Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Torek,
10. 2. 2026,
20.33

Osveženo pred

41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
digitalna infrastruktura podatkovni centri ZDA Evropska unija Evropa Nemčija Thomas Sabin

Torek, 10. 2. 2026, 20.33

41 minut

Je to začetek evropske osamosvojitve od ZDA?

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Donald Trump | Bo Donald Trump skušal kdaj v prihodnosti izkoristiti veliko evropsko digitalno odvisnost od ZDA za izsiljevanje Evrope? | Foto Guliverimage

Bo Donald Trump skušal kdaj v prihodnosti izkoristiti veliko evropsko digitalno odvisnost od ZDA za izsiljevanje Evrope?

Foto: Guliverimage

Vsako leto iz Evrope v ameriško digitalno infrastrukturo po enem od izračunov steče okoli 222 milijard evrov. Velika digitalna odvisnost Evrope od ZDA postaja od vrnitve Donalda Trumpa v Belo hišo tudi politično in varnostno tveganje. Zato so vse glasnejše zahteve po digitalni suverenosti Evrope.

Po izračunih francoskega svetovalnega podjetja Asterès iz evropskega gospodarstva ameriškim ponudnikom storitev v oblaku in informacijske tehnologije letno steče približno 264 milijard dolarjev (222 milijard evrov).

Velika pomembnost digitalne infrastrukture

Ta vsota ne predstavlja abstraktnega tehnološkega proračuna, temveč stalen odtok dodane vrednosti.  Podatkovni centri se gradijo zunaj Evrope, programska oprema se razvija drugje, podatki se analizirajo drugje, poudarja Thomas Sabin v nemškem mediju Focus.

Donald Trump
Novice "Evropa je kolonija ZDA"

Digitalna infrastruktura ni več obrobno tehnično vprašanje za podjetja, javne uprave in državljane. Določa, kdo postavlja pravila, kdo ima dostop do občutljivih podatkov in kje se ustvarja dobiček, poudarja Sabin.

Evropa v razmerju do ZDA postaja digitalno ranljiva

Obstaja tudi politični dejavnik. Od vrnitve Donalda Trumpa v Belo hišo se je zaupanje v stabilne transatlantske okvire omajalo. Trgovinske grožnje, politični pritisk na podjetja in odprti posegi v evropske predpise so pokazali, kako hitro lahko tehnološke odvisnosti postanejo politični vzvod.

Za zdaj je Evropa odvisna od ameriških ponudnikov storitev v oblakih. Na fotografiji: Jeff Bezos v enem od Amazonovih podatkovnih centrov. | Foto: Reuters Za zdaj je Evropa odvisna od ameriških ponudnikov storitev v oblakih. Na fotografiji: Jeff Bezos v enem od Amazonovih podatkovnih centrov. Foto: Reuters

Storitve v oblaku, sistemi umetne inteligence in satelitska omrežja zato niso več nevtralne storitve. So instrumenti moči in z evropskega vidika tudi odvisnosti, ki ustvarjajo ranljivosti v času krize ali konflikta, poudarja Sabin.

Evropa do zdaj stavi na regulacijo

Do zdaj se je Evropa zanašala predvsem na regulacijo: varstvo podatkov, konkurenčno pravo, zakonodaja o umetni inteligenci. Vendar pa so ti instrumenti komajda spremenili poslovne modele večjih ameriških tehnoloških podjetij.

Elon Musk
Novice Mož, ki je odpustil Elona Muska: Pravil mi je o svojih težavah z ženskami

Vendar pa se zdaj po Sabinovih besedah pojavlja premik v smeri. Namesto novih pravil je ciljno usmerjeno usmerjanje vladnega povpraševanja namenjeno temu, da dobijo evropski ponudniki v svoje roke več vzvodov.

Koraki za zmanjšanje odvisnosti od ZDA

En primer je podatkovni center umetne inteligence, ki ga v Münchnu gradi Deutsche Telekom v sodelovanju z Nvidio. Podoben mehanizem je očiten v satelitskem sektorju: evropski ponudnik Eutelsat Communications vse pogosteje prejema pogodbe kot alternativo ameriškim storitvam, kot je Starlink Elona Muska.

Podatkovni center, ki ga je zgradil Deutsche Telekom skupaj z Nvidio. | Foto: Guliverimage Podatkovni center, ki ga je zgradil Deutsche Telekom skupaj z Nvidio. Foto: Guliverimage

Ta sprememba razmišljanja ni posledica tehnološke superiornosti, temveč tega, da želijo evropske vlade zmanjšati svojo odvisnost od ZDA.

Zakaj so propadli poskusi digitalne osamosvojitve

Kot še piše Sabin, so v preteklosti evropski poskusi zmanjšanja digitalne odvisnosti od ZDA propadli, in sicer zaradi treh razlogov. Prvi razlog je bil, da je vsaka evropska država sama zase poskušala zmanjšati odvisnost. Drugi razlog je bil, da niso bili vzpostavljeni izvedljivi poslovni modeli, tretji pa je tičal v tem, da so zlasti velika podjetja vztrajala pri ameriških ponudnikih.

Ši Džinping
Novice Je to konec kitajske magije?
Ši Džinping
Novice Usodno pismo, ki bo Evropo ubranilo pred kitajskim napadom?
Jeannette zu Fürstenberg
Novice Je prihodnost Evrope odvisna od te ženske?
digitalna infrastruktura podatkovni centri ZDA Evropska unija Evropa Nemčija Thomas Sabin
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.