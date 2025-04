Tadej Pogačar gre po zmago. Kje pa bo napadel? To pričakuje irska legenda …

Tadej Pogačar bo v nedeljo v Belgiji napadel še drugo zmago na kolesarskem spomeniku, Dirki po Flandriji. Na tej zahtevni preizkušnji je slavil že leta 2023, ko je za 16 sekund premagal Nizozemca Mathieuja van der Poela. Ta si po letih 2020, 2022 in 2024 želi še četrte zmage na drugem spomeniku sezone, visoke cilje pa imata še Danec Mads Pedersen in Italijan Filippo Ganna. "Pričakujem nov dvoboj Pogačar – Van der Poel," pa meni nekdanji legendarni irski profesionalec Sean Kelly. In kje pričakuje Pogačarjev napad?

"V nedeljo pričakujem dvoboj Pogačarja in Van der Poela. Pogačar se bo poskušal odpeljati na Oude Kwaremont, tam bo padla odločitev o zmagovalcu," je v kolumni za Cyclingnews zapisal Sean Kelly, legendarni irski kolesar, ki je v karieri zbral profesionalnih 159 zmag, devet na spomenikih, od teh je osvojil štiri, Lombardijo, Milano–Sanremo, Liege–Bastogne–Liege in Pariz–Roubaix, nikoli pa Flandrije, čeprav je na njej nastopil 12-krat.

Pa mu bo uspelo tudi tokrat?

Sean Kelly Flandrije ni osvojil. Foto: Guliverimage Oude Kwaremont je tlakovana ulica, ki vodi na klanec Kluisberg, na 269-kilometrski trasi od Bruggea do Oudenaardea pa jo bodo morali kolesarji v nedeljo prevoziti trikrat. Gre za 2,2 kilometra dolg klanec s 4,2-odstotnim povprečnim naklonom, a delom, kjer naklonina doseže 11 odstotkov. "Na Kwaremontu lahko Pogačar kolesarje, kot je Van der Poela, spravi v težave, kar smo že videli v preteklosti. Pa mu bo uspelo tudi tokrat?" se sprašuje Kelly, ki zadnja leta deluje kot strokovni komentator na televiziji Eurosport. "Če bo imel Van der Poel dober dan, se ga bo težje znebil," si odgovarja.

Pogačarja letos že premagal

Mathieu van der Poel je že trikrat slavil v Flandriji. Foto: Guliverimage Mathieu van der Poel je Tadeja Pogačarja letos že premagal na prvem spomeniku sezone, italijanski klasiki Milano–Sanremo. "V Milano–Sanremo smo imeli odlično dirko in dober boj med tekmeci in veselim se, da bom vse to ponovil v nedeljo, čeprav v drugačnih okoliščinah," pravi slovenski as, najboljši kolesar sveta. Če je imel v Italiji na voljo le dva klanca za napad, pa bo imel v Flandriji več možnosti. "Flandrija je neverjetna dirka in zagotovo velja za eno najpomembnejših zmag v moji karieri. Energija dirke in strast do kolesarjenja v tej regiji sta nekaj posebnega. Ekipa je zelo močna in mislim, da lahko resnično dobro pokažemo, da poskusimo voziti za zmago," je še sporočil Pogačar.

Ima Nizozemec celo boljšo ekipo?

V nedeljo bo imel ob sebi močno ekipo UAE Team Emirates - XRG. V njej bodo Danec Mikkel Bjerg, Ekvadorec Jhonatan Narvaez, Nemec Nils Politt, Portugalec Antonio Morgado ter Belgijca Floria Vermeersch in Tim Wellens. Politt, Bjerg in Morgado so lani, ko svetovnega prvaka Pogačarja v Flandriji ni bilo, zasedli tretje, četrto in peto mesto. "UAE Emirates bodo dirko zagotovo poskušali narediti kar se da težko, ampak to v Flandriji ni tako preprosto. Na dirkah z več klanci so najmočnejši, za Flandrijo pa se mi zdi, da ima Alpecin - Deceuninck primernejšo ekipo," meni Kelly. Ob Van der Poelu bodo za Alpecin v nedeljo dirkali še Švicar Silvan Dillier, Avstralec Kaden Groves ter Belgijci Xandro Meurisse, Jonas Rickaert in Gianni Vermeersch.

Kaj pa preostali?

Danec Mads Pedersen ima svoje načrte. Foto: Guliverimage Kaj pa drugi? Z visokimi cilji v Flandrijo odhajata Italijan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), ki se je v Sanremu vrinil na drugo mesto med Van der Poela in Pogačarja, pa tudi Danes Mads Pedersen (Lidl - Trek), ki je v nedeljo zmagal na klasiki Gent–Wevelgem, dva dni pred tem pa na klasiki E3 Saxo priznal premoč le Van der Poelu. Kaj pa Belgijec Wout van Aert (Visma | Lease a Bike), ki je bil v Flandriji drugi leta 2020? "Mislim, da bodo le stežka sledili Pogačarju in Van der Poelu," meni Kelly.

Pedersen bi po Irčevem mnenju še lahko izzval slovensko-nizozemski zvezdniški dvojec, a pričakuje, da bo imel težave predvsem na klancih. Ganne, ki se do zdaj v Flandriji ni izkazal – tam je nastopil dvakrat, leta 2018 dirke ni končal, leta 2019 pa je bil 98. – Kelly ne prišteva v krog resnih favoritov, več možnosti kot Van Aertu pa pripisuje Belgijčevemu moštvenemu kolegu pri Vismi, Američanu Matteu Jorgensonu: "Wout ni na ravni, na kateri smo si ga želeli, Matteo pa je že pokazal nekaj potenciala, narediti mora le še tisti korak naprej, da bo lahko obdržal stik z najboljšimi v zaključku dirke."

