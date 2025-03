Poudarki dneva:



13.40 V izraelski raciji na Zahodnem bregu tri smrtne žrtve

Izraelske sile so med racijo na območjih Kabatije in Dženina "naletele na več oboroženih teroristov, ki so se zabarikadirali v zgradbi v Dženinu", je sporočila izraelska vojska. Po njenih navedbah so bili v spopadih ubiti trije palestinski borci, še deset pa so jih aretirali.

Nasilje se je na zasedenem Zahodnem bregu močno okrepilo po začetku izraelske ofenzive v Gazi oktobra 2023, ki se je končala s sklenitvijo dogovora o prekinitvi ognja.

Po podatkih ministrstva za zdravje v Ramali je bilo odtlej tam v nasilju izraelskih sil in naseljencev ubitih najmanj 910 Palestincev. V enakem obdobju je v palestinskih napadih življenje izgubilo okoli 32 Izraelcev.

11.40 Jug Sirije znova tarča izraelskih napadov

Izraelsko vojno letalstvo je ponoči izvedlo več napadov na položaje poražene sirske vojske na jugu države, so danes poročali sirski državni mediji. Izrael je sporočil, da je ukrepal zoper "bodoče grožnje". Novi napadi sledijo opozorilom izraelske vlade o nevarnosti, ki da jo predstavljajo nove sirske islamistične oblasti.

Izraelske sile od strmoglavljenja predsednika Bašarja Al Asada decembra lani sistematično napadajo poslopja in oborožitev poražene državne vojske. V tem času so tudi okupirali dodatna območja na jugozahodu Sirije.

Izraelske sile so po lastnih navedbah napade izvedle, da bi odstranile "bodoče grožnje". Med zadetimi tarčami so bili tanki in opazovalni stolp, poročajo sirski mediji. Žrtev ni bilo.

Izraelska vlada je izrazila željo za popolno demilitarizacijo južne Sirije, saj da ne bodo pristali na prisotnost sil novih islamističnih oblasti blizu svojih meja.

Letalski napadi sledijo opozorilom izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara Evropi, naj "preneha podeljevati legitimnost" novim začasnim oblastem, saj da nedavni poboji civilistov iz vrst alavitske manjšine kažejo "dobro znano teroristično ozadje" novih oblasti.

Izrael je Sirijo sicer redno napadal tudi, ko ji je vladal Asad, kar so utemeljevali s tesnimi vezmi takratnih oblasti z Iranom in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah.

Vodja nekdanjih upornikov in aktualni začasni predsednik Sirije Ahmed Al Šara je decembra po prevzemu oblasti obsodil izraelske napade, a obenem dodal, da je njegova država preveč izčrpana za novo vojno.

7.10 V Siriji dosegli dogovor o vključitvi kurdske uprave v državno

Sirske oblasti so s kurdskimi Sirskimi demokratičnimi silami (SDF) dosegle dogovor o vključitvi avtonomnih kurdskih institucij v državno upravo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sirsko predsedstvo je v ponedeljek objavilo izjavo, ki sta jo podpisali obe strani in v kateri je predstavljen dogovor o "vključitvi vseh civilnih in vojaških institucij na severovzhodu Sirije v upravo sirske države", vključno z mejnimi prehodi, letališčem ter naftnimi in plinskimi objekti.

Priložnost za "novo Sirijo"

V izjavi piše, da je kurdska skupnost bistveni sestavni del sirske države, ki ji "zagotavlja pravico do državljanstva in vse njene ustavne pravice". Vsebuje tudi zavrnitev pozivov k delitvam, sovražnemu govoru in poskusom sejanja razdora v sirsko družbo.

Omenjena je tudi podpora kurdske skupnosti sirski državi v njenem boju proti ostankom režima nekdanjega predsednika Bašarja Al Asada ter vsem drugim grožnjam varnosti in enotnosti države, navaja AFP.

Sirski državni mediji so ob tem objavili fotografijo začasnega predsednika Sirije Ahmeda Al Šare, ki se po podpisu dogovora rokuje z vodjo SDF Mazlumom Abdijem. Ta je dejal, da je dogovor "prava priložnost za izgradnjo nove Sirije".

SDF so vojaške sile avtonomne regije večinsko kurdskih in z nafto bogatih predelov severne in vzhodne Sirije, ki od začetkov sirske državljanske vojne deluje neodvisno od centralnih oblasti. SDF uživajo podporo ZDA, s pomočjo katerih so se med vojno zoperstavljali Islamski državi, vselej pa so pod pritiskom sosednje Turčije, ki je tudi po spremembi oblasti v Damasku decembra lani izvajala napade in zagotavljala neposredno vojaško pomoč islamističnim silam v njihovem boju s Kurdi.

Objava sporazuma med Damaskom in kurdsko upravo se je zgodila na isti dan, ko je sirsko obrambno ministrstvo sporočilo, da je vojaška operacija v sirskih obalnih regijah, ki so jo spremljala poročila o množičnih pobojih civilistov iz vrst alavitske manjšine, končana. Večdnevni spopadi v provincah Latakija in Tartus med varnostnimi silami in alavitskimi borci so predstavljali najhujše nasilje v Siriji od strmoglavljenja nekdanjega predsednika, ki pripada omenjeni manjšinski skupnosti.