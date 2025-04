"Nisem presenečen, da se je Tadej že letos odločil za nastop na Pariz-Roubaixu, sem pa mislil, da ga v ekipi ne bodo pustili," je v intervjuju za Sportal izpostavil nekdanji mladinski selektor Andrej Cimprič, ki je bil prisoten na obeh mladinskih izvedbah Roubaixa, kjer je Pogačar leta 2015 osvojil 30., leto pozneje pa že 13. mesto. "Že takrat je pokazal, da vedno vozi perfektno, ampak v primerjavi s tekmeci je bil fizično manj razvit. Na takšni dirki do izraza pridejo močni kolesarji, on pa je bil takrat po konstituciji še pravi pionirček," se spominja Cimprič. Ga je presenetilo, da se bo Pogačar že letos podal na slovite granitne kocke ene najtežjih enodnevnih dirk na svetu in kakšne možnosti za uspeh mu pripisuje?

"Nisem presenečen, da se je Tadej že letos odločil za nastop na Pariz-Roubaixu, sem pa mislil, da ga v ekipi ne bodo pustili," je v intervjuju za Sportal izpostavil nekdanji mladinski selektor Andrej Cimprič.

Nekdanji mladinski selektor Andrej Cimprič (levo), Tadej Pogačar in nekdanji predsednik Kolesarske zveze Slovenije Tomaž Grm leta 2016 po bronu Pogačarja na EP. Foto: osebni arhiv Andreja Cimpriča

"Glede na to, kaj vse je že zmagal (v nedeljo je že drugič dominiral na dirki po Flandriji, op. a.), ne vidim smisla, da bi eno dirko osvajal večkrat – Tadeja bolj motivira izziv premagovanja novih preizkušenj, še posebej če mu na papirju niso pisane na kožo. Pred leti kolesarji, ki so zmagovali na Giru, Touru sploh niso hodili na enodnevne dirke, ampak so bolj sledili koledarju, kot ga ima na primer Jonas Vingegaard, tako da je Tadej tudi v tem pogledu precej drugačen, saj je konkurenčen na vseh terenih in vseh dirkah," je nad raznovrstnostjo talenta generacije navdušen Cimprič, ki je Pogačarja spremljal tudi pri obeh mladinskih nastopih na Roubaixu.

Pogačar je na dirki Pariz-Roubaix leta 2015 osvojil 30. mesto.

Granitne kocke testiral že kot mladinec

"Na dirko Pariz-Roubaix smo z mladinci začeli hoditi leta 2011, ko je bil v ekipi Matej Mohorič, že prej pa je Miro Miškulin (KD Rog) fante, mislim da dvakrat, peljal na dirko, s tem da takrat to ni bila dirka za reprezentance, ampak za klube. Fantje so že takrat dosegali dobre rezultate, Simon Špilak je leta 2004 osvojil odlično četrto mesto. Dokaj hitro se je izkazalo, da smo v primerjavi s konkurenco precej v zaostanku z opremo, a smo kljub temu dosegali lepe rezultate. Leta 2012 je tudi Martin Otoničar osvojil četrto mesto. Dirka se nas je nekako prijela in ko smo videli, kako daleč je konkurenca s pripravo in spoznavanjem prog, smo tudi mi začeli hoditi v Belgijo na priprave. Spomnim se, da smo leta 2016 tam preživeli deset dni."

Kolesarji, - Cimprič pravi, da je bila to zlata generacija slovenskega kolesarstva, mladinsko vrsto so poleg Pogačarja sestavljali še Žiga Jerman, Jaka Primožič, Žiga Horvat, Nik Čemažar in Aljaž Jarc - so v tem času odpeljali dve dirki, med pripravami pa so si ogledali tudi traso za Roubaix.

Na dirki je bil Pogačar edini od slovenske izbrane vrste, ki je tlakovane odseke prevozil brez večjih težav, je pa Cimprič pri tem izpostavil nekaj drugega. "Tadej je bil na nek način hendikepiran, ker na takšni dirki do izraza pridejo močni kolesarji, on pa je bil takrat po konstituciji še pravi pionirček. Že takrat je pokazal, da vedno vozi perfektno, ampak v primerjavi s tekmeci je bil fizično manj razvit," se spominja Cimprič.

Oprema: improvizacija proti profesionalcem

Cimprič se spominja, da so slovenski kolesarji mladinske reprezentance na dirki vozili s svojimi običajnimi cestnimi kolesi, medtem ko je konkurenca na Roubaix že takrat hodila s specialnimi kolesi. Slovencem tako ni preostalo drugega, kot da improvizirajo.

"Balanco smo ojačali s trakom, da so tresljaji manj obremenjevali roke, in zamenjali košarice za bidone, da ti niso padali ven. Gume in obroči so bili enaki kot za cestno dirko. Glede tega je današnja generacija veliko bolje opremljena, njihov lanski uspeh, dvojna zmaga Jakoba Omrzela in Erazma Valjavca, pa je bila samo še pika na i."

Lani so slovenski kolesarji na dirki Pariz-Roubaix dosegli izjemen uspeh - Jakob Omrzel je osvojil 1. mesto, Erazem Valjavec pa drugo. Selektor mladinske reprezentance je Nace Korošec. Foto: Ana Kovač

Kako visoko lahko poseže Pogačar?

Pogačarjev prvi nastop med elito na Roubaixu je za zdaj neznanka, a Cimprič verjame v njegov uspeh.

"Če bo dirko odpeljal brez defektov in padcev, bo zagotovo v igri za zmago, a glede na to, da bo na dirki tudi Mathieu van der Poel, ki ima s progo veliko več izkušenj, je malo v prednosti glede same konstitucije in je hitrejši, mislim, da bo Tadej težko zmagal, lahko pa se zgodi, da tudi da bo. Težko rečem, vse je možno. Mislim, da bo Tadej napadel že daleč pred ciljem, saj na velodromu nima veliko možnosti, a tudi to ni nujno, vemo, da po 270 kilometrih dirkanja ni več velikih razlik med hitrejšimi in manj hitrimi kolesarji."

Cimprič meni, da bo za uspeh najbolj ključno to, da se reši padcev in defektov, in da bo na trasi čim dlje ob njem nekdo moštvenih kolegov. "Morda bo na koncu odločila dnevna forma. Lahko, da se bo 'snel s ketne' Tadej, lahko van der Poel, lahko kdo tretji. Letos je v izjemni formi tudi Mads Pedersen."

Selektor Cimprič leta 2017 v družbi Aljaža Omrzela, Nika Čemažarja in Aljaža Jarca. Foto: Aleš Fevžer

Pogačarjeva posebnost: fokus in hkrati sproščenost

Cimprič še pravi, da so za Tadeja Pogačarja že v mladih letih rekli, da 'ta pa bo, da je taprav,' nihče pa si ni upal reči, da bo dosegel to, kar je. "Za nas je bila to znanstvena fantastika. "Bil je še 'mlečen', kot pravimo, in hendikepiran glede moči, a je bil vedno zraven najboljših. Nikoli ni delal napak in ko je zmagal, je zmagal s posebnim slogom, z WOW efektom."

Nekdanjega selektorja je fasciniralo tudi to, da je bil Pogačar na etapnih dirkah po vsaki etapi boljši, medtem ko so bili ostali fantje po vsaki etapi bolj utrujeni.

"Spomnim se tudi tega, da je po dirki vedno znal preklopiti, ko se je enkrat pripeljal do kombija je hitro 'ugasnil bicilizem', ni debatiral, analiziral, takoj je bil sproščen, nikoli ni bil živčen, nihče ga ni vrgel s tira – to je njegova značajska posebnost – ampak ko sem jim zvečer pri večerji rekel, naj si pogledajo traso za naslednji dan, je na sestanku naslednje jutro edini traso obvladal do potankosti. V trenutku, ko je vklopil biciklizem je takoj vse razumel, a ga je znal tudi takoj po dirki tudi izklopiti," je še povedal Cimprič.

Kako se bo Pogačar 13. aprila znašel v ti. severnem peklu, kot pravijo dirki Parizr-Roubaix, je težko napovedati, a ljubitelji kolesarstva od Pogačarja ne pričakujejo drugega kot nepričakovano.

Preberite še: