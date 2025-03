Policija išče "navijača", ki je pljunil na Mathieuja van der Poela #video

Policija v kraju Ronse incident na kolesarski dirki obravnava skrajno resno in je že sprožila preiskavo, poroča Wielerflits. "Želimo poslati jasno sporočilo, da takšnih dejanj ne toleriramo," je za Het Laatste Nieuws dejal namestnik načelnika policije. "Pozivamo navijače, naj svojo ljubezen do kolesarstva izkazujejo spoštljivo in športno, še posebej na prihajajočih dirkah."

Infelizmente ainda temos estes comportamentos no desporto. 🇳🇱 Mathieu van der Poel isolado na E3 Saxo Classic é cuspido por um espectador.#E3SaxoClassic pic.twitter.com/zEsduBmLTj — falso plano (@falsoplanoblog) March 28, 2025

Ob tem je poudaril, da je kolesarstvo del njihove dediščine, zato si vsi, ki so vpleteni – od organizatorjev, policistov, reševalnih služb do kolesarjev – zaslužijo spoštovanje. "Vsakdo, ki nam lahko pomaga identificirati moškega s posnetkov, je dobrodošel, da stopi v stik z nami."

Dogodek je po dirki komentiral tudi Mathieu van der Poel, ki je dejal, da takšni ljudje sploh ne bi smeli prihajati na dirke. Dejal je še, da sam glede tega ne more storiti ničesar, in priznal, da se podobni incidenti ponavljajo vedno pogosteje.

To ni prvi incident, v katerem se je Van der Poel moral spoprijeti z neprimernim vedenjem gledalcev. Lani so na Dirki po Flandriji vanj metali pivo, ga pljuvali in ga izžvižgali, na ciklokros dirki Vestingcross v Hulstu leta 2023 pa po poročanju prič ni ostalo le pri pivu – nekdo naj bi vanj celo vrgel urin. Lani na Paris-Roubaix je ženska vrgla kolesarsko kapo naravnost pod njegovo kolo, a se je pozneje opravičila, češ da je bila okajena in da tega ni storila nalašč.

Preberite še: