Izraelske sile so kopensko operacijo v Gazi razširile na mesto Rafa na skrajnem jugu enklave, je danes sporočila vojska. Skupno število smrtnih žrtev izraelskih napadov na tem palestinskem ozemlju, ki so se začeli v torek, je medtem naraslo na 591, navedbe zdravstvenega ministrstva v enklavi navaja katarska televizija Al Jazeera.

Ključni dogodki dneva:



20.15 Izraelska vojska kopenske operacije v Gazi razširila na Rafo

19.00 Voditelji EU pozvali k obnovitvi prekinitve ognja v Gazi

17.45 Trump podpira izraelske napade v Gazi

17.10 Hamas v odzivu na izraelske napade izstrelil rakete proti Tel Avivu

15.00 Vodja UNRWA obsodil trpljenje prebivalcev Gaze ob novih izraelskih napadih

11.30 Izrael prepovedal promet po glavni cesti med severom in jugom Gaze

9.40 Pirc Musar: Izraelski napadi na Gazo so nesprejemljiva kršitev premierja

6.53 Izrael prestregel raketo iz Jemna

21.05 Fajon z zaskrbljenostjo spremlja razmere v Gazi

Zunanja ministrica Tanja Fajon z zaskrbljenostjo spremlja razmere v Gazi, je danes sporočilo ministrstvo za zunanje zadeve. Fajon opozarja, da vsakršna enostranska kršitev dogovorov o prekinitvi ognja spodkopava diplomatska prizadevanja in ruši zaupanje v pogajanja.

"Z zaskrbljenostjo spremljamo poročila o tem, da je na stotine civilistov, vključno z ženskami in otroki, izgubilo življenje, medtem ko so novi vojaški ukazi znova prisilili Palestince k izselitvi iz severnega in vzhodnega dela Gaze," piše v sporočilu Fajon, ki ga je na omrežju X objavilo ministrstvo za zunanje in evropske zadeve.

Po telefonskem pogovoru z jordanskim kolegom Ajmanom Safadijem, ki jo je seznanil "s katastrofalnimi razmerami in stopnjevanjem nasilja" v Palestini, je poudarila, da vsaka enostranska kršitev obstoječih dogovorov o prekinitvi ognja spodkopava diplomatska prizadevanja in ruši zaupanje v rešitve, dosežene s pogajanji.

Slovenija poziva vse strani, naj spoštujejo svoje zaveze, zaščitijo civiliste in se vključijo v dialog za zagotovitev pravičnega in trajnega miru, je še navedlo ministrstvo.

20.15 Izraelska vojska kopenske operacije v Gazi razširila na Rafo

Po navedbah izraelske vojske so njihove enote v zadnjih urah "začele izvajati kopenske aktivnosti na območju Šabura v Rafi", kjer so "uničili teroristično infrastrukturo".

Sporočila je še, da njene enote obenem nadaljujejo operacije v severnem in osrednjem delu Gaze, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izrael je v noči na torek sprožil najobsežnejši val zračnih napadov na Gazo od prekinitve ognja, ki je ob siceršnjih rednih izraelskih kršitvah veljala od 19. januarja. Za obnovo napadov so okrivili Hamas, češ da sredi zastalih pogajanj o podaljšanju prekinitve ognja zavrača izpustitev dodatnih talcev.

Hamas je izraelske poskuse spreminjanja določil dogovora označil za izsiljevanje in vztraja pri napredovanju v drugo fazo premirja, ki predvideva nadaljnje izmenjave ujetnikov in umik izraelskih sil iz enklave.

19.00 Voditelji EU pozvali k obnovitvi prekinitve ognja v Gazi

Voditelji držav članic EU so na današnjem zasedanju v Bruslju pozvali k obnovitvi prekinitve ognja med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas v Gazi, ki je zaradi novih izraelskih napadov propadla v začetku tedna. Izrazili so tudi obžalovanje nad nedavnim nasiljem nad civilisti v Siriji.

"Evropski svet obžaluje propad prekinitve ognja v Gazi, kar je povzročilo veliko število civilnih žrtev v zadnjih zračnih napadih," so voditelji zapisali v danes sprejetih sklepih. Izrazili so tudi obžalovanje, ker Hamas zavrača predajo preostalih izraelskih talcev. Foto: Reuters

Pozvali so k takojšnji obnovitvi izvajanja sporazuma o prekinitvi ognja in izpustitvi talcev ter poudarili, da je treba narediti napredek k drugi fazi izvajanja tega sporazuma.

Kot so še navedli, je treba takoj obnoviti dostop humanitarne pomoči v Gazo in zagotavljanje električne energije temu palestinskemu območju, kar je Izrael blokiral.

Pozdravili so tudi načrt arabskih držav za obnovo Gaze in ponovili zavezanost EU trajnemu in vzdržnemu miru na podlagi rešitve dveh držav.

O dogajanju na Bližnjem vzhodu so voditelji razpravljali, potem ko je Izrael v noči na torek sprožil najobsežnejši val zračnih napadov na Gazo od prekinitve ognja, ki je ob siceršnjih rednih izraelskih kršitvah veljala od 19. januarja. Za obnovo napadov so izraelske oblasti okrivile Hamas, češ da sredi zastalih pogajanj o podaljšanju prekinitve ognja zavrača izpustitev dodatnih talcev.

Hamas je izraelske poskuse spreminjanja določil dogovora označil za izsiljevanje in vztraja pri napredovanju v drugo fazo premirja, ki predvideva nadaljnje izmenjave ujetnikov in umik izraelskih sil iz enklave.

V sklepih vrha so voditelji obsodili tudi nedavno nasilje nad civilisti v Siriji, kjer so uporniki pod vodstvom islamistov decembra lani strmoglavili predsednika Bašarja Al Asada.

Poudarili so še pomen mirnega in vključujočega prenosa oblasti v državi "brez škodljivega tujega vmešavanja" ter pozvali k zaščiti pravic vseh Sircev ne glede na etnično ali versko pripadnost.

17.45 Trump podpira izraelske napade v Gazi

Ameriški predsednik Donald Trump v celoti podpira nadaljevanje izraelskih zračnih in kopenskih operacij v Gazi, je danes sporočila tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt in odgovornost za nadaljevanje nasilja pripisala Hamasu. Iranski vrhovni voditelj Ali Hamenej je medtem izraelske napade označil za zločin in krivdo zanje pripisal ZDA.

Kot je sporočila Leavitt, Trump v celoti podpira Izrael in izraelsko vojsko ter "ukrepe, ki so jih sprejeli v zadnjih dneh". Odgovornost za nadaljevanje operacij in nastale razmere v Gazi je pripisala palestinskemu islamističnemu gibanju Hamas.

"Predsednik je Hamasu zelo jasno povedal, da če ne bodo izpustili vseh talcev, bo sledil pekel, in na žalost se je Hamas odločil, da se bo v medijih igral z življenji," je dejala.

Izraelska vojska kljub januarja sprejeti prekinitvi ognja nadaljuje napade na Gazo, ta teden pa jih je precej okrepila. Ob tem je danes prepovedala promet po glavni cesti, ki povezuje sever in jug enklave, ter za prebivalce kraja Bani Suhejla na jugu enklave odredila evakuacijo, ker da "teroristične organizacije" s tega območja izstreljujejo rakete.

Na izraelske napade se je danes odzval tudi iranski vrhovni voditelj, ajatola Hamenej. Označil jih je za katastrofalen zločin in odgovornost zanje pripisal tudi ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ob tem je bil kritičen tudi do ameriških napadov na Jemen in pozval k njihovem končanju. ZDA so nove intenzivne napade na položaje hutijevcev v Jemnu začele izvajati v soboto v odgovor na njihovo obnovitev napadov na ladijski promet zaradi izraelskih kršitev premirja v Gazi.

17.10 Hamas v odzivu na izraelske napade izstrelil rakete proti Tel Avivu

Palestinsko gibanje Hamas je danes v odgovor na izraelske napade na Gazo izstrelilo rakete proti Tel Avivu. Izraelska vojska je napad potrdila, o morebitnih žrtvah ali škodi pa ni poročala. Gre za prvi vojaški odziv Hamasa od začetka novih izraelskih napadov, ki so po podatkih civilne zaščite v Gazi v zadnjih treh dneh terjali 504 smrtne žrtve.

"Brigade Izadina al Kasama so bombardirale mesto Tel Aviv globoko na zasedenih ozemljih z raketami M90 kot odgovor na sionistične poboje civilistov," je sporočilo palestinsko islamistično gibanje Hamas.

Izraelska vojska je napad potrdila ter dodala, da je en izstrelek prestregla, dva pa da sta padla na nenaseljeno območje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Foto: Reuters

Izrael je v noči na torek sprožil najobsežnejši val zračnih napadov na Gazo od prekinitve ognja, ki je ob siceršnjih rednih izraelskih kršitvah veljala od 19. januarja. Za obnovo napadov so okrivili Hamas, češ da sredi zastalih pogajanj o podaljšanju prekinitve ognja zavrača izpustitev dodatnih talcev. Hamas je izraelske poskuse spreminjanja določil dogovora označil za izsiljevanje in vztraja pri napredovanju v drugo fazo premirja, ki predvideva nadaljnje izmenjave ujetnikov in umik izraelskih sil iz enklave.

Izraelska vojska je tudi danes nadaljevala smrtonosne napade na Gazo. Prav tako je prepovedala promet po glavni cesti, ki povezuje sever in jug enklave, ter za prebivalce kraja Bani Suhejla na jugu enklave odredila evakuacijo, ker da "teroristične organizacije" s tega območja izstreljujejo rakete.

Pozneje je še dodal, da je vojska v enem izmed napadov ubila vodjo Hamasove agencije za notranjo varnost.

15.00 Vodja UNRWA obsodil trpljenje prebivalcev Gaze ob novih izraelskih napadih

Vodja agencije ZN za palestinske begunce UNRWA Philippe Lazzarini je danes izrazil bojazen, da se bo na območju Gaze najhujše še zgodilo. Ob tem je obsodil trpljenje tamkajšnjih prebivalcev, potem ko je Izrael obnovil zračne in kopenske operacije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Pod našim vsakodnevnim nadzorom ljudje v Gazi vedno znova doživljajo svojo najhujšo nočno moro," je na družbenem omrežju X zapisal Lazzarini.

Izraelska vojska je v torek sprožila kopenske operacije v Gazi z namenom ponovne zasedbe koridorja Necarim, ki je do umika izraelskih sil ob uveljavitvi prekinitve ognja enklavo razdvajal na severni in južni del. Danes je ob nadaljevanju smrtonosnih napadov prepovedala promet po glavni cesti, ki povezuje sever in jug Gaze.

"Ukazi za evakuacijo so prebivalce prisilili v beg, kar je vplivalo na več deset tisoč ljudi," je dejal Lazzarini in dodal, da je bila velika večina med njimi že razseljenih. Foto: Reuters

Po podatkih agencije za civilno obrambo v palestinski enklavi je bilo od začetka novih zračnih napadov na Gazo ubitih najmanj 504 ljudi, med njimi več kot 190 otrok. Po navedbah reševalcev v Gazi je bilo danes v bombardiranju blizu mesta Han Junis ubitih še najmanj deset ljudi.

Vodja UNRWA je tudi obsodil izraelsko blokado humanitarne pomoči v Gazo, ki traja od začetka marca. "Časa ni več, takoj potrebujemo obnovitev premirja, dostojanstveno izpustitev vseh talcev v Gazi ter neoviran pretok humanitarne pomoči in trgovskega blaga," je poudaril.

Izrael je obsežen val zračnih napadov na Gazo sprožil kljub krhki prekinitvi ognja s palestinskim islamističnim gibanjem Hamas, ki je veljala od 19. januarja. Za obnovo napadov krivi Hamas, češ da sredi zastalih pogajanj o podaljšanju prekinitve ognja zavrača izpustitev dodatnih talcev.

11.30 Izrael prepovedal promet po glavni cesti med severom in jugom Gaze

Izraelska vojska je danes ob nadaljevanju smrtonosnih napadov prepovedala promet po glavni cesti, ki povezuje sever in jug Gaze. Prepoved sledi napovedi vojske o obnovi kopenskih operacij z namenom vnovične zasedbe t. i. koridorja Necarim, ki je do umika izraelskih sil ob uveljavitvi prekinitve ognja enklavo razdvajal na severni in južni del.

"V zadnjih 24 urah so vojaki začeli usmerjeno kopensko operacijo v osrednjem in južnem delu Gaze, da bi razširili varnostno območje med severnim in južnim delom. Zaradi vaše varnosti je gibanje po cesti Salah al Din med severnim in južnim delom Gaze v obeh smereh prepovedano," je na omrežju X zapisal tiskovni predstavnik izraelske vojske.

Koridor je okoli šest kilometrov širok pas med Izraelom in Sredozemskim morjem, ki ga je med okupacijo oblikovala in utrdila izraelska vojska. Območja severno od te črte so bila med izraelsko agresijo podvržena najbolj uničujočim napadom, razmere pa so bile še posebej hude v zadnjih mesecih pred sklenitvijo dogovora o prekinitvi ognja.

Izrael je medtem v noči na torek sprožil najobsežnejši val zračnih napadov na Gazo od prekinitve ognja, ki je veljala od 19. januarja. Za obnovo napadov so okrivili palestinsko gibanje Hamas, češ da sredi zastalih pogajanj o podaljšanju prekinitve ognja zavrača izpustitev dodatnih talcev.

Kot je v sredo sporočila civilna zaščita v Gazi, je bilo v izraelskih napadih od noči na torek ubitih najmanj 470 ljudi. Dodala je, da je bilo v sredinem napadu na kraj Bejt Lahija enklave ubitih 14 članov iste družine

Izrael sicer z napadi nadaljuje tudi danes. Po navedbah civilne zaščite je bilo v jutranjih urah na jugu Gaze ubitih najmanj deset ljudi, še več je bilo ranjenih.

9.40 Pirc Musar: Izraelski napadi na Gazo so nesprejemljiva kršitev premierja

Izraelsko bombardiranje Gaze, ki je zahtevalo že več sto smrtnih žrtev, je nesprejemljiva kršitev premierja, je danes sporočila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Prepričana je, da napadi onemogočajo iskanje mirne rešitve za vrnitev zajetih talcev. Ob tem je ponovila, da se vojna mora končati in da si vse strani morajo prizadevati za mir.

"Izraelsko bombardiranje Gaze in nato tudi kopenska ofenziva, v katerih je izgubilo življenje več sto prebivalcev Gaze, je nesprejemljivo," je danes na omrežju X zapisala Pirc Musar. Pri tem je spomnila, da je bilo v sredo v enem samem dnevu pobitih 200 otrok in da je v napadih življenje izgubil tudi pripadnik Združenih narodov.

Napade je označila za kršitev premirja, ki po njenem mnenju onemogočajo iskanje mirne rešitve za vrnitev izraelskih talcev iz Gaze in za prenehanje trpljenja izmučenega palestinskega prebivalstva. "Obžalujem, da mirovna pogajanja do zdaj niso uspela, vendar se ta vojna mora končati in vse strani si morajo prizadevati za mir. Vse pogodbenice ženevskih konvencij nosimo odgovornost, da ne dopustimo nadaljevanja vojnih zločinov in za kazenski pregon vseh odgovornih zanje," je še dodala.

Izrael je v noči na torek kljub krhki prekinitvi ognja, ki je veljala od 19. januarja, sprožil odtlej najobsežnejši val zračnih napadov na Gazo. Ta je terjal več sto smrtnih žrtev. Za obnovo napadov so okrivili palestinsko gibanje Hamas, češ da sredi zastalih pogajanj o podaljšanju prekinitve ognja zavrača izpustitev dodatnih talcev.

Izraelska vojska je v sredo prav tako sporočila, da je v zadnjih 24 urah sprožila kopenske operacije v Gazi z namenom vnovične zasedbe tako imenovanega koridorja Necarim. Do umika izraelskih sil ob uveljavitvi prekinitve ognja je ta Gazo razdvajal na severni in južni del, z vrnitvijo vojske pa bo spet oteženo gibanje civilistov znotraj palestinske enklave.

6.53 Izrael prestregel raketo iz Jemna

Izrael je prestregel raketo iz Jemna, še preden je ta vstopila na izraelsko ozemlje, so danes sporočili iz izraelske vojske. Raketa je sprožila zračni alarm v več delih države, poročil o škodi ali žrtvah pa ni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

To je bila druga raketa iz Jemna, ki jo je prestregel Izrael, odkar je ta teden obnovil napade na Gazo.

Hutijevci od začetka vojne v Gazi obstreljujejo ladje v Rdečem morju in Izrael, ob tem pa kot razlog navajajo solidarnost s Palestinci.

V času trajanja prekinitve ognja med Izraelom in Hamasom, ki se je začelo sredi januarja, so svoje napade prekinili, vendar so po sobotnih smrtonosnih napadih ZDA na Jemen ponovno začeli izstreljevati rakete in brezpilotna letala.

Hutijevci so v izjavi sporočili, da so napadli letališče Ben Gurion in ameriško floto v Rdečem morju.

Že v torek so jemenski uporniki prevzeli odgovornost za raketo, ki jo je prestregel Izrael, in obljubili, da bodo po obnovitvi obsežnih vojaških operacij na območju Gaze še okrepili napade.