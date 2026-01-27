Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Torek,
27. 1. 2026,
11.43

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
ICE varnost zimske olimpijske igre 2026 Cortina Milano Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026

Torek, 27. 1. 2026, 11.43

10 minut

Na olimpijskih igrah v Italiji tudi agenti Icea, ki tam niso dobrodošli

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Cortina | Foto Reuters

Foto: Reuters

Agenti ameriške zvezne službe za priseljevanje in carine (Ice) bodo pomagali pri zagotavljanju varnosti na prihajajočih zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo, ob sklicevanju na izjavo Icea danes poroča francoska tiskovna agencija AFP. Milanski župan Giuseppe Sala je sicer dejal, da agenti Icea v mestu niso dobrodošli.

Z zvezne službe Ice s sedežem v Washingtonu so sporočili, da bodo njeni agenti pomagali varnostni službi ameriškega zunanjega ministrstva in državi gostiteljici ZOI, torej Italiji, "pri preverjanju in zmanjševanju tveganj", ki jih predstavljajo mednarodne kriminalne organizacije.

"Vse varnostne operacije ostajajo v pristojnosti italijanskih organov," so po navedbah AFP pri Iceu še poudarili v izjavi in dodali, da Ice ni pristojen oziroma da v tujini ne izvaja "operacij izvrševanja migracijskih predpisov".

Minneapolis, Minesotta, ZDA, streljanje, agenti, ICE
Novice ICE izgnala tudi tri slovenske državljane

Župan Milana proti "milici, ki ubija"

Italijanske oblasti so sprva zanikale, da bodo na igrah prisotni agenti Icea, nato pa naj bi poskušale zmanjšati pomen njihove vloge, rekoč, da bodo ti pomagali skrbeti le za varnost ameriške delegacije.

Župan Milana Sala je medtem danes izjavil, da agenti Icea v mestu niso dobrodošli, pri čemer je službo označil za "milico, ki ubija".

Služba za priseljevanje in carine se je v ZDA v zadnjih mesecih znašla v središču pozornosti zaradi sporne kampanje in agresivne politike vlade predsednika Donalda Trumpa proti nezakonitim priseljencem.

Razmere so spričo nasilnega delovanja njenih agentov trenutno zaostrene zlasti v Minnesoti, kjer se protesti proti Iceu krepijo vse od decembra, ko je Trumpova vlada v mesto napotila več tisoč pripadnikov te službe. Ti so v začetku meseca tam najprej ubili 37-letno Renee Good, pred dnevi pa še 37-letnega protestnika Alexa Prettija.

Preberite še:

Halvor Egner Granerud
Sportal Udarec za velikana skokov: Granerud ostal brez olimpijskih iger
Sebastian Samuelsson
Sportal Hude obtožbe iz ust švedskega biatlonca

ICE varnost zimske olimpijske igre 2026 Cortina Milano Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.