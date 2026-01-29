Ustreljeni Pretti v incidentu z agenti ICE že 11 dni pred umorom #video

V medijih se je pojavil nov videoposnetek fizičnega napada med zveznimi agenti za priseljevanje in carine (ICE) in Alexom Prettijem, ki je nastal 11 dni, preden sta 37-letnega zdravstvenega tehnika ustrelila zvezna agenta.

Videoposnetek, ki ga je objavil digitalni portal The News Movement, prikazuje, kako je Alex Pretti 13. januarja kričal na agente in brcal v zadnjo luč njihovega vozila, medtem ko so se odpeljali. Vendar so se agenti ustavili, izstopili iz vozila in Prettija podrli na tla.

Incident v Minneapolisu je trajal nekaj sekund, Prettijevi svojci pa so za CNN potrdili, da je moški na posnetku res on. Zdi se, da ima za pasom zataknjeno pištolo, vendar ni jasno, ali so agenti to opazili. Kaj se je zgodilo tik pred videoposnetkom ali po njem, ni jasno, so še objavili na portalu.

Po navedbah CNN posnetek zdaj preučujejo na ministrstvu za domovinsko varnost.

Pretti je na posnetku oblečen podobno kot na usodni dan, ko so ga ustrelili. "Teden dni preden so Alexa ustrelili na ulici, ga je, čeprav ni predstavljal nobene nevarnosti za nikogar, nasilno napadla skupina agentov ICE", je za CNN izjavil Steve Schleicher, odvetnik družine Pretti. "Nič, kar se je zgodilo teden dni prej, ne bi moglo upravičiti smrti Alexa, ki so jo zagrešili agenti ICE", je še dodal odvetnik.