Avtorji:
Sa. B., STA

Ponedeljek,
9. 2. 2026,
18.08

Osveženo pred

36 minut

Akcija v Indijskem oceanu: zasegli naftni tanker, ki se je izognil blokadi #video

Ameriške sile so se v Indijskem oceanu vkrcale na naftni tanker Aquila II, ki se mu je uspelo izogniti blokadi ZDA v Karibskem morju, in ga zasegle, je danes sporočil Pentagon. To je osma ladja, ki so jo ZDA zasegle, odkar je predsednik Donald Trump decembra odredil blokado sankcioniranih tankerjev, ki plujejo v Venezuelo in iz nje, poročajo agencije.

"Aquila II je kršila blokado za sankcionirana plovila v Karibih, ki jo je vzpostavil predsednik Trump. Plula je, mi pa smo ji sledili. Ministrstvo za vojno ji je sledilo od Karibov do Indijskega oceana," je Pentagon zapisal na družbenem omrežju X.

Drugo plovilo, ki so ga zasegli zunaj regije

To je osma ladja, ki so jo ZDA zasegle v okviru blokade tankerjev pod sankcijami, obenem pa drugo plovilo, ki so ga ameriške sile zasegle zunaj regije. Januarja so v severnem Atlantiku zasegle tanker, ki je plul pod rusko zastavo in se je izognil ameriški blokadi pri Venezueli.

Washington je v Karibih namestil vojaško floto, ki sledi tankerjem, za katere sumi, da kršijo sankcije in jih skuša zajeti. Tam in na vzhodu Tihega oceana ameriška vojska potaplja tudi čolne, za katere trdi, da tihotapijo mamila.

Po svetu naj bi sicer, kot je pretekli teden v ameriškem kongresu dejal visoki častnik ameriške obalne straže David Barata, plulo do 800 ladij, ki spadajo v tako imenovane flote v senci in kršijo sankcije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

