal odlično in se izogibal težavam vse do 39 kilometrov pred ciljem, ko je prehitro zapeljal v enega od desnih ovinkov in na spolzkih tlakovcih izgubil kolo ter pristal v travi.

To je bilo dovolj, da je mojster klasik, nizozemski as Matthieu van der Poel (Alpecin – Deceuninc) izkoristil majhno ponujeno prednost ter se še tretjič v karieri in tretjič zapored veselil zmage na Pariz – Roubaix. Pogačar je končal na drugem mestu, a daleč pred preostalimi specialisti za klasike.

Za tretje mesto je sprint z Woutom van Aertom (Visma | Lease a Bike) in Pogačarjevim moštvenim kolegom Florianom Vermeerschem dobil Danec Mads Pedersen (Lidl – Trek). Belgijca sta se morala zadovoljiti s četrtim in petim mestom.

Results powered by FirstCycling.com

Pariz-Roubaix, potek dirke:

Cilj: Mathieu van der Poel (Alpecin - Deceuninck) se veseli tretje zmage na spomeniku Pariz - Roubaix, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) je debitiral z odličnim drugim mestom.

15 km do cilja: Tudi van der Poel je moral menjati kolo zaradi predrte gume, a ni izgubil veliko časa, iz zadnjega petzvezdničnega sektorja Carrefour de l'Arbre je prišel z več kot minuto prednosti pred Pogačarjem, slovenski as pa prav tako vozi več kot minuto pred preostalimi zasledovalci.

Mathieu Van Der Poel tranquille qui a le temps de crever et de changer de vélo sans inquiétude, plus d'une minute d'avance on peut le dire c'est gagné #ParisRoubaix pic.twitter.com/FLHfXESYuS — Cycling Legend (@CyclingLegend_) April 13, 2025

20,8 km do cilja: Pogačarju jo je zagodla še okvara (predrta guma), spet je menjal kolo in izgubil še nekaj dragocenih sekund, njegovih sanj o zmagi je bolj ali manj konec. Za letos. Van der Poel drvi proti cilju s 47 sekundami prednosti pred Slovencem in 2:21 pred skupino zasledovalcev.

Les cadors ne sont pas épargnés par les pépins : après la chute, Pogacar est victime d'une crevaison et doit changer de vélo. Quelques minutes plus tard, Van der Poel connaît le même problème ! #ParisRoubaix #LesRP pic.twitter.com/DvYdQxooOE — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 13, 2025

21 km do cilja: Izgleda, da Pogačarju zmanjkuje moči, van der Poel ima zdaj že 29 sekund prednosti.

27 km do cilja: Mathieu van der Poel (Alpecin - Deceuninck) vzdržuje 18 sekund prednosti pred Tadejem Pogačarjem (UAE Team Emirates - XRG), Slovenec je sprva zmanjševal zaostanek, zdaj pa malce popustil.

34 km do cilja: Van der Poel ima še 16 sekund prednosti pred Pogačarjem. Nizozemcu je nekdo iz množice v obraz vrgel bidon.

38 km do cilja: Pogačar je prehitro pripeljal v ovinek, padel, s kolesa se mu je snela veriga, a se je dokaj hitro skobacal nazaj na kolo in zdaj lovi van der Poela. Slovenec je proti Nizozemcu izgubil 20 sekund, zamenjati je moral tudi kolo.

💥 CAÍDA DE TADEJ POGACAR



El esloveno se va al suelo al pasarse en una curva en un tramo de pavé y Van der Poel se va en solitario hacia su tercera #ParisRoubaix seguida.



➡️ https://t.co/VlYuicyAxg pic.twitter.com/8u0x4LNZ4K — Teledeporte (@teledeporte) April 13, 2025

39 km do cilja: Pogačar in van der Poel sta na deveti tlakovani sektor (deveti do konca dirke) zapeljala že skoraj minuto pred Philipseniom in 1:35 pred skupino s Pedersenom in van Aertom.

42 km do cilja: Van der Poel in Pogačar zdaj vozita 20 sekund pred Philipsenom in 1:28 pred skupino s Pedersenom ter van Aertom. Od grozečih jutranjih videov in slik z razmočenih in blatnih sektorjev, k sreči ni nič. Vse se je čez dan dobro posušilo.

46 km do cilja: Pogačar je poskušal z navijanjem tempa, pa sta se ga kolesarja Alpecina držala kot klopa, nato je poskušal van der Poel streti Pogačarja, pa je s tem uničil moštvenega kolega, ki je hitro zaostal.

⚔️ Hace 40 kilómetros estaba gritando por un gel y ahora en Mons-en-Pévele deja esta #ParisRoubaix en el uno contra uno que todos esperaban.



🤯 El final soñado entre Pogacar y Van der Poel en Teledeporte y https://t.co/VlYuicyAxg https://t.co/msW3QrVB4o — Teledeporte (@teledeporte) April 13, 2025

48,5 km do cilja: Kolesarji so zapeljali na drugi najtežje (pet zvezdic) ocenjeni tlakovani sektor Mons-en-Pevele. Pogačar, van der Poel in Philipsen 1:22 pred močno skupino zasledovalcev s Pedersenom in van Aertom.

54 km do cilja: Vodilno trojico zdaj lovi skupina sedmih asov, Stefan Bissegger (Decathlon-Ag2r La Mondiale), Florian Vermeersch (UAE Team Emirates), Markus Hoelgaard (Uno-X Mobility), Mads Pedersen (Lidl-Trek), Matthew Brennan, Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) in Jonas Rutsch (Intermarché-Wanty). Zaostaja 1:20.

58 km do cilja: Mads Pedersen (Lidl - Trek) je skočil v lov za vodilno trojico in razbil zasledovalno skupino. Van Aert se trudi priključiti letečemu Dancu, Švicar Stefan Küng je imel ob najbolj nepravem času defekt in je zaostal, prav tako Mike Teunissen.

Ves čas se dogajajo takšne stvari:

😈 The Hell of the North, tough on both the riders and their bikes.



😈 L'Enfer du Nord, pour les coureurs comme pour leurs machines. #ParisRoubaix 😈 pic.twitter.com/ATovpcyNrA — Paris-Roubaix (@parisroubaix) April 13, 2025

60 km do cilja: Kolesarji so na 13. sektorju (ti se odštevajo), vodilna trojica Pogačar, van der Poel in Philipsen ima že 1:22 prednosti pred zasledovalci. Mads Pedersen se je vrnil v skupino zasledovalcev in se takoj postavil na čelo.

68 km do cilja: Van der Poela in Pogačarja je ujel še Jasper Philipsen, Slovenec je zdaj v vodstvu z dvema kolesarjema Alpecin - Deceunincka. V sprintu proti njima nima najboljših možnosti, bomo videli, kako in kdaj se ju bo poskušal otresti. Bissegger zaostaja 40 sekund, skupina z van Aertom pa 55.

71 km do cilja: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) je sprožil nov napad, van der Poel mu sledi, Pedersena je doletela smola in je s predrto sprednjo pnevmatiko izpadel, Philipsen in Bissegger pa sta izgubila stik.

⚡️ Attack from 🇸🇮@TamauPogi! @Mads__Pedersen responds instantly... but punctures at the worst moment! 🛠



⚡️ 🇸🇮@TamauPogi attaque en tête de course ! @Mads__Pedersen saute dans sa roue mais il crève au pire moment. Quelle malchance pour le Danois ! 🛠#ParisRoubaix 😈 pic.twitter.com/lBm3RlAXm8 — Paris-Roubaix (@parisroubaix) April 13, 2025

73 km do cilja: Pogačar, van der Poel, Philipsen, Pedersen in Bissegger zdaj vozijo že dobro minuto pred skupini z van Aertom. Pred kolesarji je še 15 tlakovanih sektorjev.

82 km do cilja: Kolesarji so zapeljali na sektor Hornaing (štiri zvezdice), vodila peterica Pogačar, van der Poel, Philipsen, Pedersen in Bissegger že dobrih 30 sekund pred zasledovalci z van Aertom. Pogačar je pred tem k sebi poklical spremljevalno vozilo moštva UAE Team Emirates – XRG in se opremil z geli in pijačo.

Foto: Guliverimage

87 km do cilja: Pospešil je van der Poel, sledijo mu lahko le Pogačar, Pedersen, Bissegger in Philipsen, van Aert danes očitno ni dovolj močan, že drugič je izgubil stik z največjimi favoriti.

🚀 Another move from @mathieuvdpoel! Only four riders can hang on! We've got a star-studded lead group of five!



🚀 @mathieuvdpoel attaque à nouveau et ils ne sont que 4 à pouvoir répondre ! Un groupe de 5 s'est formé à l'avant, avec du beau monde ! #ParisRoubaix 😈 pic.twitter.com/o8KCzMQ8qY — Paris-Roubaix (@parisroubaix) April 13, 2025

88 km do cilja: Kolesarji so na 19. sektorju Pont Gibus, na čelo že močno razredčene skupine favoritov se je postavil Mads Pedersen, sledita mu Tadej Pogačar in Mathieu van der Poel. V skupini so še Van Aert, Küng, Hoelgaard, Lazkano, Philipsen, Tarling, F. Vermeersch, Bissegger, Brennan, Rutsch, Wright, Townsend, Stockman, Brennan in Teunissen.

93 km do cilja: Po arnberškem sektorju je pospešil Mathieu van der Poel, držita se ga Tadej Pogačar in Mads Pedersen, medtem ko je Wout van Aert nekoliko zaostal. Slovenski as pa je ostal brez nemškega pomočnika Nilsa Politta, ki je s predrto zadnjo pnevmatiko ustavil ob cesti in čaka moštveni avto.

🪨 The break is over in the trouée d'Arenberg! And @mathieuvdpoel turns on the gas! ⚡️



🪨 Les échappés ont été repris par la tête du peloton dans la Troue d'Arenberg. Et @mathieuvdpoel accéèlère ! ⚡️#ParisRoubaix 😈 pic.twitter.com/OVbgB5fxyV — Paris-Roubaix (@parisroubaix) April 13, 2025

95 km do cilja: Kolesarji so zapeljali v sloviti Arenberški gozd na najbolj brutalen odsek tlakovcev. V ospredju ostaja še sedmerica kolesarjev in za zdaj vzdržuje 20 sekund prednosti pred skupino favoritov s Pogačarjem, van der Poelom, van Aertom, Pedersenom …

99 km do cilja: Ob Pogačarju je ostala le močna skupina favoritov, vozi 20 sekund za ubežniki, kolesarje pa zdaj čaka najtežji tlakovan sektor dirke, zloglasni Trouee d'Arenberg.

101 km do cilja: Pogačar skače in še naprej redči glavnino, z njim v vse manjši skupini ostajajo glavni favoriti van der Poel, Pedersen, van Aert ... Za zdaj.

103 km do cilja: Tadej Pogačar je močno pospešil na čelu glavnine, Mads Pedersen in Mathieu van der Poel mu sledita, je pa Slovenec močno razpotegnil glavnino. Tej do vodilne osmerice manjka le še 27 sekund.

109 km do cilja: Spektakularno se je zvrnil Miles Scotson (Arkéa-B&B), Avstralec se je v gneči zaletel v znak na cestnem otoku, ki je bil k sreči dobro zavarovan z zaščitno blazino. Prednost ubežne osmerice je medtem padla pod minuto.

Estrechamiento con caída de Miles Scotson, también con problemas mecánicos Anthony Turgis.



Han vuelto muchos corredores, entre ellos G. Vermeersch de Alpecin o Morgado y Bjerg para UAE.



Pincha el compañero de VdP, E. Plackaert.



1' para los 8 fugados.

🏁107 km #ParisRoubaix pic.twitter.com/bKBmvwxZ8F — Top Ciclista (@TopCiclista) April 13, 2025

114 km do cilja: Alpecin - Deceuninck spet diktira tempo na čelu glavnine, Tadej Pogačar se ves čas tesno drži dvakratnega šampiona te dirke in branilca lanske zmage Mathieua van der Poela. Za zdaj slovenski as ni imel prav nobenih težav.

Foto: Guliverimage

123 km do cilja: Ganna se je prebil nazaj v glavnino, njegova ekipa Ineos Grenadiers pa se je takoj postavila na čelo. Tudi van der Poel ima ob sebi spet Jasperja Philipsena. Prednost vodilne osmerice znaša le še dobro minuto.

127 km do cilja: Skupina z Ganno in Philipsenom se je glavnini približala na vsega 15 sekund, prednost ubežne osmerice pa spet kopni in zdaj znaša še 1:44. Na čelo glavnine so se spet prebili kolesarji moštva Lidl – Trek.

132 km do cilja: Turgis je spet v glavnini, ta pa zdaj vozi dobri dve minuti za osmerico ubežnikov. Povprečna hitrost kolesarjev je danes prek 50 km/h, 122. izvedba dirke utegne biti najhitrejša v zgodovini.

136 km do cilja: Francoz Anthony Turgis (TotalEnergies) je nekoliko pobegnil glavnini, v ozadju te pa je prišlo do novega padca, najbolj množičnega do zdaj. Med padlimi sta tudi Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) in Edward Theuns (Lidl-Trek). Skupina z Ganno in Philipsenom še naprej zaostaja okoli 50 sekund za glavnino.

💥 Crash at the back of the peloton! @Kristoff87 and @EdwardTheuns are among the riders involved.



💥 Chute à l'arrière du peloton ! @Kristoff87 et @EdwardTheuns font partie des coureurs qui sont tombés.#ParisRoubaix 😈 pic.twitter.com/g8FaTpREbu — Paris-Roubaix (@parisroubaix) April 13, 2025

Švicar Silvan Dillier (Alpecin – Deceuninck) je odstopil z dirke.

143 km do cilja: Na čelu glavnine so zdaj kolesarji moštva Alpecin - Deceuninck Mathieua van der Poela, Pogačar vozi za njimi. Wout van Aert je povsem na repu glavnine, Ganna pa še vedno v skupini 50 sekund zadaj.

145 km do cilja: Ganna vozi v skupini dobro minuto za glavnino, ta pa se je vodilni osmerici približala na 1:44. Pogačar se drži na varnem za ekipo Lidl - Trek, ki je prevzela pobudo na čelu glavnine.

155 km do cilja: Pedersenov Lidl - Trek vleče glavnino, to pa lovi Ganna s kolegi iz Ineos Grenadiers, Italijan zaostaja še kakšnih 50 sekund. Kolesarji so že na drugem tlakovanem sektorju.

160 km do cilja: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) in preostali favoriti, predvsem Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck) in Mads Pedersen (Lidl - Trek) se držijo v ospredju glavnine, Italijan Filippo Ganna (Ines Grenadiers) pa je imel okvaro kolesa in je zaostal za glavnino. Kolo je zamenjal in zdaj lovi tekmece. Prednost ubežne osmerice je padla na 2:30.

Afrontaba el pelotón el 1º tramo con Ineos tirando, aunque su líder Ganna perdía muchas posiciones por un pinchazo. Mal momento. Ha cambiado de bici C. Swift, puede que le haya dado su bicicleta a Ganna.



Ahora en cabeza se pone Alpecin.

🏁159 km #ParisRoubaix pic.twitter.com/5IHzJgPzUi — Top Ciclista (@TopCiclista) April 13, 2025

163 km do cilja: Kolesarji so prišli na prvega od tridesetih tlakovanih sektorjev. Troisvilles je 2,2 kilometra dolg tlakovan odsek, označen s tremi od petih zvezdic za težavnost. K sreči je podlaga suha, prednost osmerice pa je spet narasla na 3:50. Mohorič je spet v glavnini, medtem pa se vrstijo novi padci, na tleh se je znašel tudi Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck).

172 km do cilja: Na tleh sta se znašla tudi Matej Mohorič (Bahrain – Victorious) in Wout van Aert (Visma | Lease a Bike), pa še en član Movistara, Albert Torres. Slovenec in Belgijec nadaljujeta z dirko. Španec je končal z dirko, Movistar pa je tako izgubil še tretjega kolesarja po Moru in Norsgaardu.

Padli so še Per Strand Hagnies (Visma | Lease a Bike), Ayco Bastiaens (Soudal Quic-Ste), Riley Pickrell (Israel – Premier Tec) in Miles Scotson (Arkea – B&B Hotels).

183 km do cilja: Prišlo je že do prvega padca, na tleh sta pristala Italijana Manilo Moro (Movistar) in Michele Gazzoli (Astana). Ta se je hitro pobral in se podal v lov za glavnino, medtem ko je prvi v bolečinah obsedel ob cesti. Že prej je z dirke odstopil Danec Mathias Norsgaarda (Movistar).

Prednost vodilne osmerice počasi pada in zdaj znaša 2:47.

188 km do cilja: Osmerica ubežnikov vozi 3:14 pred glavnino, dirka za zdaj poteka mirno. Je pa ponoči deževalo, zato so nekateri tlakovani sektorju še zelo blatni. Takole je ekipa portala Procyclingstats zabeležila stanje na sedmem tlakovanem sektorju:

#ParisRoubaix



After a rainy night the cobbles are wet at the moment. Most parts will be dry when the riders will be there but for sure Wallers and parts like these (sector 7) will be muddy



Follow @parisroubaix on PCS LIVE STATS #WhereElse https://t.co/c1cAopKGIL pic.twitter.com/itgA0rAA6p — ProCyclingStats.com (@ProCyclingStats) April 13, 2025

206 km do cilja: kolesarji so na poti točno eno uro. Povprečna hitrost znaša zavidljivih 53,2 km/h. Osmerica (Nemec Kim Heiduk, Španec Oier Lazkano, Norvežan Markus Hoelgaard, Nemec Jonas Rutsch, Britanec Max Walker, Belgijec Jasper De Buyst, Irec Rory Townsend in Belgijec Abram Stockman) ostaja v vodstvu, 15 sekund zaostajajo trojica Dries De Bondt, Davide Toneatti in Sandy Dujardin, glavnina pa poltretjo minuto.

🏁 217km

8️⃣🚴🏻‍♂️< 53'' <🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚗



With the peloton slowing down, the 8 leaders are pushing their advantage to almost a minute. ⏱



Le peloton s'est relevé et l'avance des 8 échappés approche désormais la minute ! ⏱

#ParisRoubaix 😈 pic.twitter.com/RCmKJlTNVj — Paris-Roubaix (@parisroubaix) April 13, 2025

215 km do cilja: skupina osmih ubežnikov (Heiduk, Lazkano, Hoelgaard, Rutsch, Walker, De Buyst, Townsend in Stockman) ima poldrugo minuto prednosti pred glavnino, v kateri sta oba slovenska udeleženca današnje dirke. Na čelu glavnine sta Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) in Filippo Ganna (INEOS Grenadiers).

244 km do cilja: za pobeg se je odločil Italijan Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team), to je storil 249 km do cilja, a si ni zagotovil večje prednosti. Le 5 km pozneje ni bilo več ubežnikov. Kolesarji so za uvodnih 15 km na dirki Pariz-Roubaix potrebovali slabih 17 minut. Povprečna hitrost tako znaša impresivnih 56 km/h. Kolesarji bodo na prvega od tridesetih tlakovanih sektorjev zapeljali čez 80 kilometrov dirkanja.

Tadej Pogačar na začetku dirke, tako je poziral na cesti, ni skrival dobre volje. Foto: Guliverimage

Začetek dirke (259,2 km do cilja): kolesarska karavana, ki jo danes čaka severni pekel, kar 55 km vožnje po kockah, je začela dirko.

🚩The flag is dropped, the race is on! 🔥



🚩Le départ réel est donné, la course est lancée ! 🔥#ParisRoubaix 😈 pic.twitter.com/xezDpdXO8g — Paris-Roubaix (@parisroubaix) April 13, 2025

Hmm… it looks like it’s time to go racing! 🚨



The flag has dropped and the 2025 #ParisRoubaix is underway! 🚩



Between Compiègne and the iconic velodrome in Roubaix, we’ll tackle 30 sectors of pavè, totalling 55.3km 🧱



👋 We’ll see you out on the cobbles! #WeAreUAE pic.twitter.com/BtdEw1SqRT — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) April 13, 2025

Uvod v dirko: tekmovalci, med katerimi sta tudi Slovenca Tadej Pogačar in Matej Mohorič, so se podali na pot v Compiegneju, malce severno od francoske prestolnice. Karavana je na zaprto vožnjo krenila ob 11.10, 15 minut pozneje pa se je začelo zares.