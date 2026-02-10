Je to začetek evropske osamosvojitve od ZDA?

Vsako leto iz Evrope v ameriško digitalno infrastrukturo po enem od izračunov steče okoli 222 milijard evrov. Velika digitalna odvisnost Evrope od ZDA postaja od vrnitve Donalda Trumpa v Belo hišo tudi politično in varnostno tveganje. Zato so vse glasnejše zahteve po digitalni suverenosti Evrope.

Po izračunih francoskega svetovalnega podjetja Asterès iz evropskega gospodarstva ameriškim ponudnikom storitev v oblaku in informacijske tehnologije letno steče približno 264 milijard dolarjev (222 milijard evrov).

Velika pomembnost digitalne infrastrukture

Ta vsota ne predstavlja abstraktnega tehnološkega proračuna, temveč stalen odtok dodane vrednosti. Podatkovni centri se gradijo zunaj Evrope, programska oprema se razvija drugje, podatki se analizirajo drugje, poudarja Thomas Sabin v nemškem mediju Focus.

Digitalna infrastruktura ni več obrobno tehnično vprašanje za podjetja, javne uprave in državljane. Določa, kdo postavlja pravila, kdo ima dostop do občutljivih podatkov in kje se ustvarja dobiček, poudarja Sabin.

Evropa v razmerju do ZDA postaja digitalno ranljiva

Obstaja tudi politični dejavnik. Od vrnitve Donalda Trumpa v Belo hišo se je zaupanje v stabilne transatlantske okvire omajalo. Trgovinske grožnje, politični pritisk na podjetja in odprti posegi v evropske predpise so pokazali, kako hitro lahko tehnološke odvisnosti postanejo politični vzvod.

Za zdaj je Evropa odvisna od ameriških ponudnikov storitev v oblakih. Na fotografiji: Jeff Bezos v enem od Amazonovih podatkovnih centrov. Foto: Reuters

Storitve v oblaku, sistemi umetne inteligence in satelitska omrežja zato niso več nevtralne storitve. So instrumenti moči in z evropskega vidika tudi odvisnosti, ki ustvarjajo ranljivosti v času krize ali konflikta, poudarja Sabin.

Evropa do zdaj stavi na regulacijo

Do zdaj se je Evropa zanašala predvsem na regulacijo: varstvo podatkov, konkurenčno pravo, zakonodaja o umetni inteligenci. Vendar pa so ti instrumenti komajda spremenili poslovne modele večjih ameriških tehnoloških podjetij.

Vendar pa se zdaj po Sabinovih besedah pojavlja premik v smeri. Namesto novih pravil je ciljno usmerjeno usmerjanje vladnega povpraševanja namenjeno temu, da dobijo evropski ponudniki v svoje roke več vzvodov.

Koraki za zmanjšanje odvisnosti od ZDA

En primer je podatkovni center umetne inteligence, ki ga v Münchnu gradi Deutsche Telekom v sodelovanju z Nvidio. Podoben mehanizem je očiten v satelitskem sektorju: evropski ponudnik Eutelsat Communications vse pogosteje prejema pogodbe kot alternativo ameriškim storitvam, kot je Starlink Elona Muska.

Podatkovni center, ki ga je zgradil Deutsche Telekom skupaj z Nvidio. Foto: Guliverimage

Ta sprememba razmišljanja ni posledica tehnološke superiornosti, temveč tega, da želijo evropske vlade zmanjšati svojo odvisnost od ZDA.

Zakaj so propadli poskusi digitalne osamosvojitve

Kot še piše Sabin, so v preteklosti evropski poskusi zmanjšanja digitalne odvisnosti od ZDA propadli, in sicer zaradi treh razlogov. Prvi razlog je bil, da je vsaka evropska država sama zase poskušala zmanjšati odvisnost. Drugi razlog je bil, da niso bili vzpostavljeni izvedljivi poslovni modeli, tretji pa je tičal v tem, da so zlasti velika podjetja vztrajala pri ameriških ponudnikih.