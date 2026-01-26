Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Ponedeljek,
26. 1. 2026,
20.05

ICE ZDA

Ponedeljek, 26. 1. 2026, 20.05

Ameriška služba ICE lani iz ZDA izgnala tri slovenske državljane

Minneapolis, Minesotta, ZDA, streljanje, agenti, ICE

Foto: Reuters

Ameriška zvezna služba za priseljevanje in carino (ICE) je lansko leto iz ZDA izgnala tri slovenske državljane, je danes poročala Televizija Slovenija, ki je ob tem navedla, da je podatek potrdilo ministrstvo za zunanje in evropske zadeve.

Slovenska tiskovna agencija (STA) je zunanje ministrstvo zaprosila za pojasnila o izgonu slovenskih državljanov iz ZDA, vendar odgovora še niso prejeli. Po podatkih televizije pa je bil vzrok za izgon trojice slovenskih državljanov, ki so se za pomoč obrnili na slovensko veleposlaništvo v Washingtonu, pretečeni potni listi.

O izgonu morebitnih drugih slovenskih državljanov zaradi kaznivih dejanj ali zaradi neveljavnosti dokumentov slovensko veleposlaništvo v ZDA ni bilo obveščeno, je še poročala Televizija Slovenija.

Minneapolis, Minesotta, ZDA, streljanje, agenti, ICE
Ministrstvo na svoji spletni strani vsem, ki v kratkem nameravajo potovati v ZDA, svetuje, naj se izogibajo območij, kjer potekajo protesti.

Eno takšnih območij, kjer so se razmere v zadnjih dneh dodatno zaostrile, je Minneapolis, kjer so agenti ICE v soboto ubili 37-letnega zdravstvenega tehnika Alexa Prettija. Manj kot tri tedne pred tem pa je agent ICE prav tako v Minneapolisu ubil 37-letno mater treh otrok Renee Good.

