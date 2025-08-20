Oven

Večino dneva boste sanjavi, s čimer si boste lahko nakopali težave. V neki zadevi pa boste od sodelavca zahtevali toliko natančnosti, da boste pri tem presegli vse meje. Ob koncu dneva boste ugotovili, da škodujete predvsem sami sebi. Radi pretiravate, a tokrat res pazite, da ne boste prestopili kritične meje.

Bik

Danes boste imeli bolj malo vpliva na dogajanje okoli sebe. Vse bo potekalo po nekem načrtu in na to ne boste mogli vplivati. Dan bo primeren tudi za razčiščevanje medsebojnih odnosov in odpravljanje blokad. Dan bo lahko precej težak in naporen, zato se izogibajte konfliktnim situacijam.

Dvojčka

Kljub zaskrbljenosti boste z nekom v službi zmogli najti skupni jezik. Potem pa boste morali biti izredno zbrani, da ne boste ponovili napake, saj bi lahko imela neprijetne posledice. Premislite, s čim ste si sploh zaslužili še eno priložnost. V takšnih primerih gre bolj za izjemo kot pravilo. Odleglo vam bo.

Rak

Danes bo pravi dan za tveganje. Vsega tako ali tako ne morete predvideti in nihče vam ne more zagotoviti, da se bo vse srečno končalo. Stvari vzemite v svoje roke, bodite močni in pogumni. Nehajte oklevati in naredite korak naprej pri svojim sanjam. Že danes lahko naredite prvi korak, ki vas bo osrečil.

Lev

Samski boste tako polni energije, da boste še sami sebi težko sledili. V tem energičnem obdobju se ne boste mogli ustaliti in poglobiti v odnos. Vezani se boste stvari lotevali površno. Pri tem boste naredili več napak, ki vas bodo še nekaj časa zasledovale. Po možnosti preložite pomembnejše ljubezenske odločitve.

Devica

Danes boste pod hudim pritiskom obveznosti, ki bodo močno vplivale na vas. Ne boste se počutili ravno najbolje, vendar pa se boste le zaradi tega zavedali, da je dejansko čas za spremembe. Zašli boste v manjše težave, ki pa jih boste že do večera rešili, saj boste pokazali več resnosti.

Tehtnica

Posvetite se nerešenim zadevam, ki morda ovirajo vašo pot do sreče. Svoj trud in vztrajnost danes končno usmerite v dokončna dejanja. Prijetno boste presenečeni, ko boste ugotovili, da nič ne ostane enako za vedno. Stvari se spreminjajo. Dan bo namenjen razmišljanju in tuhtanju.

Škorpijon

Na poslovnem področju boste doživeli pomemben preobrat, ki bo posledica vaših preteklih odločitev. Če ste vse do sedaj dvomili v njihovo pravilnost, boste zdaj končno vedeli, da ste ravnali pravilno. Vaš pogled bo usmerjen v prihodnost, pogumno pa boste delali prve korake.

Strelec

V poslovnem svetu boste danes postavljeni pred nekatere preizkušnje. Že navsezgodaj lahko pričakujete bojevito razpoloženje nadrejenega, ki vas bo presenetil s svojo zajedljivostjo. Ostanite popolnoma mirni! Zvečer pa se raje zamotite s prijatelji, s katerimi vam bo lepo in pozabite na napet dan.

Kozorog

Dobili boste napačno informacijo o denarju, prišla bo od osebe, ki se drugače spozna na to področje. To bo lahko bil bankir, upnik, naložbeni svetovalec ali celo bližnji prijatelj ali sorodnik. Kdorkoli že bo, ne ubogajte tega, kar vam bo oseba rekla. Preglejte vsa dejstva, preden se boste za karkoli odločili.

Vodnar

Oseba, ki vam je blizu, ne bo popolnoma odkrita. Oseba se bo izogibala resnici ali bo skrivala nekaj pred vami, da bi vas zaščitila. Zaupajte svojemu instinktu. Če nekdo pove nekaj pomembnega, kar se ne sliši resnično, raje preverite dejstva, preden sprejmete besede. To ne bo prevara, tako se boste zaščitili.

Ribi

Klepet ob kavi bo omogočil, da boste z družinskimi člani ponovno vzpostavili stik. Zgodbe minulega tedna so lahko zanimive, mar ne? Občutite to povezavo in dobro voljo. Splošno počutje bo odlično, pazite le na možnost prehlada. Odmislite delo in težave, ki jih imate na delovnem mestu. Naj vas obdaja pomirjajoč občutek.