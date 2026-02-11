Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Sreda, 11. 2. 2026, 13.16

43 minut

Desnosredinski trojček prepričan o izjemnem potencialu. "Napadi nas ne bodo ustavili."

Avtorji:
K. M., STA

Desnosredinski trojček | Predsednik NSi Jernej Vrtovec, predsednica SLS Tina Bregant in predsednik Fokusa Marko Lotrič | Foto NSi

Predsednik NSi Jernej Vrtovec, predsednica SLS Tina Bregant in predsednik Fokusa Marko Lotrič

Foto: NSi

V NSi, SLS in Fokusu Marka Lotriča so prepričani o izjemnem potencialu skupne kandidatne liste, ki so jo danes vložili. Predsedniki treh strank menijo, da podpora na terenu kaže, da je njihova skupna lista upanje za drugačno vladno koalicijo in Slovenijo. Napadi na NSi uspeha ne bodo zaustavili, pravi prvak NSi Jernej Vrtovec.

Predsednik NSi Jernej Vrtovec, predsednica SLS Tina Bregant in predsednik Fokusa Marko Lotrič verjamejo, da s kandidati v vseh 88 volilnih okrajih ponujajo korak k razvojni vladi, ki ne bo iskala razlik in ne bo nobene skupine imela za razrednega sovražnika.

Bergant: Ugotavljamo, da postaja vroče 

Po besedah Lotriča vabijo "vse, ki ustvarjajo našo prihodnost", da se 22. marca odpravijo na volitve. "Ugotavljamo, da postaja vroče, tako da se veselimo napete tekme. Pravijo, da se volitve dobijo prek medijev, vendar tudi s čevlji, v SLS jih bomo dobili s škornji," pa je dejala Bregant, ki obljublja terensko kampanjo.

Prvak NSi Vrtovec je ob bližajoči se kampanji poudaril, da si želi, da bi bila ta poštena, v njej pa bi soočili mnenja in programe. Prepričan je tudi, da je skupna lista s programskega vidika najmočnejša politična sila. Tudi zato so po njegovih besedah deležni napadov, je komentiral obtožni predlog zoper štiri strankine zdajšnje in nekdanje člane parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki ga je na ljubljansko okrajno sodišče vložilo specializirano državno tožilstvo.

Tako tudi meni, da gre za politično odločitev, kar naj bi kazalo na to, da politična konkurenca ne spi in da velja, da tistega, ki v Sloveniji štrli iz povprečja, porežejo. Obenem je tožilstvu, podobno kot v preteklih dneh, očital, da se je vključilo v predvolilno kampanjo, hkrati pa je navedel, da so se sami že v začetku januarja obrnili na tožilstvo, naj postopek konča bodisi pred začetkom kampanje bodisi po njenem izteku.

O možnostih povolilnega sodelovanja je Vrtovec dejal, da sami absolutno ne bodo odstopali od programskih izhodišč.

Koliko kandidatov iz katere stranke bo na skupni listi? 

Na skupni listi bo 49 kandidatov NSi, 24 kandidatov SLS in 15 kandidatov Lotričevega Fokusa. Barve NSi bodo na skupni listi med drugim zastopali vsi aktualni poslanci: Vrtovec v domači Ajdovščini, Janez Cigler Kralj v Ribnici, Vida Čadonič Špelič v Novem mestu, Jožef Horvat v Lendavi, Iva Dimic v Logatcu, Janez Žakelj v Škofji Loki, Aleksander Reberšek v Žalcu in Franc Medic v Idriji.

Predsednik Fokusa Lotrič ne bo kandidiral, prednica SLS Bregant bo kandidirala v okraju Ptuj 3, na listi bo iz te stranke tudi nekaj poznanih županskih imen, Franjo Naraločnik v Mozirju, Srečko Ocvirk v Sevnici, župan Nakla Ivan Meglič v okraju Kranj 3.

Med bolj poznanimi obrazi bodo na listi še vinar Boris Jakončič v Novi Gorici, dirigent Patrik Greblo v okraju Domžale 2, državni svetnik Marko Staroveški, športni psiholog Matej Tušak na Vrhniki, nekdanji znani televizijski obraz Stojan Auer v okraju Maribor 2, nekdanja poslanca NSi Blaž Pavlin in Andrej Černigoj v Trebnjem in Ilirski Bistrici.

