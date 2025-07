"Zagrešili so zločine proti civilistom. Odgovarjali bodo."

Odgovorni za nasilje nad manjšinskimi druzi bodo zanj odgovarjali, je danes po večdnevnih smrtonosnih spopadih na jugu Sirije obljubil predsednik države Ahmed al Šara. Pozdravil je posredovanje ZDA, arabskih držav in Turčije. To je po njegovem mnenju regijo rešilo pred neznano usodo. Hkrati je tudi obsodil izraelske napade na cilje v Siriji.

7.28 Sirski predsednik obljubil pregon odgovornih za nasilje na jugu države

"Želimo, da odgovarjajo tisti, ki so (...) zlorabili naše druze, saj so ti pod zaščito in odgovornostjo države," je v televizijskem nagovoru povedal Šara. Pojasnil je, da so nekatere skupine, ki že več mesecev zavračajo dialog, v zadnjih dneh zagrešile zločine proti civilistom, in dodal, da so vladne sile ponovno vzpostavile stabilnost na območju.

Odgovornost za varnost v provinci Suvajda, kjer je v nedeljo izbruhnilo nasilje, se bo zdaj po besedah Šare prenesla na verske voditelje in nekatere lokalne frakcije. Prav tako je obsodil izraelske napade na cilje v Siriji, ki so sledili izbruhu medetničnega nasilja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Izraelska entiteta se je zatekla k obsežnim napadom na civilne in vladne objekte, kar bi lahko pripeljalo do obsežne eskalacije, če ne bi prišlo do učinkovitega posredovanja ameriške, arabske in turške mediacije, ki je regijo rešila pred neznano usodo," je še dodal.

V provinci Suvajda je v nedeljo izbruhnilo nasilje med druzi in sunitskimi beduini, zaradi česar je vlada tja napotila varnostne sile. V nasilju je bilo po najnovejših podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice ubitih okoli 360 ljudi. Več civilistov naj bi ubile tudi vladne sile.

Sirske oblasti so v sredo sporočile, da je bilo v Suvajdi doseženo novo premirje, dan po tem, ko je prejšnje premirje propadlo. Sirski vojaki so se medtem že začeli umikati iz Suvajde.

Sirske oblasti, ki so v sodelovanju z uporniškimi skupinami decembra lani strmoglavile dolgoletnega predsednika Bašarja al Asada, imajo sicer napete odnose z verskimi in etničnimi manjšinami v državi. Marca je bilo denimo v nasilju ubitih več kot 1.700 ljudi – večinoma pripadnikov alavitske manjšine, ki ji pripada tudi Asad. Večino pobojev naj bi izvedle skupine, povezane z oblastmi v Damasku. Že aprila in maja pa so se vladne sile spopadle z borci iz skupnosti druzov, pri čemer je bilo ubitih več kot sto ljudi.