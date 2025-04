Kako se je razpletala dirka po Flandriji



CILJ! Svetovni prvak Tadej Pogačar je drugič osvojil dirko po Flandriji. Minuto za njim ciljni šprint za drugo in tretje mesto - Pedersen pred Van der Poelom.



Zadnji kilometer. Pogačar dviguje roke in se veseli še pred ciljno črto.



5 km do cilja - Zmagovalec je odločen. Pogačar ima 45 sekund prednosti. Četverica za njim se očitno pripravlja za šprint za drugo in tretje mesto.



10 km do cilja - Pogačar je pred zmago na drugo spomeniku sezone. Van der Poel, Van Aert, Pedersen in Stuyven so 35 sekund za njim. Povprečja hitrost vodilnega je 44,7 kilometra na uro.



14 km do cilja - Očitno je Pogačar naredil dovolj za svojo drugo zmago v Flandriji. Njegova prednost je že skoraj pol minute.



16 km do cilja - Pogačar mora zdaj s polnim gasom do cilja. Ima 20 sekund prednosti. Za kolesarji je 250 kilometrov.



18 km do cilja - Predzadnji vzpon po kockah. Pogačar spet močno napada in Van der Poel mu zdaj ne more slediti! Dirka se lomi.



20 km do cilja - Mirni kilometri, peterica nabira moči za zadnja dva klanca, za odločilne napade za zmago na letošnji Flandriji.



24 km do cilja - Pogačar in Van der Poel sta toliko popustila, da so ju ujeli Van Aert, Pedersen in Stuyven.



26 km do cilja - Pogačar in Van der Poel imata 16 sekund prednosti pred Pedersenom in Van Aertom.



28 km do cilja - Nove kocke, nov vzpon, Pogačarja se lahko drži samo še Van der Poel, ki vozi v njegovem zavetrju. Pedersen je odpadel.



29 km do cilja - Mirnejši zadnji kilometri pred naslednjih vzponom, skupinica z Van Aertom je samo še nekaj sekund za prvo trojico.



39 km do cilja - Še en napad Pogačarja! Držita se ga Van der Poel in Pedersen. Van Aert je zaostal. Najtežji vzponi so za kolesarji, trije nekaj položnejši pa še pred njimi.



40 km do cilja - Vsi ubežniki so ujeti, Pogačar pa nato takoj z napadom. Van der Poel in Van Aert gresta z njim naprej.

44 km do cilja - Benoot, Küng in Ballerini so preostali trije ubežnik, zdaj še pol minute pred manjšo skušino z Van der Poelom in Pogačarjem.



50 km do cilja - Napad Van der Poela, sledi mu lahko samo Pogačar.



51 km do cilja - Ubežniki so vse bolj utrujeni in so samo še 40 sekund pred peterico favoritov za skupno zmago, ki je napadla iz glavnine.



56 km do cilja - Pogačar je napadel na Kruisbergu, na položnem vzponu po kockah, prav tam, kjer je največ navijačev! Pobeg mu ni uspel, priključili so se mu Van der Poel, Van Aert, Jorgensen in Pedersen.



69 km do cilja - Za kolesarji je 200 kilometrov, ubežniki imajo minuto in 15 sekund prednosti. V zadnjih krogih brez posebne drame.



83 km do cilja - Van der Poel je zamenjal kolo. Doslej povprečna hitrost na dirki 45,1 kilometra na uro. 184 kilometrov so prevozili v štirih urah in petih minutah.



88 km do cilja - Ubežniki imajo samo še 50 sekund prednosti pred glavnino.



112 km do konca – Pred kolesarji je nov odsek tlakovcev. Prednost ubežnikov se je precej zmanjšala. Ta je zdaj nekaj več kot dve minuti. Glavnina je že na vrhu vzpona na Molenberg, v ospredju pa tempo navijajo kolesarji Astane. Prednost ubežnikov je padla pod dve minuti.

117 km do konca - Tadej Pogačar se trenutno vozi v ospredju glavnine. Lahko pričakujemo že kakšen njegov napad?



119 km do konca - Van der Poel se je že priključil glavnini in se vozi v ozadju.



125 km do konca – Padel je Mathieu van der Poel, eden glavnih favoritov dirke, a se je že pobral. Zdaj mu pomagata dva moštvena kolega, ki ga poskušata čim hitreje vrniti v glavnino. Zaostanek trenutno znaša približno 45 sekund.

BIG CRASH, VAN DER POEL DOWN 😰



Degenkolb, Wellens, Liepins in pain. Also Narvaez down. Van der Poel thankfully continues. #RVV25



137 km do konca – Kolesarji so opravili s prvim vzponom na dirki - Oude Kwaremont. V ospredju glavnine so kolesarji UAE Team Emirates in Alpecin-Deceuninck. Zgodil pa se je še en padec. Med tistimi, ki so se znašli na tleh je tudi Nils Politt iz UAE Team Emirates.

145 km do konca – Prednost ubežnikov je spet nekoliko narasla. Ta znaša nekaj več kot štiri minute.



160 km do konca – Kolesarji so se spopadli s prvimi tlakovci. Na trasi je kar močan veter, medtem pa se je razlika za ubežniki nekoliko zmanjšala (3:40).

180 km do cilja – Dirka se je nekoliko umirila, potem ko prednost ubežnikov ostaja okrog štiri minute. Bliža pa se že prvi vzpon - Oude Kwaremont.

200 km do cilja – Prednost ubežnikov je narasla na štiri minute.



220 km do cilja – Zgodil se je prvi pobeg osmih kolesarjev, ki imajo dve minuti prednosti pred glavnino. V pobegu so Connor Swift (Ineos Grenadiers), Elmar Reinders (Jayco-AlUla), Alessandro Romele (XDS Astana Team), Sean Flynn (Picnic PostNL), Timo Roosen (Picnic PostNL), Rory Townsend (Q36.5), Victor Vercouillie (Flanders - Baloise) in Marco Haller (Tudor).



240 km do cilja – V glavnini smo videli prvi padec. Vanj sta bila vpletena Carlos Canal in Lennert Van Eetvelt. Oba kolesarja lahko nadaljujeta dirko. Po skoraj 40 minutah dirke nismo videli še nobenega pravega pobega.

What could these two be talking about? 👀💬 #RVV25 pic.twitter.com/MbfeKaECKO — Ronde van Vlaanderen (@RondeVlaanderen) April 6, 2025



251 km do cilja – V ospredju glavnine se veliko dogaja, a se do zdaj nobenemu od kolesarjev ni uspelo odpeljati naprej. Tadej Pogačar se trenutno vodi v ozadju glavnine, tudi Mathieu van der Poel. Kamere so ju ujele, da sta se med seboj pogovarjala.



10.20 - Poglejte si štart dirke in še nekaj drugih zanimivih utrinkov. Video in foto: Ana Kovač





10.10 - Tadej Pogačar se je zahvalil vsem, ki so jih prišli spodbujat. "Neverjetno je videti, koliko ljudi je prišlo," je povedal Slovenec.

Special message from the World Champion to the fans in @StadBrugge! 🌈 #RVV25 pic.twitter.com/d4klzQQKxj — Ronde van Vlaanderen (@RondeVlaanderen) April 6, 2025

Začela se je težko pričakovana dirka po Flandriji. Ta kolesarska dirka je vedno nekaj posebnega. Letos bo še toliko bolj, ko bom lahko spremljali boj med Mathieujem van der Poelom in našim Tadejem Pogačarjem.