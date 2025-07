Izraelski premier Benjamin Netanjahu in sirski predsednik Ahmed al Šara sta sklenila dogovor o prekinitvi ognja, je v petek sporočil posebni odposlanec ZDA za Sirijo Tom Barrack. Dogovor sledi večdnevnim medetničnim spopadom na jugu Sirije, ki so terjali več sto smrtnih žrtev in v katere se je vključila tudi izraelska vojska.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



8.12 Izrael in Sirija sklenila dogovor o prekinitvi ognja

8.12 Izrael in Sirija sklenila dogovor o prekinitvi ognja

"Druze, beduine in sunite pozivamo, naj odložijo orožje in skupaj z drugimi manjšinami zgradijo novo in enotno sirsko identiteto v miru in blaginji s sosedi," je na omrežju X še zapisal Barrack.

Nasilje na jugu od državljanske vojne razdejane države je v preteklih dneh zahtevalo najmanj 638 življenj. V medetnične spopade, ki so izbruhnili v nedeljo v provinci Suvajda med druzi in sunitskimi beduini, so v torek vojaško posredovale sirske vladne sile. Z zračnimi napadi se je nato vključil tudi Izrael, ki se sicer razglaša za zaščitnika druzov.

V sredo so sprte strani ob posredovanju ZDA, arabskih držav in Turčije dosegle premirje, sirske vladne sile pa so se nato umaknile iz Suvajde. Novi spopadi med druzi na eni ter oboroženimi beduinskimi in drugimi plemeni na drugi strani so znova izbruhnili v petek, zaradi česar so sirske oblasti napovedale, da bodo v Suvajdo znova napotile vladne sile, da bi vzpostavile red.

Po navedbah Mednarodne organizacije za migracije (IOM) je bilo sicer od nedelje zaradi nasilja na jugu Sirije razseljenih 79.339 ljudi, od tega več kot 20.000 samo v četrtek, poroča francoska tiskovna agencija AFP.