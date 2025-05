Na vidiku nov predlog prekinitve ognja v Gazi: kaj predvideva?

Na pogajanjih za prekinitev ognja na območju Gaze so posredniki oblikovali nov predlog, ki vključuje izpustitev desetih talcev, 70-dnevno prekinitev ognja in delni umik Izraela, so v ponedeljek poročale tuje tiskovne agencije. O odzivu Izraela in palestinskega islamističnega gibanja Hamas na predlog mediji poročajo različno.