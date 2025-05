Hamas objavil videoposnetek dveh talcev v Gazi

Izraelski mediji so dvojico na posnetku brez datuma identificirali kot Elkano Bohbota in Josefa Haima Ohano. Oba sta bila ugrabljena med Hamasovim napadom na Izrael 7. oktobra 2023, ki je sprožil vojno.

V triminutnem videoposnetku, ki so ga objavile brigade Ezedin al Kasam, je eden od talcev, po poročanju medijev 36-letni Bohbot, slaboten in leži na tleh zavit v odejo. Drugi talec, ki naj bi bil 24-letni Ohana, v posnetku govori v hebrejščini in poziva izraelsko vlado, naj konča vojno v Gazi in zagotovi izpustitev vseh preostalih ujetnikov.

Bohbot in Ohana, ki so ju borci Hamasa ugrabili na glasbenem festivalu, sta med 58 talci, ki naj bi jih islamistično gibanje še zadrževalo na območju Gaze po napadu leta 2023, od tega jih je po navedbah izraelske vojske 34 mrtvih. Hamas naj bi imel tudi posmrtne ostanke izraelskega vojaka, ki je bil ubit v vojni leta 2014.