Avtorji:
St. M., STA

Ponedeljek,
19. 1. 2026,
13.47

Gaza genocid tožba Izrael Južna Afrika ICJ

Slovenija naj bi se pridružila tožbi Južne Afrike proti Izraelu

ICJ | Do zdaj se je tožbi pridružilo že več držav, med njimi Španija, Brazilija, Irska, Turčija in Belgija, ki je to storila 24. decembra lani. | Foto STA

Do zdaj se je tožbi pridružilo že več držav, med njimi Španija, Brazilija, Irska, Turčija in Belgija, ki je to storila 24. decembra lani.

Foto: STA

Slovenija naj bi se po neuradnih informacijah portala 24ur pridružila tožbi Južne Afrike proti Izraelu na Meddržavnem sodišču (ICJ). Ta teden bi se lahko vlada seznanila z namero, gradivo naj bi na zunanjem ministrstvu že pripravili. Ministrstvo je za STA sporočilo, da bo vlada odločitev sprejela na podlagi poglobljene analize, rok je 12. marec.

Slovenija že dlje časa razmišlja o pridružitvi tožbi, ki jo je Južna Afrika proti Izraelu na ICJ konec leta 2023 vložila zaradi domnevnega kršenja konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida ter izvajanja genocidnih dejanj proti Palestincem v Gazi.

Po navedbah virov za 24ur bi se lahko vlada z namero o pridružitvi tožbi seznanila že ta teden. Kot so izvedeli neuradno, so na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve gradivo že pripravili. O tem naj bi že govorila premier Robert Golob in zunanja ministrica Tanja Fajon, komunikacija pa naj bi v prihodnjih dneh stekla še z odločevalci Južne Afrike.

Zunanje ministrstvo (MZEZ) je danes sporočilo, da bo vlada odločitev sprejela na podlagi poglobljene analize. Ponovili so, da je intervencije mogoče vložiti do roka, določenega za vložitev zadnje pisne vloge v postopku, kar je v primeru tožbe Južne Afrika proti Izraelu trenutno 12. marec.

Več držav pristopilo k tožbi 

Do zdaj se je tožbi pridružilo že več držav, med njimi Španija, Brazilija, Irska, Turčija in Belgija, ki je to storila 24. decembra lani.

Fajon je glede postopka minuli teden ob obisku v Sloveniji govorila tudi z belgijskim zunanjim ministrom Maximom Prevotom. Ta je predstavil njihove izkušnje pri intervenciji v zadevi, z ministrico sta govorila o pravnih vidikih njihove odločitve in drugih argumentih za pridružitev, so danes še sporočili z ministrstva.

Po poročanju 24ur naj bi si vlada želela postopek do konca izpeljati še pred začetkom volilne kampanje, ki bo stekla 19. februarja.

