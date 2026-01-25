Agenti v Minneapolisu ubili protestnika: v rokah ni imel pištole, ampak telefon #video

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Alex Pretti | Ubiti Alex Pretti je bil vojaški veteran, zadnja leta pa je delal kot zdravstveni tehnik v veteranski bolnišnici Minnesote. | Foto Reuters

Ubiti Alex Pretti je bil vojaški veteran, zadnja leta pa je delal kot zdravstveni tehnik v veteranski bolnišnici Minnesote.

Foto: Reuters

Agenti službe za priseljevanje in carine (ICE) so v soboto v Minneapolisu na protestih, ki so potekali zaradi uboja ženske v začetku meseca, ustrelili in ubili 37-letnega zdravstvenega tehnika Alexa Prettija. Trdili so, da so streljali, ker naj bi Pretti v rokah držal pištolo, posnetki pa kažejo, da je šlo za mobitel.

Zvezna vlada je ubitega Alexa Prettija še pred začetkom preiskave označila za domačega terorista. Vodja mejne službe Gregory Bovino je zatrdil, da je Pretti s pištolo napadel agente ICE, videoposnetki incidenta pa kažejo, da je Pretti snemal agente Ice s telefonom, medtem ko v drugi roki ni imel ničesar. Ko je posredoval v bran ženski, ki so jo agenti Ice porinili na tla, ga je eden od njih škropil s solzivcem po obrazu, nato pa ga je agent tudi ustrelil, ko je Pretti ležal na tleh.

Pozor, posnetki so nazorni:

Pretti je bil vojaški veteran iz Iraka, kjer je bil ranjen, zadnja leta pa je delal kot zdravstveni tehnik v veteranski bolnišnici Minnesote.

Ameriški predsednik Donald Trump je na omrežju Truth Social za nasilje obtožil guvernerja Minnesote Tima Walza in tamkajšnje državne uradnike, ki po njegovih besedah lokalni policiji ne dovolijo sodelovati z Ice. Obtožil jih je podžiganja upora, s čimer je namignil, da lahko uveljavi zakon proti uporu in uvede izredne razmere z namestitvijo vojske po ameriških mestih.

Posnetki kažejo drugačno zgodbo od uradne

Spletni portal za preiskovalno novinarstvo Bellingcat je po analizi videoposnetkov ugotovil, da dejstva jasno nasprotujejo izjavam ministrstva za domovinsko varnost. "Videoposnetek streljanja kaže, da so mu pištolo odvzeli pred prvim strelom. Skupaj je bilo slišati vsaj deset strelov. Večina strelov je bila izstreljena po kratkem zamiku, ko je moški že nepremično ležal na tleh," navaja Bellingcat. "Na nobeni točki ni videti, da bi Pretti mahal s pištolo, ampak je v eni roki imel le telefon," pa po analizi navaja CNN.

