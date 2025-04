"Pogačar je bil v svoji ligi, pošteno nas je premagal"

Tekmeci so pošteno priznali: Tadej Pogačar je bil na dirki po Flandriji premočan in si je zaslužil drugo zmago na tej spomladanski klasiki. Slovenskemu asu je največ pomenilo, da jo je osvojil zdaj, ko nosi majico svetovnega prvaka. "Danes je bil Pogačar v svoji ligi. Pošteno nas je premagal," je dejal drugouvrščeni Mads Pedersen.

"Cilj je bil, da zmagam, a je na koncu težko dojeti, da mi je res uspelo. Ne morem biti bolj ponosen na ekipo, kako smo danes dirkali. Res sem vesel, da sem v tej majici zmagal to dirko," je v prvem odzivu dejal 26-letni Tadej Pogačar (UAE Emirates). "Načrt je bil, da poskusim na Kwaremontu. Držali smo se tega, čeprav je nekaj ekipnih kolegov padlo. Izgubili smo dva moštvena kolega, a Florian Vermeersch se je nekako vrnil in mi pomagal ravno pravi čas. Zame so ekipni kolegi danes šli čez sebe."

Tadej Pogačar je visoko dvignil roke. Foto: Guliverimage Zmagal je minuto pred četverico tekmecev, ki jih je strl šele po več poskusih napada na kratkih tlakovanih klancih. Ciljni šprint za drugo mesto je dobil Mads Pedersen (Lidl-Trek). "Veter je pihal v prsa in bilo smo štirje. Upal sem, da ga ujamemo. Pred dirko sem rekel, da na tej dirki ni konec, dokler ne prečkaš ciljne črte. A danes je bil Pogačar v svoji ligi. Pošteno nas je premagal. Pobegnil nam je na Kwaremontu in samo še povečal prednost." Nekdanji svetovni prvak tako ostaja brez zmage na kolesarskih spomenikih. Pogačarju je na njih uspelo osmič.

Pogačar je uresničil svojo napoved. Foto: Reuters Tudi tretjeuvrščeni in trikratni zmagovalec Flandrije Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) je pošteno priznal poraz. "Sam sem bil že kar zgodaj na meji. Padel sem in to nikoli ni dobro. Ampak zato nisem veliko izgubil. Imel sem srečo. Potem smo se dobro borili kot ekipa. Naredil sem vse, kar sem lahko. In zato sem zadovoljen tudi s tretjim mestom in stopničkami." Kdor je prvi na vrhu zadnjega prečenja klanca Kwaremont, zmaga to dirko, je razlagal Nizozemec. "Jasno je bilo, kdo je danes najmočnejši. Sam nisem bil dovolj dober. Kot pravim, nisem se počutim najbolje, že kmalu sem bil na meji. Samo z izkušnjami in odločnostjo sem vztrajal in si izboril stopničke."

S svojim nastopom je bil zadovoljen tudi četrtouvrščeni Wout van Aert (Visma | Lease a Bike), ki za zdaj nima najboljše sezone 2025. "Vesel sem, kako sem dirkal. Nisem se prekuril. Tadej je bil najmočnejši. Vsi smo bili na meji, ko je napadel. Na koncu si sicer želiš na stopničke, a sprejmem tudi četrto mesto."