Ameriška vojska izvaja obsežen napad

Ameriške zračne sile in mornarica so danes začele obsežnen vojaški napad v Zahodnem Jemnu, kjer po ukazu ameriškega predsednika Donalda Trumpa napadajo več deset tarč: od sistemov zračne obrambe, raketnih sistemov, sistemov brezpilotnih letal ter podzemnih skladišč streliva teroristične skupine Hutijev.

Po navedbah visokih ameriških vojaških uradnikov so nocojšnje napade izvedli z letali F/A-18 Super Hornet, ki so poletela z letalonosilke USS Harry S. Truman v severnem Rdečem morju, pa tudi z bombniki letalskih sil in brezpilotnimi letali, ki so poleteli iz baz na Bližnjem vzhodu.

BREAKING: Trump posts about strikes against the Houthis pic.twitter.com/q62AZHsRDA — The Spectator Index (@spectatorindex) March 15, 2025

Ameriška vojska je sporočila, da gre šele za začetek operacije, saj pričakujejo, da se bodo zračni in pomorski napadi nadaljevali še nekaj dni, stopnjevali pa se bodo po obsegu glede na reakcijo Hutijev. Operacija je mišljena tudi kot opozorilo Iranu, saj poskuša predsednik Trump to državo prepričati, da podpiše dogovor, ki omejuje njegov jedrski program in program raket dolgega dosega, hkrati pa jim preprečuje, da bi pridobili jedrsko orožje.