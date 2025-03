Sirski predsednik svari pred državljansko vojno

Sirski predsednik Ahmed Al Šara je v nedeljo v luči spopadov z uporniki "ostanke nekdanjega režima" strmoglavljenega predhodnika Bašarja Al Asada in njihove tuje podpornike obtožil, da skušajo zvleči državo v državljansko vojno. Z območij spopadov medtem prihajajo poročila o novih pobojih civilistov iz vrst alavitske manjšine.

Začasni predsednik Al Šara je v videoizjavi, ki jo je objavila sirska tiskovna agencija Sana, opozoril, da "ostanki nekdanjega režima in njihovi tuji podporniki" skušajo podžgati nove spore ter državo zvleči v državljansko vojno, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ob tem je ponovil, da bodo zahtevali odgovornost vseh, ki so vpleteni v "prelivanje krvi civilistov" in ki zlorabljajo oblast za doseganje lastnih ciljev.

Izjave Al Šare sledijo večdnevnemu nasilju v obalnih regijah Sirije, od koder vsakodnevno prihajajo poročila o rastočem številu žrtev. Večina od teh - po zadnjih navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice najmanj 973 - je civilistov iz vrst alavitske manjšine.

Sirija ostaja razdeljena in razdejana

Kot danes navaja nevladna organizacija s sedežem v Združenem kraljestvu, je bilo od četrtka, ko naj bi oboroženi napadalci iz alavitske skupnosti napadli varnostne sile, ubitih skupno 1.311 ljudi. Poleg omenjenih civilistov je umrlo 231 pripadnikov državnih sil in 250 borcev, ki jih observatorij opisuje kot zveste pobeglemu predsedniku Al Asadu, ki je sicer tudi sam pripadnik alavitske skupnosti.

Nevladna organizacija z mrežo virov po vsej Siriji je ob tem podala poziv novim oblastem, naj ukrepajo zoper pripadnike varnostnih sil in njihove zaveznike, češ da so odgovorni za množične poboje, požige hiš in prisilno razseljevanje alavitov.

Sirija, ki po padcu Al Asada decembra lani ostaja razdeljena in razdejana, se tako spoprijema z najhujšim nasiljem po spremembi oblasti. To predstavlja hudo oviro prizadevanjem novih oblasti z islamisti na čelu, da prevzamejo nadzor nad celotnim ozemljem države in se mednarodni skupnosti predstavijo kot legitimna oblast.

ZDA in Al Asadova zaveznica Rusija so za danes sklicale izredna posvetovanja Varnostnega sveta ZN o Siriji, ki bodo potekala za zaprtimi vrati, so medtem potrdili diplomatski viri.