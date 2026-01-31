Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Sobota,
31. 1. 2026,
12.32

Osveženo pred

16 minut

Sobota, 31. 1. 2026, 12.32

16 minut

Trump s sinovoma in svojim podjetjem toži lastno vlado

Avtorji:
Sa. B., STA

Donald Trump | Vlado mora v tožbi predsednika zagovarjati zvezno pravosodno ministrstvo, ki deluje po nareku Donalda Trumpa. | Foto Reuters

Vlado mora v tožbi predsednika zagovarjati zvezno pravosodno ministrstvo, ki deluje po nareku Donalda Trumpa.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump, njegova sinova Donald mlajši in Eric ter podjetje The Trump Organization so v četrtek na zveznem sodišču v Miamiju vložili odškodninsko tožbo v višini deset milijard dolarjev proti ministrstvu za finance ZDA in zvezni davkariji IRS, je poročala med drugim poslovna televizija CNBC.

Tožba trdi, da je IRS dovolil politično motiviranemu uslužbencu, da več medijem – med drugim New York Timesu in ProPublici – izda zasebne davčne informacije. Podatke naj bi leta 2019 in 2020 izdal uslužbenec IRS Charles Littlejohn. Vlado mora v tožbi predsednika zagovarjati zvezno pravosodno ministrstvo, ki deluje po nareku Donalda Trumpa.

Če vlada tožbo izgubi, bo odškodnino poravnala država

Tiskovni predstavnik podjetja The Trump Organization je za CNBC povedal, da bo predsednik Trump še naprej skrbel za odgovornost tistih, ki škodujejo Ameriki in Američanom. Če vlada izgubi Trumpovo tožbo proti sebi, bo odškodnino poravnala država iz denarja davkoplačevalcev.

Ameriški analitiki ne pomnijo, da bi predsednik kdaj doslej tožil vlado, ki jo vodi. Trump sicer že toži pravosodno ministrstvo ZDA za 230 milijonov dolarjev zaradi vseh dosedanjih preiskav proti njemu. Littlejohn je bil sicer oktobra 2023 obsojen na pet let zaporne kazni zaradi izdaje davčnih informacij in kazen prestaja.

Film Melania
Trendi Melania: Trenutek iskrenosti slovenske filozofinje
Donald Trump
Novice Trump v Izrael pošilja ogromen paket orožja
Donald Trump
Novice V ZDA delno zaprtje vlade, rešitev pričakovati kmalu
