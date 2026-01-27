V ameriški zvezni državi Arizona se je danes zgodilo novo streljanje v katerem je bila hudo ranjena ena oseba. Incident se je zgodil v bližini mesta Arivace, le nekaj kilometrov od mehiške meje. Po informacijah lokalnih oblasti je bil v streljanje vpleten pripadnik ameriške mejne patrulje (USBP), dogodek pa zdaj preiskujejo zvezne službe, poročajo ameriški mediji.

Po podatkih okrožja Santa Rita se je incident zgodil nekaj po 7.30 zjutraj po lokalnem času na območju mejnega nadzora ob Arivaca Road. Reševalci so na kraju našli eno osebo v kritičnem stanju, ki je bila v času prihoda že v policijskem pridržanju. Po prvih informacijah so ji nudili nujno medicinsko pomoč, nato pa so jo s helikopterjem prepeljali v bolnišnico.

Poleg reševalcev so na kraj prišli tudi pripadniki ameriške mejne patrulje (USBP), ki so zavarovali območje, medtem ko je policija začela zbirati prve informacije o dogajanju. Identiteta ranjene osebe za zdaj ni znana, prav tako pa še ni jasno, kaj je bil vzrok za streljanje.

Pimer preiskuje FBI v sodelovanju z zveznimi službami

Iz šerifovega urada okrožja Pima (PCSD) so potrdili, da pri preiskavi sodeluje tudi FBI ter služba za priseljevanje in carine (ICE). Šerif Chris Nanos je poudaril, da gre za incident v katerega je bil vpleten zvezni agent, zato preiskavo vodijo skupaj z zveznimi organi pregona, poroča Newsweek.

Lokalne oblasti ob tem niso razkrile dodatnih podrobnosti, kar je običajno v primerih, ko so vpleteni zvezni uslužbenci. Preiskava še poteka, uradne izjave pa naj bi sledile po zaključku prvih forenzičnih preiskav.

Streljanje v času napetih razmer

Incident se je zgodil le nekaj dni po tem, ko so zakrinkani agenti USBP ustrelili 37-letnega zdravstvenega tehnika Alexa Prettija, ter nekaj tednov po tem, ko je agent ICE ustrelil Renee Good. Obe smrti sta sprožili proteste in razprave o uporabi sile med zveznimi imigracijskimi organi.

Od septembra lani so zvezni imigracijski agenti po podatkih ameriških medijev streljali že dvanajstkrat, kar je v javnosti povzročilo dodatno zaskrbljenost zaradi stopnjevanja zveznih operacij in pogostejših incidentov na terenu.

Po trenutnih informacijah ni znano, ali je bil v incidentu ranjen tudi kateri od agentov USBP. Medtem ko oblasti še zbirajo obvestila, so poudarile, da bodo več informacij lahko razkrile šele po podrobnejši analizi in notranji preiskavi.