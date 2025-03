Selektor slovenske mladinske reprezentance v cestnem kolesarstvu Nace Korošec opozarja na ohlapna pravila Mednarodne kolesarske zveze (UCI) glede mladinske kategorije, ki jih je mogoče interpretirati dvoumno. "To konkretno pomeni, da mladi kolesarji, ki odhajajo v razvojne ekipe, ki se zdaj pojavljajo že na ravni mladincev, po pravilih UCI ne smejo nastopati za reprezentanco, če je na dirki tudi njihov klub. To samodejno pomeni, da na najpomembnejših dirkah, če nastopa tudi njihov klub, fantje ne bodo mogli nastopati za reprezentanco," je izpostavil v intervjuju za Sportal. Selektorja mladincev danes v Belgiji čaka prva dirka za pokal narodov E3 Saxo Classic. Slovenske barve bodo na prestižni klasiki zastopali Bastian Petrič, Gašper Štajnar, Nik Muršec, Mai Prevejšek, Vanja Kuntarič Žibert in Bor Ebner, ki so se v Belgiji pripravljali že od prejšnjega petka.

Slovensko mladinsko reprezentanco v cestnem kolesarstvu danes v Belgiji čaka prva dirka za pokal narodov E3 Saxo Classic. Slovenske barve bodo zastopali Bastian Petrič, Gašper Štajnar, Nik Muršec, Mai Prevejšek, Vanja Kuntarič Žibert in Bor Ebner, ki so v Belgiji trenirali že od prejšnjega petka. Selektor Nace Korošec pravi, da so dobro pripravljeni, čeprav so reprezentante v preteklih dneh zdelale trebušne težave. Kolesarje na 138,9 kilometra dolgi trasi med startom in ciljem v kraju Harelbeke čaka deset flandrijskih vzponov, med njimi tudi znameniti Paterberg in Oude Kwaremont, ki sta sestavni del slovite Dirke po Flandriji, ki bo na sporedu 6. aprila.

Mladince danes v Belgiji čaka prva dirka za pokal narodov E3 Saxo Classic (138,9 km). Foto: Kolesarska zveza Slovenije

S selektorjem smo se pogovarjali o potencialu slovenske mladinske reprezentance v cestnem kolesarstvu, ciljih in vrhuncih sezone. Na reprezentančnem programu je letos 18 dirk, kolesarji so sezono začeli v Belgiji, na dirki Kuurne - Brussel - Kuurne Juniors.

INTERVJU: Nace Korošec

Mladinci so lani zabeležili kup odmevnih rezultatov, tudi dvojno zmago na kultni tlakovani francoski klasiki Pariz-Roubaix. Nekateri so zdaj že v članski vrsti, nova imena prihajajo, kako ste mladinsko ekipo sestavili letos?

Trenutno je v reprezentanci okoli 15 kolesarjev, ki bodo steber reprezentance in ki jih želim bolje spoznati na višji ravni, bodo pa glede na potek sezone v poštev prišli tudi drugi kolesarji.



Večino fantov, ki so letos prestopili v kategorijo starejših mladincev, sem opazil lani konec avgusta na etapni dirki Jugendtour v Avstriji, kjer so se izkazali z ekipno predstavo – vsi so se uvrstili med najboljših 26 od več kot sto nastopajočih – in končnim 3. mestom Gala Stareta. Od lanske sezone nam je ostalo od štiri do pet kolesarjev, ki bodo v širšem izboru za reprezentančne nastope.

Trenutno je glede rezultatov težko karkoli napovedovati, saj potrebujemo veliko dirk, razvoja, učenja in nabiranja izkušenj. Mislim, da jim to na tej ravni lahko ponudimo. Glede na program, ki je zelo obsežen, bodo fantje imeli veliko priložnosti za dokazovanje.

Kar zadeva njihove specialnosti, bi rekel, da smo trenutno bolj usmerjeni v hribolazce, medtem ko klasičnega izrazitega sprinterja, kot sta bila prej Nejc Peterlin in Žak Eržen ali Anže Ravbar, trenutno nimamo. Kolesarji so bolj za hribovite terene ali klance.

Foto: Kolesarska zveza Slovenije

Kakšne cilje ste si z reprezentanco zastavili v tej sezoni?

Zame osebno je najpomembnejše, da se povežemo kot ekipa in da dirkamo kot ekipa. Če dirkamo na tak način, tudi dobri rezultati ne izostanejo. Vse velike uspehe, ki smo jih do zdaj dosegli, smo dosegli z ekipnim dirkanjem.

Kar zadeva rezultatske cilje, sta za nas najpomembnejši evropsko in svetovno prvenstvo, velik poudarek pa namenjamo tudi enodnevnim dirkam pokala narodov. Na teh imamo verjetno več možnosti za odmevnejši dosežek kot na etapnih dirkah, na katerih je na sporedu kronometer, kjer trenutno še nekoliko zaostajamo.

Kako je s kombiniranjem nastopanja za klube in reprezentance? Na prvi dirki Kuurne–Bruselj–Kuurne je na primer obetavni Gal Stare nastopal za belgijsko razvojno mladinsko ekipo Soudal Quick-Step U19, ne za slovensko reprezentanco.

Glede tega vprašanja je treba odkrito poudariti, da so pravila Mednarodne kolesarske zveze (UCI) glede mladinske kategorije zelo ohlapna oz. jih je mogoče interpretirati dvoumno. To konkretno pomeni, da mladi kolesarji, ki odhajajo v razvojne ekipe, ki se zdaj pojavljajo že na ravni mladincev, po pravilih UCI ne smejo nastopati za reprezentanco, če je na dirki tudi njihov klub.

To samodejno pomeni, da na najpomembnejših dirkah, če nastopa tudi njihov klub, fantje ne bodo mogli nastopati za reprezentanco. Zelo dober primer bo letošnji Pariz–Roubaix (13. april), kjer bomo branili dvojno slovensko zmago (Omrzela in Valjavca, op. a.). Gal bo na dirki moral nastopiti s svojim klubom, ne glede na to, da smo se dogovorili za nastop za reprezentanco in da si tega tudi sam želi.

Jakob Omrzel in Erazem Valjavec sta lani na mladinski izvedbi dirke Pariz–Roubaix osvojila 1. in 2. mesto. Foto: Ana Kovač

Skrbi me, kaj bo čez dve, tri, štiri leta, ko se lahko zgodi, da bomo imeli še več razvojnih mladinskih ekip. Glede na to, kako se naši kolesarji dokazujejo, da jih je vsako leto več in da jih je med njimi nekaj dogovorjenih že s tujimi klubi v mladinskih kategorijah, se bojim, da na te dirke ne bomo odhajali s svojo najboljšo ekipo. Če se bo trend nadaljeval, bomo imeli najboljše kolesarje na voljo samo še za svetovno in evropsko prvenstvo.

Koliko mest imamo na svetovnem in koliko na evropskem prvenstvu?

Na evropskem prvenstvu imamo šest mest, na svetovnem pa se število mest določa glede na točke pokala narodov. Prvih deset reprezentanc bo na SP imelo pravico nastopa s petimi kolesarji, kar smo v preteklih dveh sezonah dosegli, to pa je naš cilj tudi letos.

Svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu bo letos prvič gostila afriška celina. Prvenstvo bo med 21. in 28. septembrom potekalo v Kigaliju, prestolnici Ruande. Evropsko prvenstvo bo na sporedu že teden dni pozneje, od 1. do 5. oktobra, in sicer v regiji Drome-Ardeche v Franciji.

Bo postava za svetovno prvenstvo drugačna kot za evropsko? Med SP v Ruandi in EP v Franciji je samo teden dni. Za tako mlada telesa je to verjetno zelo velik napor.

Trasi za evropsko in svetovno prvenstvo sta si zelo podobni, tako da celotne ekipe zagotovo ne bomo menjali, bo pa vse skupaj časovno zelo na tesno. Cestna dirka na SP v Ruandi je na sporedu v petek, že naslednjo sredo pa imamo na EP v Franciji kronometer, na katerem lahko nastopajo trije naši kolesarji. Cestna dirka na EP bo na sporedu v soboto.

Svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu bo konec septembra gostila Ruanda. Foto: Shutterstock

Po trenutnih načrtih se bodo kolesarji v soboto vrnili iz Afrike, doma ostali do srede, nato pa se bodo odpravili v Francijo. Kako bomo to izpeljali logistično, še ni točno določeno. V načrtu je, da se s svetovnega prvenstva ne bi odpravili neposredno na evropsko, mogoče le tisti trije, ki bodo nastopili na kronometru.

V Ruando naj bi pripotovali tik pred zdajci, saj imamo teden dni prej močno dirko v Italiji, 14 dni prej pa je na sporedu še Giro della Lunigiana (od 4. do 7. 9.), na katerem si želimo nastopiti dobro in z najboljšo ekipo. To bosta zadnja dva testa pred Ruando.

Ali se dobro delo in rezultati v lanski sezoni letos kakorkoli odražajo na financah in povabilih na dirke?

Da, na dirke pokala narodov vabilo dobimo samodejno, za preostale dirke prve kategorije pa tudi ni težav z nastopom. Kar zadeva finance, so dobro delo z mladimi opazili tudi sponzorji, večje pa so tudi dotacije iz državnih sredstev, z ministrstva in iz fundacije za šport, kjer vsako leto dobimo nekoliko več sredstev.

