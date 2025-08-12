Tudi slovenski hotelirji tožijo Booking.com

V množični tožbi proti platformi za rezervacijo nastanitev Booking.com., ki je združila več kot deset tisoč evropskih hotelov, sodelujejo tudi slovenski hotelirji, je za STA potrdil direktor Turistično gostinske zbornice Slovenije (TGZS) Fedja Pobegajlo. Koliko se jih je pridružilo pravni bitki, sicer ni razkril.

Booking.com je imel pred leti politiko cenovne paritetne klavzule, zaradi česar je skupina nemških hotelov takrat sprožila tožbo proti platformi in zahtevala odškodnino, vezano na uporabo te klavzule, je na začetek sodne zgodbe spomnil Pobegajlo.

Pravni postopki se po njegovih besedah odvijajo v prid hotelom, saj sledijo sodbi Sodišča EU iz septembra 2024, ki je potrdila, da so paritetne klavzule, ki jih je uporabljal Booking.com, kršile evropsko zakonodajo o konkurenci.

Tožbi so se pridružili hoteli iz 25 evropskih držav

Evropsko združenje hotelov, restavracij in kavarn (HOTREC) je zato predstavnike nacionalnih hotelskih združenj po vsej Evropi, med njimi tudi TGZS, pozvalo k informiranju o možnosti vložitve skupinskih tožb tudi v drugih evropskih državah.

"Po trenutnih podatkih so se tožbi pridružili hoteli iz 25 evropskih držav, tudi Slovenije. Podatki o hotelih, ki so se pridružili tožbi, niso javni," je pojasnil Pobegajlo.

V središču spora so torej paritetne klavzule oziroma tako imenovane klavzule o najboljši ceni, s katerimi je platforma od hotelov več let zahtevala, da svojih sob na drugih kanalih – vključno z lastnimi spletnimi stranmi – ne smejo ponujati po nižjih cenah kot na Bookingu.

Booking.com naj bi na ta način spodkopaval nadzor hotelov nad cenami, omejeval konkurenco in odvračal goste od neposrednih rezervacij.

Hotelirji po navedbah HOTREC zahtevajo odškodnino za obdobje od 2004 do 2024.

Booking.com medtem tožbi nasprotuje in očitke zavrača.