Jemenski hutijevci so v torek napovedali, da bodo zaradi izraelske blokade dobav humanitarne pomoči v Gazo obnovili napade na izraelske ladje. Gibanje Hamas je medtem potrdilo, da se je v Dohi začel nov krog pogajanj o premirju z Izraelom. Palestinci upajo, da bo ta med drugim privedel do odprave blokade.

Hutijevci so sporočilo o obnovi "prepovedi prehoda izraelskih ladij" objavili po izteku roka, ki so ga postavili Izraelu za odpravo blokade dobav humanitarne pomoči v Gazo. Ta velja od začetka meseca, z njo pa želi Izrael prisiliti Hamas v spremembo pogojev premirja. Od palestinskega gibanja med drugim zahteva tudi razorožitev.

Oblegana in opustošena enklava je nato po odločitvi izraelskih oblasti ostala še brez oskrbe z elektriko. Izraelske sile izvajajo tudi posamične napade, v katerih je bilo po poročanju katarske televizije Al Jazeera samo v torek ubitih osem ljudi.

Izrael grozi z novimi napadi

Prva od treh faz prekinitve ognja, o kateri so predstavniki Izraela in Hamasa ob posredovanju Egipta, Katarja in ZDA dosegli dogovor sredi januarja, se je namreč iztekla 1. marca. Izraelska vlada želi, da bi Hamas privolil v podaljšanje prve faze do sredine aprila.

Ob tem grozi z novimi napadi, če gibanje ne bo izpustilo novih talcev. Hamas podaljšanje prve faze zavrača in želi preiti na drugo.

Visoki predstavnik Hamasa Abdul Rahman Šadid je v torek po poročanju francoske tiskovne agencije AFP potrdil, da se je v Dohi začel nov krog pogajanj, za katerega Hamas upa, da bo privedel do napredka v uresničitvi dogovora in odprave blokade.

Izrael, ki je v Katar napotil svojo ekipo pogajalcev, novih pogovorov še ni komentiral.