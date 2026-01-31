V ZDA delno zaprtje vlade, rešitev pričakovati kmalu

Ameriški senat je v petek potrdil predlog zakona o nadaljevanju financiranja vladnih agencij, ameriška vlada pa se je kljub temu danes deloma zaprla. Predlog mora namreč potrditi še predstavniški dom, ki se bo prvič sestal šele v ponedeljek. V več delih ZDA medtem potekajo množični protesti proti ukrepom službe Ice, na ulicah Minneapolisa se je tako zbralo več tisoč protestnikov.

Senatni demokrati so v četrtek glasovali proti potrditvi svežnja šestih proračunskih zakonov, ki jih je predstavniški dom že potrdil, ker so zahtevali spremembe glede financiranja ministrstva za domovinsko varnost zaradi nasilja nad protestniki in priseljenci v Minnesoti.

Pogajanja med demokrati, republikanci in Belo hišo so se nadaljevala in prišli so do dogovora o nadaljevanju financiranja vlade, ki predvideva, da demokrati umaknejo blokado petih proračunskih zakonov, predlog zakona o financiranju ministrstva za domovinsko varnost pa se obravnava posebej. To je senat v petek potrdil z 71 glasovi proti 29.

Zahtevajo, da agenti Ice nehajo nositi maske

Demokrati med drugim zahtevajo, da zakon točno določi, da lahko agenti službe za priseljevanje in carine (Ice) ter drugi, ki delujejo v okvirju ministrstva za domovinsko varnost, nosijo telesne kamere, izvajajo aretacije le na podlagi sodnih nalogov in nehajo nositi maske. Časa za dogovor je do sredine februarja, sicer bodo demokrati blokirali podaljšanje financiranja ministrstva za domovinsko varnost, kar bo poleg Ice prizadelo tudi letališke varnostnike in obalno stražo.

Financiranje šestih vladnih agencij se je prekinilo danes zjutraj ob 6. uri po srednjeevropskem času, obnovilo pa se bo, če bo ukrepal predstavniški dom, na koncu pa bo moral dogovor podpisati še predsednik Donald Trump.

Demokrati so blokado napovedali po smrti dveh protestnikov v Minneapolisu, ki so ju ubili zvezni agenti v času napotitve več kot 3.000 agentov na Minnesoto v okviru operacije proti nezakonitim priseljencem. Najprej je v začetku meseca agent ubil Renee Good, po smrti Alexa Prettija pa je zaradi javnega ogorčenja po vseh ZDA tudi Trump rahlo umiril žogo, republikanci pa so bili pripravljeni na kompromis.

V več delih ZDA medtem potekajo množični protesti proti ukrepom službe Ice. Na ulicah Minneapolisa se je tako zbralo več tisoč protestnikov, med njimi tudi študentje in srednješolci, ki zahtevajo umik agentov iz Minnesote.