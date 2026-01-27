Na olimpijskih igrah v Italiji tudi agenti Icea, ki tam niso dobrodošli

Agenti ameriške zvezne službe za priseljevanje in carine (Ice) bodo pomagali pri zagotavljanju varnosti na prihajajočih zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo, ob sklicevanju na izjavo Icea danes poroča francoska tiskovna agencija AFP. Milanski župan Giuseppe Sala je sicer dejal, da agenti Icea v mestu niso dobrodošli.

Z zvezne službe Ice s sedežem v Washingtonu so sporočili, da bodo njeni agenti pomagali varnostni službi ameriškega zunanjega ministrstva in državi gostiteljici ZOI, torej Italiji, "pri preverjanju in zmanjševanju tveganj", ki jih predstavljajo mednarodne kriminalne organizacije.

"Vse varnostne operacije ostajajo v pristojnosti italijanskih organov," so po navedbah AFP pri Iceu še poudarili v izjavi in dodali, da Ice ni pristojen oziroma da v tujini ne izvaja "operacij izvrševanja migracijskih predpisov".

Župan Milana proti "milici, ki ubija"

Italijanske oblasti so sprva zanikale, da bodo na igrah prisotni agenti Icea, nato pa naj bi poskušale zmanjšati pomen njihove vloge, rekoč, da bodo ti pomagali skrbeti le za varnost ameriške delegacije.

Župan Milana Sala je medtem danes izjavil, da agenti Icea v mestu niso dobrodošli, pri čemer je službo označil za "milico, ki ubija".

Služba za priseljevanje in carine se je v ZDA v zadnjih mesecih znašla v središču pozornosti zaradi sporne kampanje in agresivne politike vlade predsednika Donalda Trumpa proti nezakonitim priseljencem.

Razmere so spričo nasilnega delovanja njenih agentov trenutno zaostrene zlasti v Minnesoti, kjer se protesti proti Iceu krepijo vse od decembra, ko je Trumpova vlada v mesto napotila več tisoč pripadnikov te službe. Ti so v začetku meseca tam najprej ubili 37-letno Renee Good, pred dnevi pa še 37-letnega protestnika Alexa Prettija.

