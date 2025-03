Izraelska vlada razrešila vodjo varnostne agencije Ronena Bara #video

Izraelska vlada je skladno z napovedmi danes zgodaj zjutraj soglasno razrešila vodjo varnostne agencije Šin Bet Ronena Bara . Ta bo položaj zapustil, ko bo imenovan njegov naslednik ali najpozneje do 10. aprila, so sporočili iz kabineta izraelskega premierja. Zaradi napovedane razrešitve so v četrtek zvečer potekali protesti, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ključni poudarki dneva:



8.00 Izraelska vlada razrešila vodjo varnostne agencije Ronena Bara

8.00 Izraelska vlada razrešila vodjo varnostne agencije Ronena Bara

Po poročanju medijev je to prvič v zgodovini Izraela, da je vlada razrešila vodjo Šin Beta.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je razrešitev Bara, ki se je Šin Betu pridružil leta 1993, napovedal v nedeljo. Kot razlog je navedel pomanjkanje zaupanja v vodjo varnostne službe v času, ko je Izrael v vojni.

Bara, ki bi se mu mandat iztekel prihodnje leto, je za vodjo Šin Beta oktobra 2021 imenovala prejšnja izraelska vlada, ki je Netanjahuja med junijem 2021 in decembrom 2022 za kratek čas izrinila z oblasti.

Bar je že namignil, da bo odstopil pred koncem mandata in prevzel odgovornost za to, da njegova agencija ni uspela preprečiti napada palestinskih borcev na Izrael 7. oktobra 2023. V pismu, objavljenem v četrtek, pa je zapisal, da so Netanjahujevi argumenti splošne, neutemeljene obtožbe, ki prikrivajo dejanske motive za razrešitev.

Njegovi odnosi z Netanjahujem so sicer bili napeti že pred napadom 7. oktobra, ki je sprožil vojno v Gazi, zlasti zaradi predlaganih pravosodnih reform, ki so razdelile državo. Dodatno pa so se poslabšali po nedavni objavi internega poročila Šin Bet o napadu, v katerem piše, da agenciji ni uspelo preprečiti napada in da je politika tišine omogočila palestinskemu islamističnemu gibanju Hamas obsežno vojaško krepitev.

Poleg tega Šin Bet preiskuje Netanjahujeve sodelavce zaradi domnevnih stikov s Katarjem. Po poročanju medijev, ki jih povzema nemška tiskovna agencija DPA, preiskava zadeva domnevna plačila, ki naj bi jih Netanjahujevi svetovalci prejeli od Katarja v zameno za izboljšanje njegove podobe v Izraelu, kar izraelski mediji označujejo kot afero Katargate. Vodja opozicije Jair Lapid je za časnik Times of Israel dejal, da je vlada Bara razrešila, da bi ustavila preiskavo Katargate. Napovedal je, da bodo opozicijske stranke skupaj ukrepale proti temu nepremišljenemu koraku.

Kljub slabemu vremenu se je pred Netanjahujevo zasebno rezidenco v Jeruzalemu in nato pred izraelskim parlamentom v četrtek pozno zvečer zbralo več tisoč ljudi. Foto: Reuters

Kritiki se bojijo, da bo Netanjahu na položaj postavil sebi zvestega vodjo, ki bi ustavil preiskavo. Opozarjajo tudi, da bi lahko notranja obveščevalna služba postala orodje predsednika vlade in bi jo lahko uporabili proti političnim nasprotnikom.

Napovedana razrešitev Bara je sprožila jezo opozicije in privedla do demonstracij, na katerih so Netanjahuju očitali, da ogroža demokracijo. Kljub slabemu vremenu se je pred Netanjahujevo zasebno rezidenco v Jeruzalemu in nato pred izraelskim parlamentom v četrtek pozno zvečer zbralo več tisoč ljudi.

Po poročanju medijev so na protestih izbruhnili spopadi med protestniki in policijo. Ta je uporabila vodni top in prijela več ljudi.

Foto: Reuters