ZDA so zračne napade na položaje hutijevcev, ki jih podpira Iran, začele v soboto. Ameriški predsednik Donald Trump je kot razlog zanje navedel napade hutijevcev na ladje v Rdečem morju. Šiitsko uporniško gibanje od leta 2023 v znak podpore Palestincem v Gazi napada ladje zahodnih zaveznikov Izraela v Rdečem morju in Adenskem zalivu.

Centralno poveljstvo ameriške vojske je danes na družbenem omrežju X sporočilo, da napade na hutijevce nadaljuje. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je napovedal, da bodo ZDA nadaljevale napade na jemenske upornike, dokler se pomorski napadi ne bodo končali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po najnovejših podatkih ministrstva na zdravje v Sani, na katere se sklicuje britanski BBC, je bilo v ameriških napadih v Jemnu ubitih 53 ljudi, med njimi pet otrok in dve ženski. 98 ljudi je bilo ranjenih, je ministrstvo sporočilo na omrežju X. ZDA trdijo, da je med mrtvimi tudi nekaj ključnih predstavnikov jemenskih upornikov, vendar skupina tega ni potrdila.

Trump je danes na svojem družbenem omrežju Truth Social Iranu zagrozil, da bo za "vsak izstreljen naboj" hutijevcev terjal odgovornost Irana, ki da bo zaradi tega tudi trpel posledice.

Let nobody be fooled! The hundreds of attacks being made by Houthi, the sinister mobsters and thugs based in Yemen, who are hated by the Yemeni people, all emanate from, and are created by, IRAN. Any further attack or retaliation by the “Houthis” will be met with great force, and…